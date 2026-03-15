Résultat municipale 2026 à Sainte-Marie-de-Gosse (40390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Marie-de-Gosse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Marie-de-Gosse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie-de-Gosse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis BETBEDER
Francis BETBEDER (12 élus) Mariots, Vivre et Agir ensemble 		435 56,94%
  • Francis BETBEDER
  • Anne KWARAZFELIA
  • Stéphane SIMON
  • Caroline MOURGUES
  • Laurent SAINT AUBIN
  • Amandine DUBERNET
  • Thierry DUBERTRAND
  • Laetitia CARTI
  • Jean GOÏCOECHEA
  • Carine DENIS
  • Maxime CAZAUX
  • Audrey RAPHANAUD
Alexandre BERNET
Alexandre BERNET (3 élus) ENSEMBLE VERS DEMAIN 		329 43,06%
  • Alexandre BERNET
  • Laurie ARAMENDI
  • Didier RICHE
Participation au scrutin Sainte-Marie-de-Gosse
Taux de participation 78,80%
Taux d'abstention 21,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 773

Source : ministère de l’Intérieur

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