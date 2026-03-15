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19:21 - Analyse socio-économique de Sainte-Geneviève-des-Bois : perspectives électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Sainte-Geneviève-des-Bois fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 35 714 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 326 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 20 926 foyers fiscaux. Dans la ville, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,58% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 5 693 personnes (15,94%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 10,93%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 761 euros/mois. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Sainte-Geneviève-des-Bois affirme l'attachement des habitants aux valeurs de la France.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Sainte-Geneviève-des-Bois Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des élections municipales à Sainte-Geneviève-des-Bois en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 18,07% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 34,57% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 15,33% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Sainte-Geneviève-des-Bois comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 26,34% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 26,76% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 37,25% le dimanche suivant.

16:58 - Sainte-Geneviève-des-Bois : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale à Sainte-Geneviève-des-Bois avait été marqué par une abstention de 62,12 %, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays (la participation se limitant à 37,88 %), la pandémie du Covid ayant fortement pesé sur le vote. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 23,98 % au premier tour (26,31 % en France). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 52,58 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 33,52 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 49,63 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune marquée par l'abstention. Cette variable à Sainte-Geneviève-des-Bois constituera en tout cas l'un des tournants de cette municipale 2026.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Sainte-Geneviève-des-Bois Lors des dernières élections européennes, le podium à Sainte-Geneviève-des-Bois s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,34%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (20,36%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,36%). Antoine Léaument (Union de la gauche) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Sainte-Geneviève-des-Bois quelques semaines plus tard avec 38,48%. Michael Amand (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 26,76%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Antoine Léaument culminant à 62,75% des voix dans la commune. Le contexte politique de Sainte-Geneviève-des-Bois a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un bastion de la gauche radicale, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Sainte-Geneviève-des-Bois : ce qu'il faut retenir L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Sainte-Geneviève-des-Bois s'inscrit comme une ville acquise aux forces de gauche. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Sainte-Geneviève-des-Bois voyait en effet Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 30,57% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 26,29%. Lors de la finale de l'élection à Sainte-Geneviève-des-Bois, les électeurs accordaient 65,43% pour Emmanuel Macron, contre 34,57% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Sainte-Geneviève-des-Bois portaient leur choix sur Antoine Léaument (Nupes) avec 33,25% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nadia Carcasset (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,12% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Sainte-Geneviève-des-Bois Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Sainte-Geneviève-des-Bois, le taux de la taxe d'habitation est passé à 19,58 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 381 430 € la même année, en net recul par rapport aux 11 050 910 € récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Sainte-Geneviève-des-Bois a évolué pour se fixer à 35,50 % en 2024 (contre 16,05 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Sainte-Geneviève-des-Bois s'est établi à 1 131 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 013 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Sainte-Geneviève-des-Bois Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont à ce jour encore influencés par l'issue des dernières élections municipales en date à Sainte-Geneviève-des-Bois. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Frédéric Petitta (Divers gauche) a creusé l'écart en obtenant 4 316 voix (56,95%). À ses trousses, Thomas Zlowodzki (Divers droite) a obtenu 1 478 votes (19,50%). La troisième place est revenue à Yassin Lamaoui (La République en marche), obtenant 1 425 électeurs (18,80%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Frédéric Petitta a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Sainte-Geneviève-des-Bois, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.