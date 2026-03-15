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19:18 - Sainte-Colombe-en-Bruilhois aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Sainte-Colombe-en-Bruilhois mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient influencer les résultats des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,50%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (85,35%) souligne le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (14,05%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1055 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,85%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,19%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Sainte-Colombe-en-Bruilhois mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 18,87% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Quels scores du RN à Sainte-Colombe-en-Bruilhois avant les élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite était absent à la dernière municipale à Sainte-Colombe-en-Bruilhois en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 29,13% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,81% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 32,38% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste réunissait 57,07% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,82% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 50,73% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 54,37% lors du vote final, synonyme de victoire pour Michel Lauzzana.

16:58 - Sainte-Colombe-en-Bruilhois : 66,15 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour ces municipales, la mobilisation des votants à Sainte-Colombe-en-Bruilhois sera primordiale dans le dénouement du scrutin. Aux municipales de 2020, la participation était montée à 33,85 % au premier round, un score en demi-teinte. C'étaient 440 votants qui s'étaient mobilisés alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, de nombreux électeurs avaient choisi de rester à la maison. Il est pourtant communément admis que le scrutin municipal demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les citoyens participent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 80,96 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 59,03 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 76,95 % au premier tour, contre 54,82 % en 2022. Regarder à la loupe cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Sainte-Colombe-en-Bruilhois comme une contrée relativement attachée au vote par rapport au reste de la France.

15:59 - Sainte-Colombe-en-Bruilhois classée à l'extrême droite à l'issue de l'année de la dissolution Sébastien Delbosq (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Sainte-Colombe-en-Bruilhois en juin 2024 avec 50,73%. Michel Lauzzana (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 27,17%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sébastien Delbosq culminant à 54,37% des suffrages exprimés sur place. Le rendez-vous des Européennes avant la dissolution à Sainte-Colombe-en-Bruilhois avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (43,82%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 14,65% des votes. .

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Sainte-Colombe-en-Bruilhois ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Sainte-Colombe-en-Bruilhois s'inscrit comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Sainte-Colombe-en-Bruilhois choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 29,13% des voix, devant Emmanuel Macron qui terminait à 24,16%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,81% pour Marine Le Pen, contre 47,19% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Sainte-Colombe-en-Bruilhois soutenaient en priorité Sébastien Delbosq (RN) avec 32,38% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sébastien Delbosq virant de nouveau en tête avec 57,07% des voix.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Sainte-Colombe-en-Bruilhois À Sainte-Colombe-en-Bruilhois, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 9,99 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 8 350 € la même année, loin des quelque 187 500 euros perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Sainte-Colombe-en-Bruilhois a évolué pour se fixer à près de 42,65 % en 2024 (contre 15,32 % en 2020). Cette proportion s'intègre dans un contexte national où la moyenne oscille autour de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une hausse finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Sainte-Colombe-en-Bruilhois s'est établi à 1 245 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 577 € relevés en 2020.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Avenir Sainte-Colombe" majoritaire à Sainte-Colombe-en-Bruilhois Qui avait gagné les municipales il y a six ans à Sainte-Colombe-en-Bruilhois ? Sans aucune opposition, 'Avenir sainte-colombe' a naturellement recueilli 370 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, cette géographie électorale pose les bases. Cette fois, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face au bloc majoritaire. La publication des candidats apporte d'ores et déjà un début de réponse assez éloquent.