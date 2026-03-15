Résultat municipale 2026 à Sainte-Marguerite-sur-Duclair (76480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Marguerite-sur-Duclair a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Marguerite-sur-Duclair, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marguerite-sur-Duclair [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Astrid LAMOTTE
Astrid LAMOTTE (15 élus) Vivre son village 		646 56,92%
  • Astrid LAMOTTE
  • Sébastien PONTY
  • Dominique HERVIEU
  • Jean-Marc LUCE
  • Réjane SERY
  • Anthony LEVILLAIN
  • Delphine BOURLIER
  • Raymond GABRIEL
  • Marie LEFRANÇOIS-DENIS
  • Jean-Claude JOUEN
  • Elodie DEVAUX
  • Benoit BOUFFIGNY
  • Sabrina MOUMMI
  • Benjamin LEMOINE
  • Marine SIMON
Joël THOMAS
Joël THOMAS (4 élus) L'équipe qui vous ressemble 		489 43,08%
  • Joël THOMAS
  • Caroline CASTEL
  • Germain BUQUET
  • Martine ANQUETIL
Participation au scrutin Sainte-Marguerite-sur-Duclair
Taux de participation 70,83%
Taux d'abstention 29,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 1 151

Source : ministère de l’Intérieur

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