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19:21 - Analyse démographique et économique des municipales à Sainte-Anne La démographie et le profil socio-économique de Sainte-Anne contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 22,41% et une densité de population de 117 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 818 €/an, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (39,49%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (10,02%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 43,84%, comme à Sainte-Anne, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Un vote RN solidement implanté à Sainte-Anne Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Sainte-Anne en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 15,46% des suffrages lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 63,03% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 3,84% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Sainte-Anne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 25,57% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 13,38% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 15,45% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 58,13 % de participation à Sainte-Anne En ce jour de municipale 2026 à Sainte-Anne, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 41,88 % des électeurs, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux alors que le pays était frappé par le Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été bornée par une abstention à 63,75 % dans la ville (la participation grimpant à 36,25 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 88,73 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 72,84 % au premier tour, contre 80,48 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire se positionne in fine comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Sainte-Anne : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le choc des Européennes du printemps 2024 à Sainte-Anne avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (25,57%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 15,16% des voix. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) en tête du peloton avec 61,22% au premier tour, devant Grégory Michel Roy-Larentry (Rassemblement National) avec 13,38%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Philippe Nilor culminant à 84,55% des votes sur place.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Sainte-Anne ? Globalement, le paysage électoral fait de Sainte-Anne une localité aux orientations politiques changeantes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Sainte-Anne tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 50,94% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 16,20%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 63,03%, contre 36,97% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Sainte-Anne plébiscitaient Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) avec 63,94% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Sainte-Anne qui aura un impact sur le résultat du vote Si l'on observe la fiscalité de Sainte-Anne, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 22,00 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 514 680 € la même année. Une recette bien loin des quelque 1,15441 million d'euros (1 154 410 € très exactement) enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Sainte-Anne s'est établi à près de 58,17 % en 2024 (contre 38,68 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Sainte-Anne a représenté 1 342 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 060 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Sainte-Anne Lors des municipales de 2020 à Sainte-Anne, les résultats ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Michel Gemieux (Divers) a viré en tête en rassemblant 1 477 bulletins (60,43%). Derrière, Pierre Félix Zaire (Régionaliste) a recueilli 17,71% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Gilles Belmo (Divers gauche), glanant 15,83% des bulletins. Cette victoire sans appel de Jean-Michel Gemieux a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sainte-Anne, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un défi herculéen, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.