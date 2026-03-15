Résultat municipale 2026 à Sainte-Luce-sur-Loire (44980) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Luce-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Luce-sur-Loire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Luce-sur-Loire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anthony DESCLOZIERS
Anthony DESCLOZIERS (26 élus) ENSEMBLE POUR SAINTE LUCE 		4 151 55,99%
  • Anthony DESCLOZIERS
  • Marianne BESSEMOULIN
  • Franck STEINMETZ
  • Marie GRENAPIN
  • Robin CAROFF
  • Elise SOUFFLET-LECLERC
  • Christophe REHEL
  • Laure CHARPENTIER
  • Lionel SALVAYRE
  • Magali COUSIN
  • Nathan BOURIGAUD
  • Véronique CADIEU
  • Didier DAVID
  • Clemence MORTIER
  • Arnaud DENIEL
  • Delphine ROSSARD
  • Jean LE GOVIC
  • Marine GUYODO
  • Gauthier POMPOUGNAC
  • Catherine CORBES
  • Pierre PHAM
  • Emmanuelle VALLEE
  • Vincent GROUSSIN
  • Geneviève HALLOPÉ
  • Gérard AUBRON
  • Romane ANGIBERT FERRE
Philippe BOURGEOLET
Philippe BOURGEOLET (7 élus) Sainte luce 2026 		3 263 44,01%
  • Philippe BOURGEOLET
  • Stéphanie PRÉVOST
  • Laurent DANIEL
  • Catherine BRETHÉ
  • Manuel FROGER
  • Martine MARCHAND
  • Philippe BARDY
Participation au scrutin Sainte-Luce-sur-Loire
Taux de participation 64,40%
Taux d'abstention 35,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 7 529

Source : ministère de l’Intérieur

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