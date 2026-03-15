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19:17 - Les enjeux locaux de Sainte-Foy-la-Grande : tour d'horizon démographique Dans la ville de Sainte-Foy-la-Grande, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des municipales. Dans la ville, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,71% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 13 762 euros par an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 20,73% et d'une population immigrée de 21,16% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Foy-la-Grande mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,20% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Où en est le Rassemblement national à Sainte-Foy-la-Grande aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Sainte-Foy-la-Grande il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 22,49% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,63% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 22,29% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 41,95% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 30,41% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 38,21% pour le mouvement lepéniste. Il clôturera le scrutin avec 41,94% lors du vote final.

16:58 - Sainte-Foy-la-Grande classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des municipales à Sainte-Foy-la-Grande avait été marqué par une abstention de 48,05 %, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 51,95 %), le Covid ayant fortement pesé sur l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention se fixer à 29,78 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). L'abstention aux législatives, mesurée à 51,95 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 40,67 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 53,19 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur se révèle donc résolument comme une zone distancée du processus électoral. Cette contingence à Sainte-Foy-la-Grande constituera quoi qu'il en soit l'un des pivots de cette municipale.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Sainte-Foy-la-Grande il y a deux ans Les élections législatives à Sainte-Foy-la-Grande organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Sandrine Chadourne (Rassemblement National) en tête du peloton avec 38,21% au premier tour, devant Pascal Bourgois (Union de la gauche) avec 31,23%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Florent Boudié (Ensemble !), avec 58,06%. Lors des européennes en amont, le podium à Sainte-Foy-la-Grande s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,41%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,59%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,20%). Le paysage politique de Sainte-Foy-la-Grande a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Sainte-Foy-la-Grande apparaît comme inclassable ou presque Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Sainte-Foy-la-Grande portaient leur choix sur Florent Boudié (Ensemble !) avec 34,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,05%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sainte-Foy-la-Grande plaçait Jean-Luc Mélenchon en pole position avec 24,56% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 22,49%. Lors de la finale de l'élection à Sainte-Foy-la-Grande, les électeurs accordaient 54,37% pour Emmanuel Macron, contre 45,63% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Sainte-Foy-la-Grande une ville politiquement partagée.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Sainte-Foy-la-Grande ? Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Sainte-Foy-la-Grande entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,16 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 159 300 euros environ, en net recul par rapport aux 410 000 euros récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement sa portée et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Sainte-Foy-la-Grande a évolué pour se fixer à environ 43,71 % en 2024 (contre 26,25 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Sainte-Foy-la-Grande a représenté 850 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 699 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Sainte-Foy-la-Grande Les résultats des précédentes élections municipales à Sainte-Foy-la-Grande ont fourni un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Christelle Guionie a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 52,27% des bulletins. Sur la seconde marche, Bruno Beltrami a capté 314 votes (47,72%). Ce succès d'emblée de Christelle Guionie a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ces municipales 2026 à Sainte-Foy-la-Grande, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante place l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.