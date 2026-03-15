Résultat municipale 2026 à Sainte-Luce (97228) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Sainte-Luce. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Sainte-Luce, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Luce [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Nicaise MONROSE
Nicaise MONROSE L'ALTERNATIVE LUCÉENNE ANKÒ PLI LWEN 		275 75,55%
Chimène ALCIBIADE
Chimène ALCIBIADE LE NOUVEAU SOUFFLE LUCÉEN 		89 24,45%
Participation au scrutin Sainte-Luce Partiels *
Taux de participation 48,40%
Taux d'abstention 51,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 378

* Résultats partiels sur 10% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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