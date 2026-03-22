Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie-aux-Mines : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie-aux-Mines [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sainte-Marie-aux-Mines sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Marie-aux-Mines.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Marie-aux-Mines
11:45 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Sainte-Marie-aux-Mines
Lors du premier volet des municipales à Sainte-Marie-aux-Mines, c'est Noëllie Hestin (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 44,89 % des voix. Dans son sillage, Lubisa Idoux (Divers centre) s'est classée deuxième avec 24,29 %. Un écart très large s'est installé entre les deux candidats. Noëllie Hestin a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais elle a vu son électorat s'éroder de 5 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Luigi Penin pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Patrice Benoit, avec la nuance Divers centre, a terminé avec 14,26 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Du côté de la mobilisation à Sainte-Marie-aux-Mines, l'élection a vu 60,10 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sainte-Marie-aux-Mines
Le deuxième tour des élections municipales à Sainte-Marie-aux-Mines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Noëllie Hestin
Liste divers gauche
Continuons, Ensemble
|
|
Lubisa Idoux
Liste divers centre
Unis pour Sainte-Marie-aux-Mines
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie-aux-Mines
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Noëllie HESTIN (Ballotage) Continuons, Ensemble
|900
|44,89%
|Lubisa IDOUX (Ballotage) Ecouter - Agir
|487
|24,29%
|Luigi PENIN (Ballotage) AVEC VOUS C'EST MAINTENANT
|332
|16,56%
|Patrice BENOIT (Ballotage) LA FORCE DU BON SENS
|286
|14,26%
|Participation au scrutin
|Sainte-Marie-aux-Mines
|Taux de participation
|60,10%
|Taux d'abstention
|39,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Nombre de votants
|2 056
Source : ministère de l’Intérieur
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