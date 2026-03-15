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19:19 - Sainte-Marie-aux-Mines : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Sainte-Marie-aux-Mines, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,96%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (47,92%) met en exergue l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (57,08%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1778 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,70% et d'une population étrangère de 8,86% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Sainte-Marie-aux-Mines mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,08% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Le RN perce-t-il à Sainte-Marie-aux-Mines ? Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Sainte-Marie-aux-Mines il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 31,79% des suffrages lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 52,99% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 21,78% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Sainte-Marie-aux-Mines comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 39,07% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 39,51% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 45,78% lors du vote final.

16:58 - Quelle abstention attendre à Sainte-Marie-aux-Mines aux municipales ? Dans le cadre de ces municipales 2026 à Sainte-Marie-aux-Mines, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. La participation s'élevait à 47,18 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (dans la moyenne nationale), en pleine pandémie à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi largement mobilisé, avec 69,16 % de participation dans la ville (contre 30,84 % d'abstention). La mobilisation atteignait de son côté 44,72 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 52,62 %, contre seulement 35,26 % en 2022. Regarder cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Sainte-Marie-aux-Mines comme une contrée en déficit de participation.

15:59 - Comment a voté Sainte-Marie-aux-Mines lors de la dernière année électorale ? Les élections des députés à Sainte-Marie-aux-Mines organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Nathalie Aubert (Rassemblement National) en tête du peloton avec 39,51% au premier tour, devant Lilian Bourgeois (Union de la gauche) avec 25,82%. Mais c'est finalement Hubert Ott (Majorité présidentielle) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 54,22% des suffrages exprimés. Lors du scrutin européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les citoyens de Sainte-Marie-aux-Mines avaient cette fois placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 39,07% des bulletins. Le contexte politique de Sainte-Marie-aux-Mines a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Sainte-Marie-aux-Mines : des résultats particulièrement instructifs dans les urnes il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Sainte-Marie-aux-Mines une localité aux orientations politiques changeantes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sainte-Marie-aux-Mines plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 31,79% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 24,27%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,99% pour Marine Le Pen, contre 47,01% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Sainte-Marie-aux-Mines plébiscitaient Lilian Bourgeois (Nupes) avec 25,56% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jacques Cattin (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 52,68%.

12:58 - Impôts locaux à Sainte-Marie-aux-Mines : un dossier sensible pour les municipales 2026 ? Avec la montée des prélèvements locaux à Sainte-Marie-aux-Mines, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 11,43 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville près de 56 400 euros la même année. Un montant loin des 622 360 € engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement sa portée et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Sainte-Marie-aux-Mines atteint désormais 27,04 % en 2024 (contre 13,87 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Sainte-Marie-aux-Mines s'est établi à 622 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 505 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Sainte-Marie-aux-Mines Quelle avait été l'issue des dernières élections municipales à Sainte-Marie-aux-Mines ? Dès le premier tour de scrutin, Noëllie Hestin (Divers gauche) a décroché la tête du classement en totalisant 755 bulletins (50,50%). Juste derrière, Claude Abel (Divers centre) a engrangé 740 votes (49,49%). Cette victoire écrasante a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sainte-Marie-aux-Mines, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité aussi écrasante constituera un défi herculéen pour les forces d'opposition ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.