Résultat municipale 2026 à Sainte-Foy-la-Grande (33220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Foy-la-Grande a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Foy-la-Grande, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Foy-la-Grande [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christelle GUIONIE
Christelle GUIONIE (18 élus) Ensemble, allons plus loin pour Sainte-Foy-la-Grande, avec Christelle GUIONIE 		430 55,48%
  • Christelle GUIONIE
  • Philippe NOUVEL
  • Catherine DRIOT
  • Marc SAHRAOUI
  • Angélique DELAGE
  • François MAS
  • Brigitte TOULOUSE
  • Jean-Marc ESCARMANT
  • Isabelle DE VILLECHENOUS TARIS
  • Serge ARGELÈS
  • Caroline OUVRARD
  • Gilles GINOUX
  • Laëtitia ROUCHET
  • Benachir CHOUIT
  • Delphine CHESNEAU
  • Patrice BOUTIN
  • Anne-Sophie DUBOIS
  • Michael VILLOTTE
Philippe CHASSAGNE
Philippe CHASSAGNE (5 élus) RENOUVEAUFOYEN2026 		345 44,52%
  • Philippe CHASSAGNE
  • Sophie SELLIER DE BRUGIÈRE
  • Franck GENILLIER
  • Sylvia ZAMPARUTTI
  • Reginald MANENTI
Participation au scrutin Sainte-Foy-la-Grande
Taux de participation 57,33%
Taux d'abstention 42,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 798

Source : ministère de l’Intérieur

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