Résultat municipale 2026 à Sainte-Marie-aux-Mines (68160) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Marie-aux-Mines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Marie-aux-Mines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie-aux-Mines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Noëllie HESTIN
Noëllie HESTIN Continuons, Ensemble 		900 44,89%
Lubisa IDOUX
Lubisa IDOUX Ecouter - Agir 		487 24,29%
Luigi PENIN
Luigi PENIN AVEC VOUS C'EST MAINTENANT 		332 16,56%
Patrice BENOIT
Patrice BENOIT LA FORCE DU BON SENS 		286 14,26%
Participation au scrutin Sainte-Marie-aux-Mines
Taux de participation 60,10%
Taux d'abstention 39,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 2 056

Source : ministère de l’Intérieur

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