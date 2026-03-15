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19:21 - Élections municipales à Sainte-Luce : un éclairage démographique A mi-chemin des élections municipales, Sainte-Luce foisonne de diversité et d'activités. Dotée de 6 478 logements pour 9 275 habitants, la densité de la commune est de 331 hab/km². Avec 781 entreprises, Sainte-Luce offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 35,35% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 22,03% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 217 euros/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 17,51%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. En résumé, à Sainte-Luce, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN à Sainte-Luce : quelle place aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Sainte-Luce en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 11,15% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 56,38% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 2,13% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Sainte-Luce comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,74% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 9,36% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 11,88% lors du vote final.

16:58 - Sainte-Luce : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention En ce jour d'élection municipale à Sainte-Luce, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales avait été marqué par une abstention de 58,97 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 41,03 %) alors que de nombreux électeurs avaient préféré éviter les isoloirs en raison de la pandémie du Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention se fixer à 54,88 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 71,27 % en 2022 à seulement 63,98 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 87,12 % (contre 48,51 % en France). Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une localité marquée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Sainte-Luce Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Sainte-Luce avaient placé en tête la liste menée par Manon Aubry avec 20,95% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Sainte-Luce avaient ensuite placé en tête Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) avec 67,49% au premier tour, devant Grégory Michel Roy-Larentry (Rassemblement National) avec 9,36%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Philippe Nilor culminant à 88,12% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Sainte-Luce ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Sainte-Luce choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 53,79% des voix, devant Emmanuel Macron qui recueillait 17,59%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,38% pour Marine Le Pen, contre 43,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Sainte-Luce portaient leur choix sur Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) avec 71,45% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Sainte-Luce s'affirme comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité en hausse à Sainte-Luce À Sainte-Luce, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 11,00 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 254 730 €, marquant une forte baisse face aux 850 730 € enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Sainte-Luce est passé à 39,79 % en 2024 (contre 20,30 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Sainte-Luce a représenté 672 euros en 2024 contre 418 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Nicaise Monrose à Sainte-Luce À Sainte-Luce, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont avérés très éclairants sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Nicaise Monrose (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 83,58% des soutiens. Juste derrière, Steeve Saint-Cyr (Régionaliste) a obtenu 500 voix (16,41%). Cette victoire au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Sainte-Luce, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour contester cette suprématie ce dimanche, les opposants devront déplacer des montagnes, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.