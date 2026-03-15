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19:17 - Sainte-Feyre : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence la population de Sainte-Feyre exerce-t-elle sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,26% et une densité de population de 84 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (79,60%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1546 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,63%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,29%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Sainte-Feyre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,16% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Vote RN à Sainte-Feyre : les derniers résultats Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière campagne municipale à Sainte-Feyre en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 23,81% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,57% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 17,15% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Sainte-Feyre comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 36,80% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 34,03% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 36,59% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Sainte-Feyre avant 2026 Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Sainte-Feyre, la mobilisation des électeurs aura un rôle déterminant sur les résultats. La mobilisation s'élevait à 53,97 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays) alors que l'épidémie de Covid faisait hésiter le pays. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois fédéré 78,56 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). La mobilisation aux législatives, mesurée de son côté à 53,36 % en 2022, a fortement progressé pour culminer à 74,83 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 57,03 %. En regardant l'ensemble, les données établissent le profil d'une ville civiquement engagée.

15:59 - Sainte-Feyre : retour sur les élections de 2024 Lors des législatives de juin 2024, les votants de Sainte-Feyre portaient leur choix sur Bartolomé Lenoir (Union de l'extrême droite) avec 34,03% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Valérie Simonet (Divers droite) jusqu'à la première place avec 36,80%. Le scrutin des Européennes avant la dissolution à Sainte-Feyre avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,80%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 19,38% des suffrages. Le panorama politique de Sainte-Feyre a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Sainte-Feyre : les résultats à comprendre La physionomie politique de Sainte-Feyre dessine une place forte du courant central. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sainte-Feyre tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 26,26% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 23,81%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,43% pour Emmanuel Macron, contre 42,57% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Sainte-Feyre accordaient leurs suffrages à Jean-Baptiste Moreau (Ensemble !) avec 31,03% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Baptiste Moreau virant de nouveau en tête avec 52,95% des voix.

12:58 - La municipalité de Sainte-Feyre a dans l'ensemble augmenté sa fiscalité En matière d'impôts locaux à Sainte-Feyre, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 826 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 631 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 43,78 % en 2024 (contre environ 20,85 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 36 300 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 427 500 € récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 14,00 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Sainte-Feyre ? Étudier les scores du dernier scrutin municipal à Sainte-Feyre peut se révéler éclairant. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Franck Réjaud a surclassé ses concurrents en obtenant 599 voix (57,32%). En deuxième position, Jean-Claude Southon a engrangé 278 votes (26,60%). La troisième place est revenue à Yannick Pilipovic, avec 168 voix (16,07%). Cette victoire écrasante a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sainte-Feyre, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire sans appel, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.