Résultat municipale 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Geneviève-des-Bois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric PETITTA
Frédéric PETITTA (31 élus) Faire ensemble Sainte-Geneviève 		5 821 54,57%
  • Frédéric PETITTA
  • Nathalie VASSEUR
  • Jean-Pierre VIMARD
  • Sarah BENHAMMOU
  • Philippe ROGER
  • Nadia CARCASSET
  • Amir BEN MERZOUG
  • Michelle BOUCHON
  • Philippe DECOMBLE
  • Florence ROGER
  • Franck CHAUVEAU
  • Alice SEBBAG
  • Brahim OUAREM
  • Maria Amélia DE JESUS CARLOS
  • Mohammed ZAOUI
  • Karine FARINA
  • Jacques BOULANGER
  • Marie-Eve HODGI
  • Marc LE MEUR
  • Naïma FERROUDJI
  • José MARTINS
  • Laurence BELAIGUES
  • Héritier LUNDA
  • Cathy DA MOTA
  • Sébastien CHAMBRY
  • Raymonde BLECOURT
  • Adrien FRANCISCO
  • Patricia BARTOLI
  • Emmanuel GAPAILLARD
  • Stéphanie Caroline DALMASSO
  • Bertrand PUARD
Julie FERRÉ
Julie FERRÉ (3 élus) Génovéfains, unis pour l'avenir 		2 003 18,78%
  • Julie FERRÉ
  • Michael AMAND
  • Patricia QUIEDEVILLE
Marie-Noëlle ROLLY
Marie-Noëlle ROLLY (3 élus) Génovéfains agir ensemble pour demain 		1 504 14,10%
  • Marie-Noëlle ROLLY
  • Dimitri GORGE BERNAT
  • Mélanie SCHLATTER
Ivan CARRENO
Ivan CARRENO (2 élus) UNION POPULAIRE SAINTE-GENEVIEVE 		1 157 10,85%
  • Ivan CARRENO
  • Tahamout BENKHETTACHE
Monique LECLERC
Monique LECLERC Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		183 1,72%
Participation au scrutin Sainte-Geneviève-des-Bois
Taux de participation 50,60%
Taux d'abstention 49,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 10 852

Source : ministère de l’Intérieur

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