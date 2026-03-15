Résultat municipale 2026 à Sainte-Geneviève (60730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Geneviève a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Geneviève, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Geneviève [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre HAUTOT (21 élus) L'EXPERIENCE D'HIER - L'ENGAGEMENT POUR DEMAIN
|552
|52,37%
|
|Tony LAVEAUX (3 élus) ENSEMBLE, FAISONS VIVRE NOTRE COMMUNE
|275
|26,09%
|
|Fabrice DORÉ MICHELSON (3 élus) Sainte-Geneviève autrement
|227
|21,54%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Geneviève
|Taux de participation
|49,64%
|Taux d'abstention
|50,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Nombre de votants
|1 105
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Sainte-Geneviève [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Sainte-Geneviève en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Geneviève
19:19 - Les défis socio-économiques de Sainte-Geneviève et leurs implications électorales
Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Sainte-Geneviève comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 478 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 218 entreprises, Sainte-Geneviève est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,14%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 25,17% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 50,20% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 664,10 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Sainte-Geneviève, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.
17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Sainte-Geneviève ?
Le RN n'avait pas concouru pour la dernière campagne municipale à Sainte-Geneviève en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 41,62% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 63,47% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 41,74% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN validait 61,90% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 52,23% aux élections européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 55,92% pour le RN. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Ballard.
16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Sainte-Geneviève
À l'occasion de la municipale 2026, le degré de la participation jouera fortement sur les résultats de Sainte-Geneviève. La participation s'élevait à 45,04 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux, en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été mesuré à 72,88 %. L'affluence pour les législatives, établie pour sa part à 40,68 % en 2022, a fortement grossi pour culminer à 60,71 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 45,54 %. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une ville où la participation peine à décoller au regard des moyennes nationales.
15:59 - Avant et après la dissolution, comment Sainte-Geneviève a-t-elle voté ?
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Sainte-Geneviève, les suffrages s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (52,23%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Philippe Ballard (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 55,92% au premier tour, devant Ludovic Castanié (Les Républicains) avec 19,16%. Les habitants tranchaient d'ailleurs l'affaire sans hésitation dans la circonscription, où l'élection s'est achevée d'entrée avec 53,20% Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Sainte-Geneviève restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national.
14:57 - À Sainte-Geneviève, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le Rassemblement national
La synthèse des votes de 2022 dépeint Sainte-Geneviève comme un bastion pour le courant national-populiste. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Sainte-Geneviève accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 41,62%, devant Emmanuel Macron qui terminait à 19,83%. Le second tour validait ensuite ce choix en offrant 63,47% pour Marine Le Pen, contre 36,53% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Sainte-Geneviève portaient leur choix sur Philippe Ballard (RN) avec 41,74% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,90%.
12:58 - Fiscalité en hausse à Sainte-Geneviève : une incidence sur les municipales
S'agissant de la pression fiscale de Sainte-Geneviève, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 072 € en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 961 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 54,75 % en 2024 (contre environ 33,21 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 25 000 euros en 2024, en net recul par rapport aux 612 160 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 17,27 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune.
11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Sainte-Geneviève
À Sainte-Geneviève, les résultats des élections municipales il y a 6 ans ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Au soir du premier scrutin, Daniel Vereecke a imposé son rythme en récoltant 34,39% des suffrages. En deuxième position, Gérard Chatin a obtenu 33,51% des bulletins valides. Jacqueline Vanbersel suivait, avec 32,08% des bulletins. Avec une marge aussi réduite, la fin du second tour s'annonçait incertaine. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Daniel Vereecke l'a finalement emporté avec 343 bulletins (35,47%), face à Gérard Chatin rassemblant 322 électeurs (33,29%) et Jacqueline Vanbersel avec 302 voix (31,23%). L'affrontement a été à la hauteur des espérances avec une élection restée fortement disputée jusqu'à son dénouement. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., engrangeant 31 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Premier tour des municipales à Sainte-Geneviève : horaires des bureaux de vote
Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En comparaison, en mars 2020, le 1er tour des élections municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le covid. Ci-dessous, il est possible de retrouver la liste des prétendants à Sainte-Geneviève. Retenez également que les 2 bureaux de vote de la ville de Sainte-Geneviève fermeront leurs portes à 18 heures. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
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