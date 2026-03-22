Résultat municipale 2026 à Sainte-Croix-de-Quintillargues (34270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Croix-de-Quintillargues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Croix-de-Quintillargues, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Croix-de-Quintillargues [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine MARTINEZ
Antoine MARTINEZ (12 élus) SAINTE CROIX VOTRE AVENIR 		388 61,69%
  • Antoine MARTINEZ
  • Capucine DOMINGUEZ
  • Philippe LAGARDE
  • Anne PEREZ
  • Cédric LAVABRE
  • Christelle MARTINEZ
  • Laurent HANDSCHUMACHER
  • Catherine SALLES
  • Stéphane MONTELLA
  • Aurélie AFONSO
  • Frédéric PLANCHE
  • Audrey PEYRE
Sandra HEINRICH
Sandra HEINRICH (3 élus) TOUS UNIS POUR SAINTE CROIX 		241 38,31%
  • Sandra HEINRICH
  • Sébatien GUILLOTEAU
  • Amandine RIOU
Participation au scrutin Sainte-Croix-de-Quintillargues
Taux de participation 79,83%
Taux d'abstention 20,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 645

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Hérault ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Hérault. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Sainte-Croix-de-Quintillargues - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine MARTINEZ
Antoine MARTINEZ (Ballotage) SAINTE CROIX VOTRE AVENIR 		305 48,03%
Sandra HEINRICH
Sandra HEINRICH (Ballotage) TOUS UNIS POUR SAINTE CROIX 		203 31,97%
Philippe SALANOVA
Philippe SALANOVA (Ballotage) SAINTE CROIX LE BON SENS EN ACTION 		127 20,00%
Participation au scrutin Sainte-Croix-de-Quintillargues
Taux de participation 80,05%
Taux d'abstention 19,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 646

Villes voisines de Sainte-Croix-de-Quintillargues

En savoir plus sur Sainte-Croix-de-Quintillargues