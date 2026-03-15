Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Luce-sur-Loire : les infos en direct
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- Résultat municipale 2020 Sainte-Luce-sur-Loire
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Luce-sur-Loire [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sainte-Luce-sur-Loire sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Luce-sur-Loire.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Luce-sur-Loire
13:46 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Sainte-Luce-sur-Loire
À Sainte-Luce-sur-Loire, en matière de fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 954 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 193 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à un peu plus de 36,44 % en 2024 (contre environ 21,44 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 154 200 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 5,49484 millions d'euros perçus en 2020 avec un taux resté à près de 21,55 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.
11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Sainte-Luce-sur-Loire
Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a 6 ans à Sainte-Luce-sur-Loire ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Anthony Descloziers (Divers gauche) a viré en tête en recueillant 40,83% des suffrages. Deuxième, Jean-Guy Alix (Divers centre) a rassemblé 1 860 voix (40,46%). Le faible écart entre les concurrents donnait suite à un 2ème tour incertain. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Anthony Descloziers l'a finalement emporté avec 2 563 bulletins (53,18%), face à Jean-Guy Alix rassemblant 2 256 électeurs (46,81%). En revanche, le second tour s'est soldé par une large avance et un succès sans appel. Divers gauche a probablement bénéficié des votes des listes éliminées, engrangeant 686 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Journée électorale à Sainte-Luce-sur-Loire : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les votants de Sainte-Luce-sur-Loire sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. La liste des candidats en 2026 est disponible ci-dessous. Les 12 bureaux de vote de la ville de Sainte-Luce-sur-Loire seront accessibles de 8 h à 18 h pour recevoir les électeurs. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez gratuitement les résultats des élections municipales à Sainte-Luce-sur-Loire dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Luce-sur-Loire
|Tête de listeListe
|
Philippe Bourgeolet
Liste divers droite
Sainte luce 2026
|
|
Anthony Descloziers
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR SAINTE LUCE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anthony Descloziers (26 élus) Ensemble pour sainte luce
|2 563
|53,18%
|
|Jean-Guy Alix (7 élus) Sainte luce est a vous
|2 256
|46,81%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Luce-sur-Loire
|Taux de participation
|45,13%
|Taux d'abstention
|54,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 915
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anthony Descloziers Ensemble pour sainte luce
|1 877
|40,83%
|Jean-Guy Alix Sainte luce est a vous
|1 860
|40,46%
|Jean-Paul Misler Sainte luce demain !
|859
|18,69%
|Participation au scrutin
|Sainte-Luce-sur-Loire
|Taux de participation
|43,39%
|Taux d'abstention
|56,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 700
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Guy Alix (25 élus) Sainte-luce est a vous
|3 270
|50,61%
|
|Anthony Descloziers (4 élus) Une energie nouvelle pour sainte luce
|1 651
|25,55%
|
|Bernard Aunette (4 élus) Bien vivre ensemble a ste luce
|1 539
|23,82%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Luce-sur-Loire
|Taux de participation
|66,13%
|Taux d'abstention
|33,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,40%
|Nombre de votants
|6 757
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