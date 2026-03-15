Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Foy-lès-Lyon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Foy-lès-Lyon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sainte-Foy-lès-Lyon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Foy-lès-Lyon.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Foy-lès-Lyon
13:46 - Tendance majeure à l'approche des municipales 2026 : des impôts en baisse à Sainte-Foy-lès-Lyon
Concernant la pression fiscale de Sainte-Foy-lès-Lyon, le produit fiscal par foyer s'est établi à 936 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 158 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 29,52 % en 2024 (contre 18,49 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 408 800 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 8 329 550 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 19,92 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune.
11:59 - Une élection sans appel : retour sur les élections à Sainte-Foy-lès-Lyon
L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Sainte-Foy-lès-Lyon est particulièrement éclairante. Au terme du premier tour à l'époque, Véronique Sarselli (Les Républicains) a distancé ses rivaux en recueillant 53,80% des soutiens. Deuxième, Yvette Lathuiliere (Divers gauche) a rassemblé 23,81% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de la candidate Les Républicains a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Sainte-Foy-lès-Lyon, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition face à ce triomphe écrasant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Sainte-Foy-lès-Lyon
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux habitants de Sainte-Foy-lès-Lyon de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants à Sainte-Foy-lès-Lyon. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de Sainte-Foy-lès-Lyon sont les suivants : de 8 heures à 19 heures en continu. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Sainte-Foy-lès-Lyon dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Foy-lès-Lyon
|Tête de listeListe
|
Yvette Lathuiliere
Liste divers gauche
SainteFoyAvenir 2026
|
|
Véronique Sarselli
Liste des Républicains
Pour Sainte-Foy, Toujours !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Sarselli (27 élus) Sainte-foy, notre vraie nature
|3 402
|53,80%
|
|Yvette Lathuiliere (4 élus) Sainte foy avenir, citoyenneté ecologie solidarité
|1 506
|23,81%
|
|Philippe Schmidt (3 élus) Unis pour sainte foy-les-lyon
|1 029
|16,27%
|
|Muriel Coativy (1 élu) Rassemblement des droites fidésiennes
|386
|6,10%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Foy-lès-Lyon
|Taux de participation
|42,58%
|Taux d'abstention
|57,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 474
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Sarselli (25 élus) Pour sainte foy
|3 744
|39,63%
|
|Gilles Assi (6 élus) Agir avec vous
|3 041
|32,19%
|
|Monique Cosson (3 élus) Sainte foy a venir
|1 668
|17,65%
|
|Muriel Coativy (1 élu) Sainte-foy bleu marine
|994
|10,52%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Foy-lès-Lyon
|Taux de participation
|60,75%
|Taux d'abstention
|39,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Nombre de votants
|9 583
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Sarselli Pour sainte foy
|2 979
|31,40%
|Gilles Assi Agir avec vous
|1 990
|20,97%
|Cyrille Isaac Sibille Ste foy democrate
|1 351
|14,24%
|Monique Cosson Sainte foy a venir
|1 207
|12,72%
|Muriel Coativy Sainte-foy bleu marine
|1 172
|12,35%
|Eric Pommet Rassemblement citoyen pour une alternative pour demain
|788
|8,30%
|Participation au scrutin
|Sainte-Foy-lès-Lyon
|Taux de participation
|61,09%
|Taux d'abstention
|38,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Nombre de votants
|9 636
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