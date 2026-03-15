Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Foy-lès-Lyon : les infos en direct

Équipe responsable

La liste SainteFoyAVENIR 2026 est constituée de membres engagés dans la vie locale. Cette équipe se concentre sur des domaines variés tels que l'aménagement, l'environnement et l'éducation. Leur objectif est de gouverner en concertation avec les citoyens pour un avenir meilleur à Sainte-Foy-lès-Lyon.

Méthode de confiance

La confiance est essentielle pour établir une relation solide entre les élus et les habitants. Cela passe par des élus de quartier disponibles et une police municipale de proximité. Une gestion budgétaire rigoureuse et transparente est également mise en avant pour renforcer cette confiance.

Priorités locales

Les priorités incluent la construction de logements accessibles pour les ménages modestes et la création d'écoles rénovées. Des activités périscolaires diversifiées et un soutien aux aidants sont également des points clés. L'objectif est de prendre soin des personnes à tous les âges et de dynamiser la vie locale.

Avenir écologique

Préparer l'avenir écologique est une priorité avec des projets comme le Tram Express Ouest Lyonnais et un plan vélo. La rénovation énergétique et la préservation des espaces naturels sont essentielles pour améliorer la qualité de vie. Ces initiatives visent à garantir un environnement sain pour les générations futures.