Résultat municipale 2026 à Sainte-Marguerite-d'Elle (14330) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marguerite-d'Elle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Marguerite-d'Elle, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marguerite-d'Elle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte GRARD JORAND
Brigitte GRARD JORAND (12 élus) AGIR, ENSEMBLE 		267 58,81%
  • Brigitte GRARD JORAND
  • Pascal COTON
  • Anahita MAAFI
  • Philippe MADELAINE
  • Sonia LHERMINIER
  • Daniel HAMELIN
  • Françoise MARIE
  • Christian PIGANIOL
  • Martine VILMET
  • Claude LEGUAY
  • Valérie JAMES
  • Bernard SEBIRE
Erick DORAND
Erick DORAND (3 élus) VILLAGE D'AVENIR 		187 41,19%
  • Erick DORAND
  • Emmanuelle LECONTE
  • Bruno POTVIN
Participation au scrutin Sainte-Marguerite-d'Elle
Taux de participation 72,31%
Taux d'abstention 27,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Nombre de votants 457

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Calvados ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Calvados. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Sainte-Marguerite-d'Elle - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte GRARD JORAND
Brigitte GRARD JORAND (Ballotage) AGIR, ENSEMBLE 		183 44,63%
Erick DORAND
Erick DORAND (Ballotage) VILLAGE D'AVENIR 		145 35,37%
Joël LEPAGE
Joël LEPAGE (Ballotage) FAIRE MIEUX ENSEMBLE 		82 20,00%
Participation au scrutin Sainte-Marguerite-d'Elle
Taux de participation 66,61%
Taux d'abstention 33,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 421

Villes voisines de Sainte-Marguerite-d'Elle

En savoir plus sur Sainte-Marguerite-d'Elle