Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie-aux-Mines : les résultats du 2e tour

Programme de Noëllie Hestin à Sainte-Marie-aux-Mines (Continuons, Ensemble)

Actions prioritaires

Le programme met l'accent sur des élus au service des habitants, qui rendent compte de l'action publique. Il prône une gestion budgétaire saine, basée sur l'économie, l'anticipation et la transparence. La coopération avec les acteurs de terrain est essentielle pour répondre aux problématiques sociales et améliorer la qualité de vie à Sainte-Marie-aux-Mines.

Habitat et urbanisme

Le projet de renouvellement urbain vise à créer des logements de qualité tout en dé-densifiant la ville. Cela inclut l'accompagnement des propriétaires pour la rénovation de logements et la démolition des bâtiments dégradés. Ces actions permettront de créer des espaces publics agréables et d'améliorer l'esthétique de la ville.

Politique de santé

Une nouvelle politique de santé publique sera élaborée, axée sur l'activité physique et le bien-être des citoyens. Cette initiative se fera en collaboration avec les professionnels de santé locaux et les établissements scolaires. L'objectif est de promouvoir une vie saine et active au sein de la communauté.

Coopération intercommunale

Le programme prévoit la création d'un projet de territoire en collaboration avec les autres communes du Val d’Argent. Cette initiative vise à piloter une action intercommunale solidaire et équitable. Elle permettra de renforcer les liens entre les communes et d'optimiser les ressources pour le bien-être des habitants.