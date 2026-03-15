Résultat municipale 2026 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois (47310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique MILANI
Dominique MILANI (16 élus) SAINTE COLOMBE, UNIS DE LA PLAINE AUX COTEAUX 		550 60,37%
  • Dominique MILANI
  • Philippe PORTELLA
  • Marie-Christine CARTIER
  • Frédéric DAILLÉ
  • Anne-Laure DUPRAT
  • Mathieu CUNY
  • Marie-Hélène RETHORET
  • Jacques USTULIN
  • Sandra BESSE
  • Jean-Luc RICHET
  • Rosine PLANTÉ
  • Benoit PUTZEYS
  • Sylvie GARCIA
  • Christophe MALLEN
  • Manon DUCHAMP
  • Clément MALLETERRE
Bruno CASSET
Bruno CASSET (3 élus) L'ÉLAN DE SAINTE-COLOMBE, LA FORCE DU COLLECTIF 		361 39,63%
  • Bruno CASSET
  • Sandrine PARISSE
  • Hervé DENAIVES
Participation au scrutin Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Taux de participation 67,31%
Taux d'abstention 32,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 935

Source : ministère de l’Intérieur

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