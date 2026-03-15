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19:18 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Sainte-Bazeille Dans la ville de Sainte-Bazeille, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections municipales ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 15,43% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 32,66% ont plus de 60 ans. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (80,95%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1723 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,01%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,51%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Bazeille mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 29,87% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Un vote RN bien ancré à Sainte-Bazeille Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste à la dernière bataille municipale à Sainte-Bazeille en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 29,86% des suffrages lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 51,69% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 31,97% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le RN obtenait 39,56% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 42,31% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 48,65% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 58,43% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Hélène Laporte.

16:58 - Sainte-Bazeille : 39,32 % de votants aux dernières municipales Aux municipales de 2020 à Sainte-Bazeille, l'abstention avait atteint 60,68 % à la fin du premier tour (un niveau conforme à la tendance du pays), en pleine crise sanitaire liée au Covid-19 à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été marquée par une abstention à 23,75 % dans la ville (et donc 76,25 % de participation). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 45,57 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 32,35 %, contre 50,22 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le territoire se positionne visiblement comme une zone globalement épargnée par l'abstention. Pour cette élection municipale, cette réalité à Sainte-Bazeille sera quoi qu'il en soit déterminante dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Il y a deux ans, Sainte-Bazeille s'était tournée vers la droite Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Sainte-Bazeille. Les Européennes du printemps 2024 à Sainte-Bazeille avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,31%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,24% des suffrages. Les élections législatives à Sainte-Bazeille qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Hélène Laporte (Rassemblement National) en tête avec 48,65% au premier tour, devant Jean-Marie Lenzi (Majorité présidentielle) avec 24,98%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Hélène Laporte culminant à 58,43% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à Sainte-Bazeille ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Sainte-Bazeille accordaient leurs suffrages à Hélène Laporte (RN) avec 31,97% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hélène Laporte virant de nouveau en tête avec 39,56% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Sainte-Bazeille votaient précédemment en priorité pour Marine Le Pen (29,86%), devant Emmanuel Macron qui recueillait 24,84%. Lors de la finale de l'élection à Sainte-Bazeille, les électeurs accordaient 51,69% pour Marine Le Pen, contre 48,31% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Sainte-Bazeille comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Sainte-Bazeille qui aura un impact sur l'issue du scrutin À Sainte-Bazeille, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 11,46 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 22 850 € la même année. Un apport qui est loin des 466 100 euros perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Sainte-Bazeille atteint désormais 48,53 % en 2024 (contre 21,20 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Sainte-Bazeille s'est établi à 996 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 644 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Sainte-Bazeille Il peut se révéler intéressant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Sainte-Bazeille. Seule en lice, la liste menée par Gilles Lagaüzere a logiquement engrangé 851 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Sainte-Bazeille, ce décor pose les bases. Un mandat après cette élection sans réelle compétition, la naissance ou non d'une opposition représentera un des enjeux. La liste des candidats (voir ci-dessous) donne assurément d'ores et déjà une première réponse.