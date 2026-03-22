Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Livrade-sur-Lot : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sainte-Livrade-sur-Lot

Le deuxième tour des élections municipales à Sainte-Livrade-sur-Lot a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
André Forget
André Forget Liste divers droite
POURSUIVRE ET INNOVER
  • André Forget
  • Amandine Barbosa Couzy
  • Philippe Saland
  • Yamina Kichi
  • Jean-Jacques Lassarrade
  • Angélique Charbonnier
  • Pascal Sarrazin
  • Jacqueline Fattani
  • Laurent Hauradou
  • Laure-Anne Fleitour
  • Michel Daynés
  • Christelle Boël
  • Franck Foley
  • Laeticia Monique Hélène Fondrillon
  • Cédric Algisi
  • Caroline Gontran
  • Fabrice Biancato
  • Nicole Busson
  • Thierry Berlemont
  • Nouria Bouchékif
  • Manuel Puyal
  • Corine Martinez
  • Benoît Dubourg
  • Marie Rose Sarrazi
  • Marc Annaert
  • Agnès Bertrand
  • Christophe Daniel
  • Odile Choisy
  • Jean Claude Labadie
  • Régine Devaux
  • Pierre-Jean Pudal
Jacques Borderie
Jacques Borderie Liste divers droite
RÉUSSIR LE CHANGEMENT
  • Jacques Borderie
  • Myriam Cougouille
  • Thierry Bonneau
  • Carole Dargein
  • Lino Foltran
  • Sandra Gonçalves
  • Jean-Philippe Goulinat
  • Maria Vieira
  • Patrick Behague
  • Allison Rezzoug
  • Michel Pasquet
  • Marie Nabarrette
  • Laurent Demange
  • Marie-Claude Gourdeau
  • Gérard Barbin
  • Christine Zavan
  • Sebastien Gauffre
  • Léa Cazes-Labbe
  • Pierre Dacquin
  • Josiane Drobenko
  • Xavier Bonzom
  • Edith Bisson
  • Christian Marosa
  • Irène Lahmadi
  • Gislain Fontaine
  • Véronique Rubillais
  • Kentin Geiter
  • Emma Gauffre
  • Jan de Groote
  • Radia Lahmadi
  • Robert Apostoli
Severine Besson
Severine Besson Liste Divers
LIVRADAIS OSONS LE CHANGEMENT
  • Severine Besson
  • Jean Luc Bastianel
  • Malika Briri
  • Lakdar Heddab
  • Evelyne Poirot
  • Jean Luc Serrano
  • Carmen Dupas
  • Daniel Cantin
  • Patricia Marques
  • Christian Poirot
  • Fabienne Saddiki
  • Andre Gauvin
  • Laetitia Gabas
  • Hubert Punch
  • Nadia Bouyssaghouan
  • Christophe Girardi
  • Josefina Bonilla
  • Maxime Serrano
  • Annie Dos Santos
  • Guillaume Cantin
  • Ashley Lasnier
  • Gerard Castrique
  • Martine Pereira
  • Jean Claude Gay
  • Dominique Deville
  • Francisco Meirinhos
  • Magalie Bache
  • Cyril Gabas
  • Sandrine Pons

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Livrade-sur-Lot

Tête de listeListe Voix % des voix
André FORGET
André FORGET (Ballotage) POURSUIVRE ET INNOVER 		972 39,98%
Jacques BORDERIE
Jacques BORDERIE (Ballotage) RÉUSSIR LE CHANGEMENT 		515 21,18%
Severine BESSON
Severine BESSON (Ballotage) LIVRADAIS OSONS LE CHANGEMENT 		376 15,47%
Jean-Paul Claude PEREUIL
Jean-Paul Claude PEREUIL (Ballotage) ENSEMBLE, BÂTISSONS L'AVENIR 		344 14,15%
Maurice THUMEREL
Maurice THUMEREL ACTEURS DE NOTRE VILLAGE 		224 9,21%
Participation au scrutin Sainte-Livrade-sur-Lot
Taux de participation 56,73%
Taux d'abstention 43,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 2 503

Source : ministère de l’Intérieur

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