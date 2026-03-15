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19:21 - Sainte-Foy-lès-Lyon : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Sainte-Foy-lès-Lyon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 33,09% de cadres supérieurs pour 21 893 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 2 018 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 17,07% des résidents sont des enfants, et 32,64% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Sainte-Foy-lès-Lyon forme une communauté diversifiée, avec ses 1 662 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,44%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 496 euros par mois. Sainte-Foy-lès-Lyon manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le poids du RN à Sainte-Foy-lès-Lyon ? Le RN ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Sainte-Foy-lès-Lyon en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 12,03% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 24,81% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 7,94% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Sainte-Foy-lès-Lyon comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 18,36% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 21,31% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 24,06% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Sainte-Foy-lès-Lyon ? L'adhésion au scrutin de Sainte-Foy-lès-Lyon sera, à la fin du scrutin, un gros enjeu pour cette municipale 2026. La participation atteignait 42,58 % pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors qu'en raison du coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison. L'élection suprême en 2022 avait ainsi suscité un fort engouement, avec 82,71 % de participation dans la ville (contre une abstention à 17,29 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 63,48 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 77,16 % au premier tour, contre 59,14 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur s'affiche comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Sainte-Foy-lès-Lyon Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Sainte-Foy-lès-Lyon restait à l'époque une terre marquée par le macronisme, dans la logique de 2022. Lors des dernières européennes, le résultat à Sainte-Foy-lès-Lyon s'était en effet forgé autour de Valérie Hayer (22,03%), challengée par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (18,36%) et Raphaël Glucksmann (16,26%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Sainte-Foy-lès-Lyon avaient ensuite placé en tête Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble !) avec 35,26% au premier tour, devant Lucie Gaillot Durand (Union de la gauche) avec 25,05%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Cyrille Isaac-Sibille culminant à 47,99% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - À Sainte-Foy-lès-Lyon, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à le centre-droit Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Sainte-Foy-lès-Lyon plébiscitaient Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble !) avec 35,16% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 70,61%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Sainte-Foy-lès-Lyon qui s'était déroulée en amont était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 39,84% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 16,38%. Le duel final se soldait finalement par un score de 75,19% pour Emmanuel Macron, contre 24,81% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Sainte-Foy-lès-Lyon une ville acquise au bloc central.

12:58 - Tendance majeure à l'approche des municipales 2026 : des impôts en baisse à Sainte-Foy-lès-Lyon Concernant la pression fiscale de Sainte-Foy-lès-Lyon, le produit fiscal par foyer s'est établi à 936 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 158 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 29,52 % en 2024 (contre 18,49 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 408 800 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 8 329 550 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 19,92 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les élections à Sainte-Foy-lès-Lyon L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Sainte-Foy-lès-Lyon est particulièrement éclairante. Au terme du premier tour à l'époque, Véronique Sarselli (Les Républicains) a distancé ses rivaux en recueillant 53,80% des soutiens. Deuxième, Yvette Lathuiliere (Divers gauche) a rassemblé 23,81% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de la candidate Les Républicains a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Sainte-Foy-lès-Lyon, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition face à ce triomphe écrasant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.