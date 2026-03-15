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19:18 - Démographie et politique à Sainte-Geneviève-des-Bois, un lien étroit Dans la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des municipales. Avec 33% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 15,78%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (65,26%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 511 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre familles monoparentales (13,61%) et le nombre de résidences HLM (10,59% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Sainte-Geneviève-des-Bois mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,27% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Avant les municipales 2026, la progression du Rassemblement national à Sainte-Geneviève-des-Bois Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale à Sainte-Geneviève-des-Bois en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 33,63% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 55,41% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 29,02% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste obtenait 69,59% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 49,76% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 51,11% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 68,42% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Thomas Ménagé.

16:58 - Sainte-Geneviève-des-Bois : 38,87 % de votants aux dernières municipales Pour ces élections municipales, l'absence ou non d'électeurs à Sainte-Geneviève-des-Bois sera déterminante dans l'aboutissement du scrutin. En 2020, l'abstention était montée à 61,13 % au premier tour, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que la pandémie du Covid perturbait la compétition. On observe pourtant traditionnellement que l'élection municipale reste, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les Français se mobilisent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 24,04 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,80 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 34,15 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,23 %. Prendre du recul sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Sainte-Geneviève-des-Bois comme une ville frappée par un fort abstentionnisme au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Sainte-Geneviève-des-Bois a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Sainte-Geneviève-des-Bois avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,76%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,37% des voix. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Thomas Ménagé (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 51,11% au premier tour, devant Mélusine Harlé (Majorité présidentielle) avec 21,21%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Thomas Ménagé culminant à 68,42% des voix localement. Une sorte de répétition des résultats des élections de 2022 en somme.

14:57 - Les électeurs de Sainte-Geneviève-des-Bois avaient clairement privilégié le RN en 2022 En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Sainte-Geneviève-des-Bois tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,63% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 29,00%. Lors de la finale de l'élection à Sainte-Geneviève-des-Bois, les électeurs accordaient 55,41% pour Marine Le Pen, contre 44,59% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Sainte-Geneviève-des-Bois portaient leur choix sur Thomas Ménagé (RN) avec 29,02% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 69,59% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Sainte-Geneviève-des-Bois comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Sainte-Geneviève-des-Bois qui influencera le résultat du vote Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Sainte-Geneviève-des-Bois, le taux de la taxe d'habitation est passé à 11,97 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 37 610 € la même année, en net recul par rapport aux 177 600 euros perçus en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Sainte-Geneviève-des-Bois s'est établi à 38,92 % en 2024 (contre 19,58 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Sainte-Geneviève-des-Bois s'est établi à 1 033 € en 2024 (contre 779 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Sainte-Geneviève-des-Bois ? Quels enseignements retenir des résultats des élections municipales précédentes à Sainte-Geneviève-des-Bois ? Sans aucune opposition, la liste menée par Martine Sauvage a sans surprise recueilli 251 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. À l'occasion de ces nouvelles élections, l'enjeu sera de voir si une réelle opposition se manifeste face à cette hégémonie. La publication des candidats (voir ci-dessous) apporte déjà un élément de réponse assez clair.