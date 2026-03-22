Résultat municipale 2026 à Sainte-Marguerite-d'Elle (14330) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marguerite-d'Elle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Marguerite-d'Elle, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marguerite-d'Elle [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte GRARD JORAND (12 élus) AGIR, ENSEMBLE
|267
|58,81%
|
|Erick DORAND (3 élus) VILLAGE D'AVENIR
|187
|41,19%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Marguerite-d'Elle
|Taux de participation
|72,31%
|Taux d'abstention
|27,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,44%
|Nombre de votants
|457
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Sainte-Marguerite-d'Elle - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte GRARD JORAND (Ballotage) AGIR, ENSEMBLE
|183
|44,63%
|Erick DORAND (Ballotage) VILLAGE D'AVENIR
|145
|35,37%
|Joël LEPAGE (Ballotage) FAIRE MIEUX ENSEMBLE
|82
|20,00%
|Participation au scrutin
|Sainte-Marguerite-d'Elle
|Taux de participation
|66,61%
|Taux d'abstention
|33,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|421
Election municipale 2026 à Sainte-Marguerite-d'Elle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sainte-Marguerite-d'Elle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Marguerite-d'Elle.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Marguerite-d'Elle
18:33 - Le vote de Sainte-Marguerite-d'Elle nettement ancré à droite en 2024
Philippe Chapron (Rassemblement National) avait performé au premier tour des législatives à Sainte-Marguerite-d'Elle après la dissolution de 2024 avec 53,31%. Thomas Dupont-Federici (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 17,68%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Philippe Chapron culminant à 61,65% des votes localement. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,93%). Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Sainte-Marguerite-d'Elle demeurait à l'époque un territoire bleu marine, réaffirmant encore un peu plus sa position historique.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Sainte-Marguerite-d'Elle
Étudier les résultats du dernier scrutin municipal à Sainte-Marguerite-d'Elle peut s'avérer éclairant. Signalons que les électeurs avaient la liberté de retenir plusieurs candidats à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste constituée, avec uniquement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 12 conseillers ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier tour, Emmanuelle Leconte a remporté la première place avec 203 suffrages (54,42%), devançant Daniel Hamelin qui a capté 53,88% des votes. Hélène Leterrier était troisième, obtenant 53,35% des bulletins. Les résultats des deux premiers candidats restaient dans un mouchoir de poche. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 18 participants. Lors de ce second tour, Arnaud Schmitt a rassemblé 93,38% des votes, suivi par Bruno Potvin rassemblant 89,70% des électeurs et Sandrine Fontaine obtenant 85,29% des électeurs. L'écart est demeuré minime jusqu'à la fin. Lors des municipales 2026 à Sainte-Marguerite-d'Elle, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local si spécifique. Le mode de scrutin spécifique sans liste appartient toutefois au passé.
13:58 - Un duel pour le 2e tour de l'élection municipale de Sainte-Marguerite-d'Elle
Le duel oppose donc ce dimanche Brigitte Grard Jorand, à la tête de "Agir, Ensemble" (DIV) et Erick Dorand (DIV) et sa liste "Village D'avenir", d'après les candidatures au second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Bien qu'ayant franchi le seuil de qualification, Joël Lepage n'a plus de bulletin dédié pour ce second tour. Le bureau de vote de la ville de Sainte-Marguerite-d'Elle ferme ses portes à 18 heures.
11:59 - Qui est en tête à Sainte-Marguerite-d'Elle avant le 2e tour de ces élections municipales 2026 ?
Brigitte Grard Jorand a terminé en tête du premier tour des élections municipales 2026 à Sainte-Marguerite-d'Elle dimanche dernier, avec 44,63 % des suffrages exprimés. Derrière, Erick Dorand est arrivé en deuxième position avec 35,37 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Joël Lepage s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Sainte-Marguerite-d'Elle, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 66,61 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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