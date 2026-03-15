Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Luce : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Luce

Tête de listeListe
Nicaise Monrose
Nicaise Monrose Liste divers gauche
L'ALTERNATIVE LUCÉENNE ANKÒ PLI LWEN
  • Nicaise Monrose
  • Léa Bellay-Ravion
  • Willy Louis-Sidney
  • Yannis Bouvil-Brianto
  • Gary Petrein
  • Berthe Irrilo-Vielet
  • Sébastien Marie Calixte
  • Jocelyne Jean-Gilles
  • Joël Henry
  • Mélissa Maville
  • Hugo Larcher
  • Christèle Henry
  • Michel Dasini
  • Céline Jean-Laurent
  • Steeve Saint-Cyr
  • Raymonde Pancaldi Jean-Francois
  • Patrick Bias
  • Adeline Cantinol
  • Casimir Ozier-Lafontaine
  • Joëlle Boulanger-Cabit
  • Steeve Louis-Marie
  • Cyndie Monlouis
  • Stéphen Pecome
  • Sabrina Notolan
  • Silvio Cherubin-Jeannette
  • Marcelle Pierre-Emile
  • Patrice Joseph-Reinette
  • Marie-Claire Beauregard
  • Fred Mert
  • Frantz Lambert
  • Jimmy Elisabeth
Chimène Alcibiade
Chimène Alcibiade Liste divers gauche
LE NOUVEAU SOUFFLE LUCÉEN
  • Chimène Alcibiade
  • Rony Travailleur
  • Christelle Manon
  • Hubert Monrose
  • Fabienne Desmares
  • Lio Delor
  • Anaïs Louis-Sidney
  • Gilles Duranville
  • Louise-Marie Louis-Alexandre
  • Ronald Rosine
  • Lilotte Ozier-Lafontaine
  • Wilfrid Smith
  • Marie-Isabelle Fardin
  • Franck Joseph-Reinette
  • Marie Christine Armede
  • Thierry Gervinet
  • Florence Jean
  • Dominique Baltide
  • Muriel Coustou
  • Loris Relouzat
  • Jacqueline Cemery
  • Cedric Biron
  • Gina Négi
  • Steven Villet
  • Mylene Boudry
  • Georges Juvaron
  • Annick Bylon
  • Roger Saint-Honore
  • Sandra Henri

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicaise Monrose
Nicaise Monrose (27 élus) L'alternative luceenne mi bel chimen 		2 546 83,58%
  • Nicaise Monrose
  • Léa Bellay Ravion
  • Joël Lambert
  • Jocelyne Edouard-Jean-Gilles
  • Raymond Hanri Rodride
  • Berthe Irrilo-Vielet
  • Sébastien Dian
  • Candice Choux
  • Gérard Monrose
  • Raymonde Jean-Francois
  • Hugho Larcher
  • Frantz Lambert-Bristol
  • Joël Henry
  • Joëlle Boulanger
  • Michel Paul Dasini
  • Sabrina Notolan
  • Jimmy Elisabeth
  • Marjorie Troudart
  • Patrice Joseph-Reinette
  • Magali Zaire
  • Jean-Luc Claire
  • Claude Ouly
  • Yoran Saint-Louis
  • Christelle Henry
  • Fred Eugène Mert
  • Sylvie Herrera-Arroyo
  • Casimir Ozier-Lafontaine
Steeve Saint-Cyr
Steeve Saint-Cyr (2 élus) Force luceenne pour le changement 		500 16,41%
  • Steeve Saint-Cyr
  • Fabienne Desmares
Participation au scrutin Sainte-Luce
Taux de participation 41,03%
Taux d'abstention 58,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 194

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicaise Gérard Monrose
Nicaise Gérard Monrose (25 élus) L'alternative luceenne 		2 794 51,11%
  • Nicaise Gérard Monrose
  • Gladys Jacquens
  • Maurice Choux
  • Raymonde Pancaldi Jean-Francois
  • Raymond Henri Rodride
  • Jocelyne Aglae
  • Joseph Salomon
  • Valerie Clairicia
  • Willy Louis-Sidney
  • Berthe Irrilo-Vielet
  • Franck Egidius
  • Lea Bellay-Ravion
  • Patrice Largen
  • Sylvie Herrera Arroyo
  • Alain Beaunol
  • Jocelyne Edouard
  • Patrice Joseph-Reinette
  • Geraldine Bellay
  • Joel Lambert
  • Sabrina Notolan
  • Joel Henry
  • Cecile Theodose
  • Hugho Larcher
  • Sandrine Riviere
  • Jean-Luc Claire
Jean-Philippe Nilor
Jean-Philippe Nilor (8 élus) Sainte -luce ansanm ansanm pour le vrai changement 		2 672 48,88%
  • Jean-Philippe Nilor
  • Marilyn Monrose Epse Belhumeur
  • Rony Saint-Cyr
  • Fabienne Desmares
  • Michel-Ange Gré Ambroise
  • Jacqueline Cemery
  • Francois Scaron
  • Marie-Noëlle Tareau
Participation au scrutin Sainte-Luce
Taux de participation 76,52%
Taux d'abstention 23,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Nombre de votants 5 598

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Nilor
Jean-Philippe Nilor Sainte -luce ansanm ansanm pour le vrai changement 		2 222 45,26%
Nicaise Gérard Monrose
Nicaise Gérard Monrose L'alternative luceenne 		1 429 29,10%
Louis Crusol
Louis Crusol Ensemble pour sainte-luce le choix de l'experience 		1 258 25,62%
Participation au scrutin Sainte-Luce
Taux de participation 69,35%
Taux d'abstention 30,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,23%
Nombre de votants 5 073

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