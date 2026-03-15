En direct

19:19 - Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 013 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 67 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (61,61%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 36,42% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 28,98% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 255,55 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux défis français.

17:57 - Avant les municipales, la progression du Rassemblement national à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté à la dernière campagne municipale à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 33,90% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 52,58% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 29,22% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN sécurisait 45,35% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,77% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 43,03% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,43% lors du vote définitif, et un siège remporté par Véronique Louwagie.

16:58 - Les électeurs de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe vont-ils se mobiliser aux municipales ? L'abstention à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe constituera un véritable pivot de ces élections municipales 2026. L'abstention s'élevait à 56,96 % pour le premier tour des municipales de 2020, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que l'épidémie de Covid affectait le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 30,83 % des citoyens inscrits. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais il est éclairant d'analyser la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 55,09 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 39,31 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 54,32 %. Zoomer sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine d'identifier Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe comme une ville souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste de la France.

15:59 - Le choc de la dernière séquence électorale à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe avaient placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 43,77% des votes. Gérard Vienne (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe une vingtaine de jours plus tard avec 43,03%. Véronique Louwagie (Divers droite) se trouvait à la deuxième place avec 32,38%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Gérard Vienne culminant à 52,43% des suffrages exprimés sur place. Le paysage politique de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe apparaît comme un territoire dont l'étiquette reste à définir Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe portaient leur choix sur Véronique Louwagie (LR) avec 33,51% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,65%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (33,90%), devant Emmanuel Macron avec 27,57%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en livrant 52,58% pour Marine Le Pen, contre 47,42% pour d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Et si l'élection à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe se jouait sur la fiscalité ? Si on se penche sur la fiscalité de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 2,70 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 5 250 €. Une recette bien loin des 25 200 euros récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe atteint désormais 29,45 % en 2024 (contre 2,38 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe s'est établi à environ 413 euros en 2024 contre 72 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe ? S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe peut se révéler édifiant. Unique liste en présence, 'Une dynamique pour l'avenir' menée par Philippe Bigot a logiquement rassemblé 327 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. L'intérêt cette fois se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. Un indice est sans doute caché dans la liste officielle des candidats.