Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois

Tête de listeListe
Monique Leclerc
Monique Leclerc Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Monique Leclerc
  • Georges Sédécias
  • Séverine Hamon
  • Didier Haberkorn
  • Erine Conçalves
  • Bradley-Hendrix Ahadji
  • Stéphanie Desvignes
  • Michel Pardo
  • Lucie Wolff
  • Jean De Dieu Ndolo
  • Mélissa Araar
  • Bardin Tsieno
  • Gabriela Postelnicu
  • Gabriel Géral
  • Coumba Gary
  • Martial Amougou Amougou
  • Danielle Saulnier
  • Francisco Correia
  • Fatima Carvalho Alves
  • Mourad Nafti
  • Heinda Gary
  • Radwan Ben Yahya Khanoussi
  • Hélène Jouen
  • Samuel Berlin
  • Francine Ploski
  • Yéwéné Aboulikam
  • Naziha Guettari
  • Jean-François Saulnier
  • Linda Fahloune
  • Mouadh Nafti
  • Salimata Ndiaye
  • Jean-Claude Seguin
  • Aminata Gary
  • José Bios
  • Isabelle Kiakuba-Ntendola
  • Michel Bayon
  • Cécile Charpentier
  • Alain Cousin
  • Sabine Bourebia
Ivan Carreno
Ivan Carreno Liste de La France insoumise
UNION POPULAIRE SAINTE-GENEVIEVE
  • Ivan Carreno
  • Tahamout Benkhettache
  • Louis Devaud
  • Isaure Merten
  • Alain Naquin
  • Oriane Lekien
  • Giovanni Peguri
  • Manon Lecuyer
  • Rayan Haciane
  • Nawel Adman
  • Kurdi Yasar
  • Anne-Laure Ducrocq
  • Christophe Cantie
  • Nathalie Namoun
  • Béchir Belgaied Hassine
  • Agnès Kabisha-Tshimowa
  • Axel Formont
  • Sofia Berry
  • Julien Lejeune
  • Anastasia Petrovic
  • Atem Hidri
  • Cassandra Florestano
  • Christophe Salmon
  • Imane Zerroug
  • Thomas Falaise
  • Sabrina Imloul
  • Sébastien Grandvalet
  • Sabrina Eva André
  • Jimmy Splinder
  • Isabel Sanchez
  • Michel René Koch
  • Hannah Kimsesiz
  • Youcef Senoun
  • Gwenola Rousseau
  • Julien Bé
  • Ouria Bouderbala
  • Marco Pindovic
  • Khadija Belmaaziz
  • Farid Adman
  • Helene Brigitte Christine Valls
  • Antoine Léaument
Frédéric Petitta
Frédéric Petitta Liste d'union à gauche
Faire ensemble Sainte-Geneviève
  • Frédéric Petitta
  • Nathalie Vasseur
  • Jean-Pierre Vimard
  • Sarah Benhammou
  • Philippe Roger
  • Nadia Carcasset
  • Amir Ben Merzoug
  • Michelle Bouchon
  • Philippe Decomble
  • Florence Roger
  • Franck Chauveau
  • Alice Sebbag
  • Brahim Ouarem
  • Maria Amélia de Jesus Carlos
  • Mohammed Zaoui
  • Karine Farina
  • Jacques Boulanger
  • Marie-Eve Hodgi
  • Marc Le Meur
  • Naïma Ferroudji
  • José Martins
  • Laurence Belaigues
  • Héritier Lunda
  • Cathy Da Mota
  • Sébastien Chambry
  • Raymonde Blecourt
  • Adrien Francisco
  • Patricia Bartoli
  • Emmanuel Gapaillard
  • Stéphanie Caroline Dalmasso
  • Bertrand Puard
  • Marie-France Micoud
  • Thomas Vitet
  • Louise Marie Thomas
  • Gaëtan Ziga Mbarga
  • Emmanuelle Ruffier
  • Philippe Boiral
  • Ketty Fournaud
  • Idriss Billard
  • Dina Sarah Souffir
  • Djeloul Abderrahmane
Julie Ferré
Julie Ferré Liste du Rassemblement National
Génovéfains, unis pour l'avenir
  • Julie Ferré
  • Michael Amand
  • Patricia Quiedeville
  • Jean-Marie Philippe
  • Christelle Nadège Panek
  • Benoit Mestres
  • Suzanne Petit
  • Jean-Paul Pech
  • Angele Lehesrand
  • Christian Bailly
  • Virginie Cenet
  • Nicolas Garancher
  • Josette Contre
  • Yves Mertz
  • Maria Helena Augusto Costa
  • Jose Pinto Cordeiro
  • Isabelle Moreira Da Silva
  • Bruno L Helgouach
  • Stephanie Lemiere
  • Dany Mary
  • Magali Gyselynck
  • Henri Bories
  • Claire Maffre
  • Mohand Slimani
  • Evelyne Françoise Mahaut
  • Simon Coinon
  • Jacqueline Gourdon
  • Paul Debernardi
  • Monique Mauricette Bouvier
  • Cesar Da Silva
  • Isabelle Lambert
  • Jean-Philippe Guibert
  • Thérèse Philippe
  • Manuel Da Sousa
  • Maria Rubio
  • Christophe Depoorter
  • Violette Rubio
  • Manuel Augusto Carvalho
  • Lucie Duhamel
  • Bernard Ferrand
  • Chantal Marie
Marie-Noëlle Rolly
Marie-Noëlle Rolly Liste divers centre
Génovéfains agir ensemble pour demain
  • Marie-Noëlle Rolly
  • Dimitri Gorge Bernat
  • Mélanie Schlatter
  • Zagros Tum
  • Nadine Vuillemin
  • Guillaume Civel
  • Thane Jem'Si
  • Smaïn Belmaaziz
  • Murielle Gourdeau
  • Michel Hauguel
  • Lilia Kissa
  • Jérome Louchart
  • Stéphanie Gonçalves
  • Thierry Besse-Dubitou
  • Nassima Meguenni
  • Morgan Laurent
  • Diane Grah
  • Sinan Akdogan
  • Gaëlle Torres
  • Ali Okba
  • Christelle Sinnah Huet
  • Jean Pouch
  • Laurence Croquet
  • Annisse Touririne
  • Patricia Sussingeas
  • Ilitch Ossere Ngakosso
  • Florence Bouvier
  • Vakkas Katarci
  • Mimounia Guergab
  • Pierre-Alain Raphan
  • Danielle Galiana
  • Marc Torres
  • Aïcha Yigit
  • Joaquim Pedro
  • Jocelyne Lorin
  • Roy Ahadji
  • Florence Aubert
  • Quentin Chollet
  • Monique Delmas-Laloum
  • François Derouault
  • Fantine Hauguel-Dumont

