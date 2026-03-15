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19:19 - Les défis socio-économiques de Sainte-Geneviève et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Sainte-Geneviève comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 478 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 218 entreprises, Sainte-Geneviève est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,14%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 25,17% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 50,20% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 664,10 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Sainte-Geneviève, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Sainte-Geneviève ? Le RN n'avait pas concouru pour la dernière campagne municipale à Sainte-Geneviève en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 41,62% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 63,47% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 41,74% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN validait 61,90% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 52,23% aux élections européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 55,92% pour le RN. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Ballard.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Sainte-Geneviève À l'occasion de la municipale 2026, le degré de la participation jouera fortement sur les résultats de Sainte-Geneviève. La participation s'élevait à 45,04 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux, en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été mesuré à 72,88 %. L'affluence pour les législatives, établie pour sa part à 40,68 % en 2022, a fortement grossi pour culminer à 60,71 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 45,54 %. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une ville où la participation peine à décoller au regard des moyennes nationales.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Sainte-Geneviève a-t-elle voté ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Sainte-Geneviève, les suffrages s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (52,23%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Philippe Ballard (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 55,92% au premier tour, devant Ludovic Castanié (Les Républicains) avec 19,16%. Les habitants tranchaient d'ailleurs l'affaire sans hésitation dans la circonscription, où l'élection s'est achevée d'entrée avec 53,20% Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Sainte-Geneviève restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À Sainte-Geneviève, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le Rassemblement national La synthèse des votes de 2022 dépeint Sainte-Geneviève comme un bastion pour le courant national-populiste. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Sainte-Geneviève accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 41,62%, devant Emmanuel Macron qui terminait à 19,83%. Le second tour validait ensuite ce choix en offrant 63,47% pour Marine Le Pen, contre 36,53% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Sainte-Geneviève portaient leur choix sur Philippe Ballard (RN) avec 41,74% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,90%.

12:58 - Fiscalité en hausse à Sainte-Geneviève : une incidence sur les municipales S'agissant de la pression fiscale de Sainte-Geneviève, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 072 € en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 961 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 54,75 % en 2024 (contre environ 33,21 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 25 000 euros en 2024, en net recul par rapport aux 612 160 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 17,27 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Sainte-Geneviève À Sainte-Geneviève, les résultats des élections municipales il y a 6 ans ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Au soir du premier scrutin, Daniel Vereecke a imposé son rythme en récoltant 34,39% des suffrages. En deuxième position, Gérard Chatin a obtenu 33,51% des bulletins valides. Jacqueline Vanbersel suivait, avec 32,08% des bulletins. Avec une marge aussi réduite, la fin du second tour s'annonçait incertaine. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Daniel Vereecke l'a finalement emporté avec 343 bulletins (35,47%), face à Gérard Chatin rassemblant 322 électeurs (33,29%) et Jacqueline Vanbersel avec 302 voix (31,23%). L'affrontement a été à la hauteur des espérances avec une élection restée fortement disputée jusqu'à son dénouement. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., engrangeant 31 voix supplémentaires entre les deux tours.