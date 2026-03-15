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19:21 - Analyse socio-économique de Sainte-Luce-sur-Loire : perspectives électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Sainte-Luce-sur-Loire émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 26,22% de cadres supérieurs pour 16 227 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 1 147 entreprises, Sainte-Luce-sur-Loire permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 27,32% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 1 184 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 644 €/an, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. Pour finir, Sainte-Luce-sur-Loire incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Sainte-Luce-sur-Loire Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Sainte-Luce-sur-Loire en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 14,36% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 24,83% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 10,39% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Sainte-Luce-sur-Loire comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 20,11% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 23,28% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il terminera avec 20,36% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Sainte-Luce-sur-Loire très mobilisés lors des scrutins Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des municipales à Sainte-Luce-sur-Loire, l'abstention frappait 56,61 % des électeurs, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était troublé par l'épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 18,03 % au premier tour (26,31 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 42,27 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 25,40 %, loin des 45,26 % affichés aux législatives de 2022. Zoomer sur cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Sainte-Luce-sur-Loire comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France. Ce paramètre à Sainte-Luce-sur-Loire sera en définitive un 'game changer' pour ces élections municipales.

15:59 - Il y a deux ans, Sainte-Luce-sur-Loire s'était tournée vers la droite Le contexte politique de Sainte-Luce-sur-Loire a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un fief macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une ville plutôt portée vers la gauche. Les élections européennes de juin 2024 à Sainte-Luce-sur-Loire avaient en effet vu s'imposer la liste de Raphaël Glucksmann (24,17%), suivie par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait recueilli 20,11% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Sainte-Luce-sur-Loire avaient ensuite favorisé Fabrice Roussel (Union de la gauche) avec 38,20% au premier tour, devant Sarah El Haïry (Ensemble !) avec 36,93%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Fabrice Roussel culminant à 41,93% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Sainte-Luce-sur-Loire ? Lors des législatives de 2022, les votants de Sainte-Luce-sur-Loire portaient leur choix sur Sarah El Hairy (Ensemble !) avec 40,36% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,01% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sainte-Luce-sur-Loire quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,04% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 22,12%. Lors de la finale de l'élection à Sainte-Luce-sur-Loire, les électeurs accordaient 75,17% pour Emmanuel Macron, contre 24,83% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Sainte-Luce-sur-Loire s'affirme comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Sainte-Luce-sur-Loire À Sainte-Luce-sur-Loire, en matière de fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 954 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 193 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à un peu plus de 36,44 % en 2024 (contre environ 21,44 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 154 200 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 5,49484 millions d'euros perçus en 2020 avec un taux resté à près de 21,55 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Sainte-Luce-sur-Loire Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a 6 ans à Sainte-Luce-sur-Loire ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Anthony Descloziers (Divers gauche) a viré en tête en recueillant 40,83% des suffrages. Deuxième, Jean-Guy Alix (Divers centre) a rassemblé 1 860 voix (40,46%). Le faible écart entre les concurrents donnait suite à un 2ème tour incertain. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Anthony Descloziers l'a finalement emporté avec 2 563 bulletins (53,18%), face à Jean-Guy Alix rassemblant 2 256 électeurs (46,81%). En revanche, le second tour s'est soldé par une large avance et un succès sans appel. Divers gauche a probablement bénéficié des votes des listes éliminées, engrangeant 686 voix supplémentaires entre les deux tours.