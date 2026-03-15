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19:20 - Sainte-Marguerite-sur-Duclair : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant le bureau de vote de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 838 logements pour 2 032 habitants, la densité de la ville est de 280 hab/km². Ses 80 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 633 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 25,96% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 38,55% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,73%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 504 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Sainte-Marguerite-sur-Duclair s'inscrit dans l'histoire du pays.

17:57 - À Sainte-Marguerite-sur-Duclair, le RN s'annonce en force aux municipales Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Sainte-Marguerite-sur-Duclair en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 35,94% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,01% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 35,97% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite réunissait 48,83% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 48,60% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 47,26% pour le parti d'extrême droite. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 52,62% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Gérard Leseul.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Sainte-Marguerite-sur-Duclair ? En ce jour d'élections municipales 2026 à Sainte-Marguerite-sur-Duclair, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait été marqué par une abstention de 39,69 %, un niveau très bas (la participation se limitant à 60,31 %), la pandémie du Covid-19 ayant pesé sur la compétition. Les municipales restent en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus souvent pour élire leur maire et leur président. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre fixé à 21,14 %. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 46,50 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 29,46 %, contre 48,40 % en 2022. Zoomer sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Sainte-Marguerite-sur-Duclair comme une ville moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Sainte-Marguerite-sur-Duclair ? Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Sainte-Marguerite-sur-Duclair suite à la dissolution en 2024 avec 47,26%. Gérard Leseul (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 32,94%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Cyril Montier culminant à 52,62% des votes sur place. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Sainte-Marguerite-sur-Duclair avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,60%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 14,46% des suffrages. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Sainte-Marguerite-sur-Duclair demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Sainte-Marguerite-sur-Duclair il y a 4 ans ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Sainte-Marguerite-sur-Duclair plébiscitaient Jean-Cyril Montier (RN) avec 35,97% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Gérard Leseul (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 51,17% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Sainte-Marguerite-sur-Duclair choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 35,94% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 24,04%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,01% pour Marine Le Pen, contre 46,99% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Sainte-Marguerite-sur-Duclair une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Les impôts à Sainte-Marguerite-sur-Duclair : une tendance en hausse au cours des dernières années Avec la montée des prélèvements locaux à Sainte-Marguerite-sur-Duclair, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,67 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 5 940 €, contre 263 990 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Sainte-Marguerite-sur-Duclair est passé à près de 51,40 % en 2024 (contre 26,04 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Sainte-Marguerite-sur-Duclair s'est chiffrée à 705 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 553 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat de la liste "Vivre Son Village Sainte-Marguerite-Sur-Duclair" à l'élection de 2020 à Sainte-Marguerite-sur-Duclair Lors des municipales de 2020 à Sainte-Marguerite-sur-Duclair, les résultats ont livré un panorama précis des dynamiques politiques locales. Lors de la première manche électorale, Astrid Lamotte a décroché la pole position avec 467 bulletins (51,48%). En deuxième position, Joël Thomas a obtenu 48,51% des voix. Cette victoire au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sainte-Marguerite-sur-Duclair, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.