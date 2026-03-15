Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Résultat municipale 2020 Sainte-Geneviève-des-Bois
- Résultat municipale 2014 Sainte-Geneviève-des-Bois
- Bureaux de vote à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Sainte-Geneviève-des-Bois (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sainte-Geneviève-des-Bois sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Geneviève-des-Bois.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois
13:46 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Sainte-Geneviève-des-Bois
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Sainte-Geneviève-des-Bois, le taux de la taxe d'habitation est passé à 19,58 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 381 430 € la même année, en net recul par rapport aux 11 050 910 € récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Sainte-Geneviève-des-Bois a évolué pour se fixer à 35,50 % en 2024 (contre 16,05 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Sainte-Geneviève-des-Bois s'est établi à 1 131 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 013 € quatre ans auparavant.
11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Sainte-Geneviève-des-Bois
Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont à ce jour encore influencés par l'issue des dernières élections municipales en date à Sainte-Geneviève-des-Bois. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Frédéric Petitta (Divers gauche) a creusé l'écart en obtenant 4 316 voix (56,95%). À ses trousses, Thomas Zlowodzki (Divers droite) a obtenu 1 478 votes (19,50%). La troisième place est revenue à Yassin Lamaoui (La République en marche), obtenant 1 425 électeurs (18,80%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Frédéric Petitta a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Sainte-Geneviève-des-Bois
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de Sainte-Geneviève-des-Bois sont les suivants : de 8 heures à 20 heures sans interruption. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Sainte-Geneviève-des-Bois de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Vous pouvez consulter ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Sainte-Geneviève-des-Bois. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois
|Tête de listeListe
|
Monique Leclerc
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Ivan Carreno
Liste de La France insoumise
UNION POPULAIRE SAINTE-GENEVIEVE
|
|
Frédéric Petitta
Liste d'union à gauche
Faire ensemble Sainte-Geneviève
|
|
Julie Ferré
Liste du Rassemblement National
Génovéfains, unis pour l'avenir
|
|
Marie-Noëlle Rolly
Liste divers centre
Génovéfains agir ensemble pour demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Petitta (32 élus) Faire ensemble sainte geneviève
|4 316
|56,95%
|
|Thomas Zlowodzki (4 élus) Tous ensemble pour sainte-genevieve-des-bois
|1 478
|19,50%
|
|Yassin Lamaoui (3 élus) Génovéfains en marche
|1 425
|18,80%
|
|Monique Leclerc Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|359
|4,73%
|Participation au scrutin
|Sainte-Geneviève-des-Bois
|Taux de participation
|37,88%
|Taux d'abstention
|62,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 825
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Leonhardt (30 élus) Sainte genevieve avant tout
|5 996
|51,41%
|
|Jean Pouch (5 élus) Sainte-genevieve pour tous !
|2 927
|25,10%
|
|Gaël Fouilleul (3 élus) Sainte-genevieve-des-bois bleu marine
|1 786
|15,31%
|
|François Delapierre (1 élu) Place au peuple de sainte genevieve
|952
|8,16%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Geneviève-des-Bois
|Taux de participation
|57,29%
|Taux d'abstention
|42,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,77%
|Nombre de votants
|11 993
Villes voisines de Sainte-Geneviève-des-Bois
- Sainte-Geneviève-des-Bois (91700)
- Ecole primaire à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Maternités à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Crèches et garderies à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Classement des collèges à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Salaires à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Impôts à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Dette et budget de Sainte-Geneviève-des-Bois
- Climat et historique météo de Sainte-Geneviève-des-Bois
- Accidents à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Délinquance à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Inondations à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Nombre de médecins à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Pollution à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Entreprises à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Prix immobilier à Sainte-Geneviève-des-Bois