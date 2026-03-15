Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Foy-lès-Lyon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Foy-lès-Lyon

Tête de listeListe
Yvette Lathuiliere
Yvette Lathuiliere Liste divers gauche
SainteFoyAvenir 2026
  • Yvette Lathuiliere
  • Julien Alfandari
  • Faïza Mihoubi
  • Philippe Jusot
  • Anne Scharpen
  • Mathieu Mazenod
  • Nicole Zeizig
  • Yann Morel
  • Christine Kowalski
  • Emmanuel Contamin
  • Caroline Debroux-Lanco
  • Gilbert Chavot
  • Monique Cosson
  • Pierre Marthouret
  • Elia Mestanier
  • Sylvain Biessy
  • Hélène Deruaz
  • Bruno Seiller
  • Sylvette Meynial
  • Georges Di Giusto
  • Myriam Chopin
  • Olivier Debarge
  • Lucie Rey
  • Romain Barrallon
  • Lucie Ancelet
  • Loris Flechet
  • Françoise Contamin
  • Georges Jacquy
  • Weiwei Guo
  • Philippe Bacher
  • Monique Pourré
  • Jean-Marie Dréano
  • Lamia Djehaïche
  • Serge Replumaz
  • Brigitte Sirveaux
Véronique Sarselli
Véronique Sarselli Liste des Républicains
Pour Sainte-Foy, Toujours !
  • Véronique Sarselli
  • Patrick Escoffier
  • Pascale Bazaille
  • Pierre Barrellon
  • Catherine Moussa
  • Bruno Jacolin
  • Paola Boiron
  • Guy Cauche
  • Maria Giordano
  • Nicolas Rodriguez
  • Célia Goubet
  • Christian Novent
  • Justine Chapelon
  • Samuel Ribes
  • Rita Pistilli
  • Elio Carbonaro
  • Dominique Pons
  • Adrien Gimenez
  • Roselyne Mamassian
  • Amaury Barlet
  • Alima Charmate
  • Matthieu Kalita
  • Joëlle Guerinot
  • Valentin Malfilâtre
  • Lydie Rosain
  • Christian Barrier
  • Marie-Pierre Dupuis
  • Robert Dumond
  • Séverine Rollo
  • Bernard Fugier
  • Emily Renard
  • André Pion
  • Patricia Bouvard
  • Bernard Momin
  • Emilie Chomel de Varagnes

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Sarselli
Véronique Sarselli (27 élus) Sainte-foy, notre vraie nature 		3 402 53,80%
  • Véronique Sarselli
  • Daniel Aknin
  • Pascale Bazaille
  • Pierre Barrellon
  • Paola Boiron
  • Nicolas Rodriguez
  • Catherine Moussa
  • Christian Novent
  • Célia Goubet
  • Guy Cauche
  • Maria Giordano
  • Bernard Momin
  • Joëlle Astre
  • Bruno Jacolin
  • Emilie Chomel De Varagnes
  • Benjamin Vincens-Bouguereau
  • Marie-Pierre Dupuis
  • Patrick Escoffier
  • Emmanuelle Vieux-Rochas
  • Richard Passelegue
  • Lydie Rosain
  • Robert Dumond
  • Odile Fusari
  • Bernard Fugier
  • Flore Morel-Journel
  • Marius Saubin
  • Joëlle Guerinot
Yvette Lathuiliere
Yvette Lathuiliere (4 élus) Sainte foy avenir, citoyenneté ecologie solidarité 		1 506 23,81%
  • Yvette Lathuiliere
  • Serge Replumaz
  • Faïza Mihoubi
  • Olivier Coupiac
Philippe Schmidt
Philippe Schmidt (3 élus) Unis pour sainte foy-les-lyon 		1 029 16,27%
  • Philippe Schmidt
  • Ghislaine Torres
  • Bernard Gilet
Muriel Coativy
Muriel Coativy (1 élu) Rassemblement des droites fidésiennes 		386 6,10%
  • Muriel Coativy
Participation au scrutin Sainte-Foy-lès-Lyon
Taux de participation 42,58%
Taux d'abstention 57,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 474

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Sarselli
Véronique Sarselli (25 élus) Pour sainte foy 		3 744 39,63%
  • Véronique Sarselli
  • Bernard Gillet
  • Pascale Bazaille
  • Daniel Aknin
  • Maria Giordano
  • Pierre Barrellon
  • Paola Boiron
  • Alain Bavozet
  • Catherine Moussa
  • Benjamin Vincens-Bouguereau
  • Célia Goubet
  • Guy Cauche
  • Joëlle Astre
  • Gérard Pattein
  • Chantal Nouhën
  • Thibaut Astier
  • Magali Bussy Villaret
  • Nicolas Rodriguez
  • Chantal Loctin
  • Bernard Momin
  • Odile Fusari
  • Robert Dumond
  • Marie-Josèphe Grelard
  • Alain Negro
  • Virginie Alles
Gilles Assi
Gilles Assi (6 élus) Agir avec vous 		3 041 32,19%
  • Gilles Assi
  • Sophie Cruz
  • Cyrille Isaac Sibille
  • Andromaque Eleftheratos
  • Laurent Guerry
  • Florence Mignot-Caminale
Monique Cosson
Monique Cosson (3 élus) Sainte foy a venir 		1 668 17,65%
  • Monique Cosson
  • André Valentino
  • Isabelle Piot
Muriel Coativy
Muriel Coativy (1 élu) Sainte-foy bleu marine 		994 10,52%
  • Muriel Coativy
Participation au scrutin Sainte-Foy-lès-Lyon
Taux de participation 60,75%
Taux d'abstention 39,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 9 583

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Sarselli
Véronique Sarselli Pour sainte foy 		2 979 31,40%
Gilles Assi
Gilles Assi Agir avec vous 		1 990 20,97%
Cyrille Isaac Sibille
Cyrille Isaac Sibille Ste foy democrate 		1 351 14,24%
Monique Cosson
Monique Cosson Sainte foy a venir 		1 207 12,72%
Muriel Coativy
Muriel Coativy Sainte-foy bleu marine 		1 172 12,35%
Eric Pommet
Eric Pommet Rassemblement citoyen pour une alternative pour demain 		788 8,30%
Participation au scrutin Sainte-Foy-lès-Lyon
Taux de participation 61,09%
Taux d'abstention 38,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Nombre de votants 9 636

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