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19:18 - Sainte-Livrade-sur-Lot : démographie et socio-économie impactent les municipales En marge des élections municipales, Sainte-Livrade-sur-Lot apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 6 518 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 428 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 765 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 30,05% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 925 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 563 €/an, la ville affiche un taux de chômage de 15,45%, révélant une situation économique tendue. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Sainte-Livrade-sur-Lot démontre l'attachement des habitants aux valeurs de la France.

17:57 - Vote RN à Sainte-Livrade-sur-Lot : les chiffres récents Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Sainte-Livrade-sur-Lot il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 28,83% des bulletins exprimés lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 51,01% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 29,13% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 61,36% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,23% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 41,57% pour le Rassemblement national. Il finira avec 46,00% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Sainte-Livrade-sur-Lot peu mobilisés lors des scrutins Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des municipales à Sainte-Livrade-sur-Lot avait été marqué par une abstention de 53,44 %, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 46,56 %) alors que progressait le coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention se fixer à 26,59 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 48,33 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 33,77 %, loin des 53,69 % affichés aux législatives de 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent constituer une contrée souvent détournée des bureaux de vote face aux moyennes nationales. Pour ces élections municipales, cette particularité à Sainte-Livrade-sur-Lot sera quoi qu'il en soit primordiale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Comment Sainte-Livrade-sur-Lot a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Sainte-Livrade-sur-Lot s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste, réaffirmant son ancrage historique. Les Européennes du printemps 2024 à Sainte-Livrade-sur-Lot avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,23%), avec en deuxième position Manon Aubry qui s'était arrogée 13,54% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Sainte-Livrade-sur-Lot plébiscitaient ensuite Annick Cousin (Rassemblement National) avec 41,57% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Guillaume Lepers (Divers droite) jusqu'à la première place avec 54,00%.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Sainte-Livrade-sur-Lot reste un territoire orienté vers le Rassemblement national Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Sainte-Livrade-sur-Lot accordaient leurs suffrages à Annick Cousin (RN) avec 29,13% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,36%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Sainte-Livrade-sur-Lot accordaient précédemment leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 28,83%, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 22,19%. Lors de la finale de l'élection à Sainte-Livrade-sur-Lot, les électeurs accordaient 51,01% pour Marine Le Pen, contre 48,99% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Sainte-Livrade-sur-Lot s'inscrit comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Sainte-Livrade-sur-Lot : la situation fiscale relevée à l'approche des municipales Si l'on regarde de près la fiscalité de Sainte-Livrade-sur-Lot, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 12,57 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de près de 187 900 euros la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 875 900 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Sainte-Livrade-sur-Lot a évolué pour se fixer à environ 51,06 % en 2024 (contre 25,56 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Sainte-Livrade-sur-Lot s'est établi à 1 053 € en 2024, alors que ce montant se situait à 710 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante de la municipale à Sainte-Livrade-sur-Lot Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore à ce jour façonnés par l'issue des dernières élections municipales en date à Sainte-Livrade-sur-Lot. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Pierre-Jean Pudal (Divers droite) a devancé tous ses adversaires avec 55,58% des voix. Derrière, Jean-Paul Pereuil (Divers gauche) a capté 657 voix (33,97%). Ce triomphe au premier tour de Pierre-Jean Pudal a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sainte-Livrade-sur-Lot, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité si large constituera le principal enjeu pour le camp adverse ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.