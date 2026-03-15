Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Luce : les infos en direct

Programme de Nicaise Monrose à Sainte-Luce (L'ALTERNATIVE LUCÉENNE ANKÒ PLI LWEN)

Engagement Municipal

Depuis 2014, l'équipe municipale a travaillé pour améliorer le quotidien des habitants de Sainte-Luce. Des actions concrètes ont été mises en place pour renforcer la proximité entre les élus et les citoyens, tout en soutenant la vie culturelle et associative. Cet engagement collectif a permis de créer des liens entre les générations et d'assurer un service public de qualité.

Renouvellement de l'Équipe

La liste pour les élections de 2026 est renouvelée, alliant élus expérimentés et nouveaux visages. Ce choix vise à apporter un regard neuf et à intégrer la jeunesse dans les décisions municipales. L'objectif est de construire une commune dynamique et durable en s'appuyant sur l'expérience tout en ouvrant la voie à de nouvelles idées.

Priorités pour l'Avenir

Les priorités pour 2026–2032 incluent le maintien d'une situation financière saine et le renforcement de la participation citoyenne. L'amélioration du cadre de vie et le soutien à l'économie locale sont également au cœur des préoccupations. Des projets innovants pour le logement et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets économiques seront mis en avant.

Mobilisation pour la Victoire

Un appel à la mobilisation est lancé pour obtenir une victoire claire dès le 15 mars. La liste « L’alternative lucéenne – Ankò pli lwen » avec Nicaise Monrose est présentée comme la solution pour continuer le travail engagé. L'importance de voter pour cette liste est soulignée afin de garantir un avenir prometteur pour Sainte-Luce.