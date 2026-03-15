Résultat municipale 2026 à Sainte-Anne (97227) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Anne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Anne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel GEMIEUX
Jean-Michel GEMIEUX SAINTE-ANNE À COEUR 		1 114 43,38%
Marie-Stéphanie BELON
Marie-Stéphanie BELON MARIE-STEPHANIE BELON CABIT 		817 31,81%
Jérémie FERDINAND
Jérémie FERDINAND Ansanm Pour Sainte-Anne 		424 16,51%
Gérard ANGLIO
Gérard ANGLIO NOUVELLE FORCE POUR SAINT-ANNE 		213 8,29%
Participation au scrutin Sainte-Anne
Taux de participation 60,86%
Taux d'abstention 39,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 2 645

Source : ministère de l’Intérieur

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