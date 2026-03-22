Résultat municipale 2026 à Sainte-Gemme (17250) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Gemme a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Gemme, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Gemme [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves DRUGEON (11 élus) SAINTE-GEMME UN ENGAGEMENT POUR TOUS
|267
|37,77%
|
|Bruno ROY (2 élus) GEMME GRANDIR ENSEMBLE MIEUX MOBILISER L'ENERGIE DE NOS VILLAGES
|247
|34,94%
|
|Philippe GACHET (2 élus) SAINTE-GEMME ET VOUS
|193
|27,30%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Gemme
|Taux de participation
|77,75%
|Taux d'abstention
|22,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,42%
|Nombre de votants
|713
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Sainte-Gemme - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno ROY (Ballotage) GEMME GRANDIR ENSEMBLE MIEUX MOBILISER L'ENERGIE DE NOS VILLAGES
|218
|34,99%
|Jean-Yves DRUGEON (Ballotage) SAINTE-GEMME UN ENGAGEMENT POUR TOUS
|213
|34,19%
|Philippe GACHET (Ballotage) SAINTE-GEMME ET VOUS
|192
|30,82%
|Participation au scrutin
|Sainte-Gemme
|Taux de participation
|70,12%
|Taux d'abstention
|29,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|643
Election municipale 2026 à Sainte-Gemme [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sainte-Gemme sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Gemme.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Gemme
18:36 - En 2024, Sainte-Gemme s'était tournée vers la droite
L'exploration des résultats de 2024 révèle que Sainte-Gemme restait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,98%). Les élections des députés à Sainte-Gemme quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Aymeric Mongelous (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 48,50% au premier tour, devant Christophe Plassard (Horizons) avec 29,50%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Aymeric Mongelous culminant à 53,61% des voix localement.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Sainte-Gemme
Se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Sainte-Gemme peut être éclairant. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Philippe Gachet a dominé les débats en rassemblant 37,27% des soutiens. Deuxième, Philippe Brocco a obtenu 31,55% des votes. Enfin, on retrouvait Jean-Yves Drugeon, glanant 31,16% des voix. Un écart conséquent. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Philippe Gachet l'a finalement emporté avec 201 bulletins (38,14%), face à Jean-Yves Drugeon qui a obtenu 174 votants (33,01%) et Philippe Brocco avec 28,84% des votants. De manière inattendue, le candidat arrivé à la deuxième place a pu refaire son retard avec de solides réserves de voix, et aboutissant à un résultat extrêmement serré. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Si Jean-Yves Drugeon a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 14 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Pour ce scrutin de 2026 à Sainte-Gemme, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection de Sainte-Gemme, c'est une triangulaire qui se présente
Sont donc alignés pour ce nouveau passage aux urnes ce dimanche : Bruno Roy (DIV), Philippe Gachet sous l'étiquette DIV et Jean-Yves Drugeon (DIV), comme l'indiquent les candidatures officielles au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. L'horaire de fermeture du bureau de vote de Sainte-Gemme a été arrêté à 18 heures.
11:59 - Bruno Roy, Jean-Yves Drugeon et Philippe Gachet forment le trio de tête à Sainte-Gemme
Dimanche dernier à Sainte-Gemme, le scrutin a vu 70,12 % des inscrits se déplacer sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Bruno Roy qui a pris la tête en récoltant 34,99 % des suffrages exprimés. À sa suite, Jean-Yves Drugeon s'est classé deuxième avec 34,19 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Gachet est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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