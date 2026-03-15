Résultat municipale 2026 à Sainte-Feyre (23000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Feyre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Feyre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Feyre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck RÉJAUD
Franck RÉJAUD (20 élus) SAINTE-FEYRE ENSEMBLE 		922 70,44%
  • Franck RÉJAUD
  • Isabelle GASPARD
  • Philippe SLAOUTI
  • Elisabeth CHIOZZINI
  • Didier PRIVAT
  • Patricia GODARD
  • Bastien GLOMOT
  • Sylvie BEYRAND
  • Thierry VIEIRA
  • Carine BROUTÉ
  • Jean SALESSE
  • Catherine BOUCHEIX
  • Sylvain DUFAUD
  • Océanne ALBAUD
  • Christophe BANTING
  • Agnès PRADILLON
  • Kévin PHILIPPON
  • Hélène GROLIÈRE
  • Sébastien GARON
  • Martine MAUBLANC
Yannick PILIPOVIC
Yannick PILIPOVIC (3 élus) UNIS POUR SAINTE-FEYRE 		387 29,56%
  • Yannick PILIPOVIC
  • Catherine CARDOSO DE MATOS
  • Stéphane JAUGEARD
Participation au scrutin Sainte-Feyre
Taux de participation 66,14%
Taux d'abstention 33,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,56%
Nombre de votants 1 377

Source : ministère de l’Intérieur

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