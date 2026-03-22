Résultat municipale 2026 à Sainte-Gemme (17250) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Gemme a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Gemme, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Gemme [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves DRUGEON
Jean-Yves DRUGEON (11 élus) SAINTE-GEMME UN ENGAGEMENT POUR TOUS 		267 37,77%
  • Jean-Yves DRUGEON
  • Rita NAJJAR
  • Joël TONCELLI
  • Nathalie DALLET
  • Pascal MAURAT
  • Anne LABAU
  • Ludovic MOUTIER
  • Dominique MALISSEN
  • Hervé LEBLANC
  • Nadine MAZZONI
  • Pascal CORDIER
Bruno ROY
Bruno ROY (2 élus) GEMME GRANDIR ENSEMBLE MIEUX MOBILISER L'ENERGIE DE NOS VILLAGES 		247 34,94%
  • Bruno ROY
  • Gisèle BELLET
Philippe GACHET
Philippe GACHET (2 élus) SAINTE-GEMME ET VOUS 		193 27,30%
  • Philippe GACHET
  • Patricia PAUL
Participation au scrutin Sainte-Gemme
Taux de participation 77,75%
Taux d'abstention 22,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 713

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Sainte-Gemme - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno ROY
Bruno ROY (Ballotage) GEMME GRANDIR ENSEMBLE MIEUX MOBILISER L'ENERGIE DE NOS VILLAGES 		218 34,99%
Jean-Yves DRUGEON
Jean-Yves DRUGEON (Ballotage) SAINTE-GEMME UN ENGAGEMENT POUR TOUS 		213 34,19%
Philippe GACHET
Philippe GACHET (Ballotage) SAINTE-GEMME ET VOUS 		192 30,82%
Participation au scrutin Sainte-Gemme
Taux de participation 70,12%
Taux d'abstention 29,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 643

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