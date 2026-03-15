Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Luce : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Luce [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sainte-Luce sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Luce.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Luce
13:46 - Impôts locaux : une fiscalité en hausse à Sainte-Luce
À Sainte-Luce, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 11,00 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 254 730 €, marquant une forte baisse face aux 850 730 € enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Sainte-Luce est passé à 39,79 % en 2024 (contre 20,30 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Sainte-Luce a représenté 672 euros en 2024 contre 418 euros en début de mandat.
11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Nicaise Monrose à Sainte-Luce
À Sainte-Luce, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont avérés très éclairants sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Nicaise Monrose (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 83,58% des soutiens. Juste derrière, Steeve Saint-Cyr (Régionaliste) a obtenu 500 voix (16,41%). Cette victoire au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Sainte-Luce, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour contester cette suprématie ce dimanche, les opposants devront déplacer des montagnes, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Bureaux de vote à Sainte-Luce : les horaires d'ouverture
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Sainte-Luce sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Pour mémoire, le 15 mars 2020, le premier tour des municipales s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste des prétendants à Sainte-Luce. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Luce
|Tête de listeListe
|
Nicaise Monrose
Liste divers gauche
L'ALTERNATIVE LUCÉENNE ANKÒ PLI LWEN
|
|
Chimène Alcibiade
Liste divers gauche
LE NOUVEAU SOUFFLE LUCÉEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicaise Monrose (27 élus) L'alternative luceenne mi bel chimen
|2 546
|83,58%
|
|Steeve Saint-Cyr (2 élus) Force luceenne pour le changement
|500
|16,41%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Luce
|Taux de participation
|41,03%
|Taux d'abstention
|58,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 194
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicaise Gérard Monrose (25 élus) L'alternative luceenne
|2 794
|51,11%
|
|Jean-Philippe Nilor (8 élus) Sainte -luce ansanm ansanm pour le vrai changement
|2 672
|48,88%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Luce
|Taux de participation
|76,52%
|Taux d'abstention
|23,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,36%
|Nombre de votants
|5 598
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Nilor Sainte -luce ansanm ansanm pour le vrai changement
|2 222
|45,26%
|Nicaise Gérard Monrose L'alternative luceenne
|1 429
|29,10%
|Louis Crusol Ensemble pour sainte-luce le choix de l'experience
|1 258
|25,62%
|Participation au scrutin
|Sainte-Luce
|Taux de participation
|69,35%
|Taux d'abstention
|30,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,23%
|Nombre de votants
|5 073
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