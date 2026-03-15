Résultat municipale 2026 à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe (61370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves BIGOT
Yves BIGOT (12 élus) "NOTRE COMMUNE, NOTRE AVENIR" 		267 51,64%
  • Yves BIGOT
  • Laura DUMOULIN
  • Christophe PRESSART
  • Béatrice LE PUIL
  • Xavier NOEL
  • Sarah VAN PRAET
  • Alain CHANTELAUZE
  • Véronique WIESINGER
  • James BECHT
  • Aurélie HOBON
  • Christophe BAILLEUL
  • Anne-Marie MATELOT
Philippe BIGOT
Philippe BIGOT (3 élus) Une nouvelle dynamique pour l'avenir 		250 48,36%
  • Philippe BIGOT
  • Catherine OSMONT
  • Bruno GAVIOLI
Participation au scrutin Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe
Taux de participation 64,63%
Taux d'abstention 35,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 530

Source : ministère de l’Intérieur

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