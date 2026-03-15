Résultat municipale 2026 à Sainte-Geneviève (60730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Geneviève a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Geneviève, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Geneviève [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre HAUTOT
Pierre HAUTOT (21 élus) L'EXPERIENCE D'HIER - L'ENGAGEMENT POUR DEMAIN 		552 52,37%
  • Pierre HAUTOT
  • Francoise RIBEIRO-REGO
  • Daniel VEREECKE
  • Marie LANGLOIS
  • Emile DEMEA
  • Alberte LABRIDY
  • Patrick AIME
  • Catherine PUEL
  • Frederic CARRARO
  • Virginie PLUBELLE
  • Xavier BOULIN
  • Aurelie BOCCARD
  • Didier FALAMPIN
  • Anne LE DUNFF
  • Jean MARTIN
  • Sylvanie BAILLOT
  • Alain PETIT
  • Chantal CADIOU
  • Xavier VANCON
  • Angelique MASSON
  • Vincent HOUSSIN
Tony LAVEAUX
Tony LAVEAUX (3 élus) ENSEMBLE, FAISONS VIVRE NOTRE COMMUNE 		275 26,09%
  • Tony LAVEAUX
  • Corinne CAMPANA
  • Olivier BOUHOURS
Fabrice DORÉ MICHELSON
Fabrice DORÉ MICHELSON (3 élus) Sainte-Geneviève autrement 		227 21,54%
  • Fabrice DORÉ MICHELSON
  • Aïcha LAOUEDJ
  • Nicolas HENOCQ
Participation au scrutin Sainte-Geneviève
Taux de participation 49,64%
Taux d'abstention 50,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 1 105

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Sainte-Geneviève