Résultat municipale 2026 à Sainte-Foy-lès-Lyon (69110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Foy-lès-Lyon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Foy-lès-Lyon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Foy-lès-Lyon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique SARSELLI
Véronique SARSELLI (32 élus) Pour Sainte-Foy, Toujours ! 		7 583 77,80%
  • Véronique SARSELLI
  • Patrick ESCOFFIER
  • Pascale BAZAILLE
  • Pierre BARRELLON
  • Catherine MOUSSA
  • Bruno JACOLIN
  • Paola BOIRON
  • Guy CAUCHE
  • Maria GIORDANO
  • Nicolas RODRIGUEZ
  • Célia GOUBET
  • Christian NOVENT
  • Justine CHAPELON
  • Samuel RIBES
  • Rita PISTILLI
  • Elio CARBONARO
  • Dominique PONS
  • Adrien GIMENEZ
  • Roselyne MAMASSIAN
  • Amaury BARLET
  • Alima CHARMATE
  • Matthieu KALITA
  • Joëlle GUERINOT
  • Valentin MALFILÂTRE
  • Lydie ROSAIN
  • Christian BARRIER
  • Marie-Pierre DUPUIS
  • Robert DUMOND
  • Séverine ROLLO
  • Bernard FUGIER
  • Emily RENARD
  • André PION
Yvette LATHUILIERE
Yvette LATHUILIERE (3 élus) SainteFoyAvenir 2026 		2 164 22,20%
  • Yvette LATHUILIERE
  • Julien ALFANDARI
  • Faïza MIHOUBI
Participation au scrutin Sainte-Foy-lès-Lyon
Taux de participation 62,26%
Taux d'abstention 37,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 9 946

Source : ministère de l’Intérieur

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