Résultat municipale 2026 à Sainte-Croix-de-Quintillargues (34270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Sainte-Croix-de-Quintillargues - Tour 2
- Election municipale 2026 à Sainte-Croix-de-Quintillargues [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Sainte-Croix-de-Quintillargues - Tour 1
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Croix-de-Quintillargues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Croix-de-Quintillargues, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Croix-de-Quintillargues [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine MARTINEZ (12 élus) SAINTE CROIX VOTRE AVENIR
|388
|61,69%
|
|Sandra HEINRICH (3 élus) TOUS UNIS POUR SAINTE CROIX
|241
|38,31%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Croix-de-Quintillargues
|Taux de participation
|79,83%
|Taux d'abstention
|20,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|645
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Sainte-Croix-de-Quintillargues - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine MARTINEZ (Ballotage) SAINTE CROIX VOTRE AVENIR
|305
|48,03%
|Sandra HEINRICH (Ballotage) TOUS UNIS POUR SAINTE CROIX
|203
|31,97%
|Philippe SALANOVA (Ballotage) SAINTE CROIX LE BON SENS EN ACTION
|127
|20,00%
|Participation au scrutin
|Sainte-Croix-de-Quintillargues
|Taux de participation
|80,05%
|Taux d'abstention
|19,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|646
Election municipale 2026 à Sainte-Croix-de-Quintillargues [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sainte-Croix-de-Quintillargues sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Croix-de-Quintillargues.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Croix-de-Quintillargues
18:38 - Quel bilan pour 2024 à Sainte-Croix-de-Quintillargues ?
L'orientation des électeurs de Sainte-Croix-de-Quintillargues a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite mariniste. Le choc des Européennes du printemps 2024 à Sainte-Croix-de-Quintillargues avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (34,59%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 19,29% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Sainte-Croix-de-Quintillargues avaient ensuite favorisé Manon Bouquin (Rassemblement National) avec 37,35% au premier tour, devant Sébastien Rome (Union de la gauche) avec 34,03%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Sébastien Rome (Union de la gauche), avec 52,14%.
15:57 - Les résultats de la dernière élection municipale à Sainte-Croix-de-Quintillargues
Comment s'étaient achevées les élections municipales précédentes à Sainte-Croix-de-Quintillargues ? Pour rappel, ce scrutin se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes, offrant aux votants l'opportunité de sélectionner plusieurs noms. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier tour, Laurent Handschumacher a remporté une victoire avec 100,00% des suffrages. Ensuite, Sylviane Guilhem a capté 99,66% des votes. Au sein de l'électorat, ces scores très proches révélaient une décision consensuelle. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Au moment des municipales 2026 à Sainte-Croix-de-Quintillargues, cette logique très singulière sera à nouveau observée avec intérêt. Il convient toutefois de souligner que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur en France.
13:58 - À Sainte-Croix-de-Quintillargues, Antoine Martinez et Sandra Heinrich s'affrontent ce dimanche
Comme l'indique la liste des candidats au deuxième tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la confrontation se poursuit donc ce dimanche, avec Antoine Martinez et Sandra Heinrich. Il convient de souligner le retrait de Philippe Salanova, qui pouvait pourtant figurer à ce second tour après un score initial suffisant. Ouvert jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la ville de Sainte-Croix-de-Quintillargues permettra aux 807 électeurs figurant sur les listes électorales de faire leur choix.
11:59 - Antoine Martinez largement en tête de la municipale dimanche dernier
Les élections municipales 2026 à Sainte-Croix-de-Quintillargues ont vu Antoine Martinez terminer en tête dimanche dernier avec 48,03 % des votes. Dans son sillage, Sandra Heinrich est arrivée en deuxième position avec 31,97 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Pour compléter ce tableau, avec 20,00 %, Philippe Salanova est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Sainte-Croix-de-Quintillargues, le rendez-vous électoral a vu 80,05 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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