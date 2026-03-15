Résultat municipale 2026 à Sainte-Livrade-sur-Lot (47110) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Livrade-sur-Lot a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Livrade-sur-Lot, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Livrade-sur-Lot [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
André FORGET
André FORGET POURSUIVRE ET INNOVER 		972 39,98%
Jacques BORDERIE
Jacques BORDERIE RÉUSSIR LE CHANGEMENT 		515 21,18%
Severine BESSON
Severine BESSON LIVRADAIS OSONS LE CHANGEMENT 		376 15,47%
Jean-Paul Claude PEREUIL
Jean-Paul Claude PEREUIL ENSEMBLE, BÂTISSONS L'AVENIR 		344 14,15%
Maurice THUMEREL
Maurice THUMEREL ACTEURS DE NOTRE VILLAGE 		224 9,21%
Participation au scrutin Sainte-Livrade-sur-Lot
Taux de participation 56,73%
Taux d'abstention 43,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 2 503

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Lot-et-Garonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Sainte-Livrade-sur-Lot

En savoir plus sur Sainte-Livrade-sur-Lot