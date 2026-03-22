Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie-aux-Mines : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sainte-Marie-aux-Mines

Le deuxième tour des élections municipales à Sainte-Marie-aux-Mines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Noëllie Hestin
Noëllie Hestin Liste divers gauche
Continuons, Ensemble
  • Noëllie Hestin
  • Xavier Marchal
  • Gaelle Skocibusic
  • Marc Ensminger
  • Nathalie Roussel
  • David Ducrocq
  • Nadège Florentz
  • Gérard Freitag
  • Camille Imhoff
  • Damien Gangloff
  • Marianne Marafioti
  • Han Grooten-Feld
  • Hanane Zizine
  • Jean-Christian Neff
  • Anne Taveirne
  • Alain Jacquinez
  • Camille Van Asch
  • Daniel Gerber
  • Hélène Schaetzel
  • Alexandre Schmitt
  • Marilène Velcin
  • Ewan Pradines
  • Amandine Nalbanti
  • Ramazan Otken
  • Magali Pensier
  • Mathieu Poulain
  • Frédérique Lier
  • Niels Krüger
  • Virginie Uhl
Lubisa Idoux
Lubisa Idoux Liste divers centre
Unis pour Sainte-Marie-aux-Mines
  • Lubisa Idoux
  • Luigi Penin
  • Antonella Perrin Uhlen
  • Patrice Benoit
  • Lucie Froehlicher
  • Georges Cambus
  • Magali Metzger
  • Philippe Jaegi
  • Natacha Steiner
  • Vivien Subtil
  • Aleyna Griess
  • Xavier Rustenholz
  • Isabelle Heng
  • Johann Weiller
  • Isabelle Aeschelmann
  • Christophe Liauthaud
  • Seynabou Mbaye
  • Yannick Baysang
  • Chèrine El-Hadj-Ali
  • Michel Oumedjkane-Alder
  • Christine Perrin
  • Abdallah Aoubourdir
  • Josiane Mergen
  • Yannick Humbel
  • Samia Nedjar
  • Yasin Payat
  • Josiane Moulin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie-aux-Mines

Tête de listeListe Voix % des voix
Noëllie HESTIN
Noëllie HESTIN (Ballotage) Continuons, Ensemble 		900 44,89%
Lubisa IDOUX
Lubisa IDOUX (Ballotage) Ecouter - Agir 		487 24,29%
Luigi PENIN
Luigi PENIN (Ballotage) AVEC VOUS C'EST MAINTENANT 		332 16,56%
Patrice BENOIT
Patrice BENOIT (Ballotage) LA FORCE DU BON SENS 		286 14,26%
Participation au scrutin Sainte-Marie-aux-Mines
Taux de participation 60,10%
Taux d'abstention 39,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 2 056

Source : ministère de l’Intérieur

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