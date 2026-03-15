Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Luce-sur-Loire : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Luce-sur-Loire

Tête de listeListe
Philippe Bourgeolet
Philippe Bourgeolet Liste divers droite
Sainte luce 2026
  • Philippe Bourgeolet
  • Stéphanie Prévost
  • Laurent Daniel
  • Catherine Brethé
  • Manuel Froger
  • Martine Marchand
  • Philippe Bardy
  • Vinciane Robin
  • Eric Thureau
  • Anne-Catherine Coric
  • Yann Tavel
  • Marine Tournier
  • Antoine Bouret
  • Solene Gohard
  • Joseph Zagnoli
  • Latifa Nassim
  • Philippe Brasselet
  • Anne Bonhumeau
  • David Minguy
  • Sophie Phelippeau
  • Emmenuel Sidler
  • Anne Mousnier
  • Sylvain Forgeon
  • Christelle Rouesne
  • Hervé Marie - Nely
  • Sylvie Pelote
  • Christophe Monié
  • Laurence Roteux
  • Patrice Ducoin
  • Eva Fondain
  • Eric Aubinais
  • Anne-Christine Juston
  • Sebastien Moussion
Anthony Descloziers
Anthony Descloziers Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR SAINTE LUCE
  • Anthony Descloziers
  • Marianne Bessemoulin
  • Franck Steinmetz
  • Marie Grenapin
  • Robin Caroff
  • Elise Soufflet-Leclerc
  • Christophe Rehel
  • Laure Charpentier
  • Lionel Salvayre
  • Magali Cousin
  • Nathan Bourigaud
  • Véronique Cadieu
  • Didier David
  • Clemence Mortier
  • Arnaud Deniel
  • Delphine Rossard
  • Jean Le Govic
  • Marine Guyodo
  • Gauthier Pompougnac
  • Catherine Corbes
  • Pierre Pham
  • Emmanuelle Vallee
  • Vincent Groussin
  • Geneviève Hallopé
  • Gérard Aubron
  • Romane Angibert Ferre
  • Alexandre Draperon
  • Rachel Trichet
  • Vincent Grousson
  • Gabrielle Romp
  • Dominique Chevalier
  • Sarah Belbouab
  • Georges Projean
  • Marie-Dominique Jourdon
  • Michel Daculsi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Anthony Descloziers
Anthony Descloziers (26 élus) Ensemble pour sainte luce 		2 563 53,18%
  • Anthony Descloziers
  • Marianne Bessemoulin
  • Franck Steinmetz
  • Catherine Corbes
  • Lionel Salvayre
  • Magali Cousin
  • Michel Daculsi
  • Geneviève Hallopé
  • Marc David
  • Yolande Dréano
  • Arnaud Deniel
  • Véronique Cadieu
  • Julien Foussard
  • Laure Charpentier
  • Jean Le Govic
  • Clemence Mortier
  • Patrick Cotrel
  • Vanessa Desforges
  • Vincent Groussin
  • Delphine Rossard
  • Michel Le Clanche
  • Edwige Tougeron
  • Denis Poillerat
  • Marie Grenapin
  • Loic Leroux
  • Sonia Gruand
Jean-Guy Alix
Jean-Guy Alix (7 élus) Sainte luce est a vous 		2 256 46,81%
  • Jean-Guy Alix
  • Marie-Chantal Pichon
  • Philippe Bourgeolet
  • Stéphanie Prévost
  • Philippe Brasselet
  • Meriem Abkoui
  • Laurent Daniel
Participation au scrutin Sainte-Luce-sur-Loire
Taux de participation 45,13%
Taux d'abstention 54,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 915

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anthony Descloziers
Anthony Descloziers Ensemble pour sainte luce 		1 877 40,83%
Jean-Guy Alix
Jean-Guy Alix Sainte luce est a vous 		1 860 40,46%
Jean-Paul Misler
Jean-Paul Misler Sainte luce demain ! 		859 18,69%
Participation au scrutin Sainte-Luce-sur-Loire
Taux de participation 43,39%
Taux d'abstention 56,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 700

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Guy Alix
Jean-Guy Alix (25 élus) Sainte-luce est a vous 		3 270 50,61%
  • Jean-Guy Alix
  • Marie-Chantal Pichon
  • Jean-Michel Lefeuvre
  • Geneviève Hallopé
  • Philippe Bourgeolet
  • Marie-Hélène Frangeul
  • Laurent Daniel
  • Géraldine Babonneau
  • Jean-Paul Misler
  • Christelle Rouesné
  • Philippe Brasselet
  • Emmanuelle Elleouet
  • Julien Rongère
  • Lydie Lutun
  • Claude Besnard
  • Sophie Koelsch
  • Patrick Myran
  • Renée Minier
  • Olivier Rocher
  • Chantal Blanchet
  • Jacques Denis
  • Marie-Christine Hemon
  • Jean-Louis Vasserot
  • Françoise Guilbault
  • Stephen Bouchet
Anthony Descloziers
Anthony Descloziers (4 élus) Une energie nouvelle pour sainte luce 		1 651 25,55%
  • Anthony Descloziers
  • Christine Le Goff
  • Alain Lizé
  • Véronique Cadieu
Bernard Aunette
Bernard Aunette (4 élus) Bien vivre ensemble a ste luce 		1 539 23,82%
  • Bernard Aunette
  • Catherine Corbes
  • Luc Geismar
  • Régine Blond
Participation au scrutin Sainte-Luce-sur-Loire
Taux de participation 66,13%
Taux d'abstention 33,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,40%
Nombre de votants 6 757

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