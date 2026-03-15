Résultat municipale 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois (45230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Geneviève-des-Bois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémy CARRAT
Rémy CARRAT (12 élus) Ensemble, cultivons notre village 		266 54,40%
  • Rémy CARRAT
  • Valérie BOURGEON-TISSIER
  • David MILOT
  • Caroline RANDON
  • Lilian DELUSSU
  • Julie MAUNOIR
  • Alexandre BEN
  • Amélie BOISSIERE
  • Mehmet COSGUN
  • Anne-Cécile FRAT
  • André CLOUTIER
  • Vanessa TROUVE
André JEAN
André JEAN (3 élus) Tous pour Sainte Geneviève des Bois 		223 45,60%
  • André JEAN
  • Martine SAUVAGE
  • Nicolas MOUTA
Participation au scrutin Sainte-Geneviève-des-Bois
Taux de participation 61,47%
Taux d'abstention 38,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,20%
Nombre de votants 493

Source : ministère de l’Intérieur

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