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Petitta
Frédéric Petitta (32 élus) Faire ensemble sainte geneviève 		4 316 56,95%
  • Frédéric Petitta
  • Michelle Bouchon
  • Olivier Léonhardt
  • Maria De Jesus Carlos
  • Farid Amrane
  • Nadia Carcasset
  • Philippe Roger
  • Alice Sebbag
  • Jean-Pierre Vimard
  • Séverine Busson
  • Brahim Ouarem
  • Nathalie Vasseur
  • Héritier Lunda
  • Danièle Garcia
  • Marc Le Meur
  • Karla Arel
  • Franck Chauveau
  • Éléonore Moreno
  • Mohammed Zaoui
  • Laurence Molinari
  • Philippe Decomble
  • Brigitte Jaunet
  • Jacques Boulanger
  • Naïma Ferroudji
  • José Martins
  • Isabelle Quesnel
  • Franklin Obianyor
  • Patricia Bartoli
  • Norman Panter
  • Marie-Dominique Cribier
  • Marc Esnault
  • Farah Qadhi
Thomas Zlowodzki
Thomas Zlowodzki (4 élus) Tous ensemble pour sainte-genevieve-des-bois 		1 478 19,50%
  • Thomas Zlowodzki
  • Chantal Loric
  • Jacques Benisty
  • Mélanie Schlatter
Yassin Lamaoui
Yassin Lamaoui (3 élus) Génovéfains en marche 		1 425 18,80%
  • Yassin Lamaoui
  • Marie-Noëlle Rolly
  • Quentin Chollet
Monique Leclerc
Monique Leclerc Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		359 4,73%
Participation au scrutin Sainte-Geneviève-des-Bois
Taux de participation 37,88%
Taux d'abstention 62,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 825

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Leonhardt
Olivier Leonhardt (30 élus) Sainte genevieve avant tout 		5 996 51,41%
  • Olivier Leonhardt
  • Jacqueline Diard
  • Frédéric Petitta
  • Laurence Mazeau
  • Philippe Decomble
  • Michelle Bouchon
  • David Larose
  • Marie-Thérèse Lelu
  • Brahim Ouarem
  • Elodie Sol
  • Celso Libanio Coutinho
  • Maria De Jesus Carlos
  • Mohammed Zaoui
  • Brigitte Jaunet
  • Farid Amrane
  • Danielle Vadrot
  • Philippe Roger
  • Daniele Garcia
  • Dominique Gendre
  • Claudine Sorel
  • Jean-Pierre Vimard
  • Nadine Lefort
  • Jean-Pierre Duperron
  • Berivan Delen
  • Kevin Mouchel
  • Aïda Cherif
  • Marc Le Meur
  • Isabelle Huon
  • Franklin Obianyor
  • Nadia Carcasset
Jean Pouch
Jean Pouch (5 élus) Sainte-genevieve pour tous ! 		2 927 25,10%
  • Jean Pouch
  • Sophie Godar
  • Thomas Zlowodzki
  • Marie-Noëlle Rolly
  • Yassin Lamaoui
Gaël Fouilleul
Gaël Fouilleul (3 élus) Sainte-genevieve-des-bois bleu marine 		1 786 15,31%
  • Gaël Fouilleul
  • Monique Bouvier
  • Jean Perry
François Delapierre
François Delapierre (1 élu) Place au peuple de sainte genevieve 		952 8,16%
  • François Delapierre
Participation au scrutin Sainte-Geneviève-des-Bois
Taux de participation 57,29%
Taux d'abstention 42,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Nombre de votants 11 993

Villes voisines de Sainte-Geneviève-des-Bois

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