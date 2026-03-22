Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Livrade-sur-Lot : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Livrade-sur-Lot [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sainte-Livrade-sur-Lot sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Livrade-sur-Lot.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Livrade-sur-Lot
11:42 - Que retenir des premiers résultats de la municipale 2026 à Sainte-Livrade-sur-Lot ?
Dimanche dernier, c'est André Forget (Divers droite) qui a pris la tête en récoltant 39,98 % des voix. Dans son sillage, Jacques Borderie (Divers droite) s'est classé deuxième avec 21,18 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Severine Besson est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Jean-Paul Claude Pereuil, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 14,15 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Enfin, concernant la participation à Sainte-Livrade-sur-Lot, le rendez-vous électoral a mobilisé 56,73 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sainte-Livrade-sur-Lot
Le deuxième tour des élections municipales à Sainte-Livrade-sur-Lot a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
André Forget
Liste divers droite
POURSUIVRE ET INNOVER
|
|
Jacques Borderie
Liste divers droite
RÉUSSIR LE CHANGEMENT
|
|
Severine Besson
Liste Divers
LIVRADAIS OSONS LE CHANGEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Livrade-sur-Lot
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André FORGET (Ballotage) POURSUIVRE ET INNOVER
|972
|39,98%
|Jacques BORDERIE (Ballotage) RÉUSSIR LE CHANGEMENT
|515
|21,18%
|Severine BESSON (Ballotage) LIVRADAIS OSONS LE CHANGEMENT
|376
|15,47%
|Jean-Paul Claude PEREUIL (Ballotage) ENSEMBLE, BÂTISSONS L'AVENIR
|344
|14,15%
|Maurice THUMEREL ACTEURS DE NOTRE VILLAGE
|224
|9,21%
|Participation au scrutin
|Sainte-Livrade-sur-Lot
|Taux de participation
|56,73%
|Taux d'abstention
|43,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Nombre de votants
|2 503
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Sainte-Livrade-sur-Lot
- Sainte-Livrade-sur-Lot (47110)
- Ecole primaire à Sainte-Livrade-sur-Lot
- Maternités à Sainte-Livrade-sur-Lot
- Crèches et garderies à Sainte-Livrade-sur-Lot
- Classement des collèges à Sainte-Livrade-sur-Lot
- Salaires à Sainte-Livrade-sur-Lot
- Impôts à Sainte-Livrade-sur-Lot
- Dette et budget de Sainte-Livrade-sur-Lot
- Climat et historique météo de Sainte-Livrade-sur-Lot
- Accidents à Sainte-Livrade-sur-Lot
- Délinquance à Sainte-Livrade-sur-Lot
- Inondations à Sainte-Livrade-sur-Lot
- Nombre de médecins à Sainte-Livrade-sur-Lot
- Pollution à Sainte-Livrade-sur-Lot
- Entreprises à Sainte-Livrade-sur-Lot
- Prix immobilier à Sainte-Livrade-sur-Lot