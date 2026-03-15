Résultat municipale 2026 à Sainte-Bazeille (47180) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Bazeille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Bazeille, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Bazeille [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas MACHEFÉ
Thomas MACHEFÉ (19 élus) AGISSONS POUR SAINTE-BAZEILLE 		968 58,77%
  • Thomas MACHEFÉ
  • Valérie LOGER
  • Thierry LABAR
  • Élodie BOSSOUTROT
  • Sébastien RUCHAUD
  • Cindy LABARRIÈRE
  • Arnaud BOUSQUET
  • Brigitte LAMAZOU-LARESSE
  • Clément GADRAS
  • Magali DUBREUIL
  • Jacques LANZA
  • Céline LIBOURNET
  • Thomas KIAM KIAM DELBOULBÈS
  • Fabienne BARRERE
  • Damien SICHERRE
  • Corinne DUCLOS
  • Jean Jacques BOUIC
  • Véronique BOUET
  • François-Xavier LECONTE
Gilles LAGAÜZÈRE
Gilles LAGAÜZÈRE (4 élus) Notre engagement, Votre bien-vivre à Sainte-Bazeille 		679 41,23%
  • Gilles LAGAÜZÈRE
  • Monique BROUILLON
  • Christian JADAS
  • Sylviane FABRE
Participation au scrutin Sainte-Bazeille
Taux de participation 65,26%
Taux d'abstention 34,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 1 704

Source : ministère de l’Intérieur

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