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19:18 - Démographie et politique à Sainte-Marie-de-Gosse, un lien étroit Quel portrait faire de Sainte-Marie-de-Gosse, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 1 228 habitants répartis dans 553 logements, ce village présente une densité de 46 hab par km². L'existence de 97 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (84,27%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 35,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 46,31% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 626,99 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Sainte-Marie-de-Gosse, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Les électeurs de Sainte-Marie-de-Gosse toujours plus tentés par le RN Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière campagne municipale à Sainte-Marie-de-Gosse en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 24,28% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,75% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 18,07% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Sainte-Marie-de-Gosse comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 32,01% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 38,81% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 44,05% le dimanche suivant.

16:58 - À Sainte-Marie-de-Gosse, la participation s'annonce forte aux municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 72,53 % à Sainte-Marie-de-Gosse lors des municipales de 2020 (un niveau exceptionnel face aux 44,7 % de la moyenne nationale), de nombreux électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause du Covid-19. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les Français participent le plus, les figures de l'édile et du président occupant une place centrale. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 85,54 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 58,99 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 73,40 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 56,05 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les données esquissent in fine une commune relativement attachée au vote. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à Sainte-Marie-de-Gosse sera quoi qu'il en soit essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Le vote de Sainte-Marie-de-Gosse nettement ancré à l'extrême droite en 2024 Le panorama politique de Sainte-Marie-de-Gosse a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une zone pivot, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (32,01%). Les élections législatives à Sainte-Marie-de-Gosse quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) en pole position avec 38,81% au premier tour, devant Lionel Causse (Majorité présidentielle) avec 26,74%. Au second tour, c'est en revanche Lionel Causse (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 55,95% des suffrages exprimés.

14:57 - Pour les élections 2026, Sainte-Marie-de-Gosse demeure un territoire dont l'étiquette reste à définir Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Sainte-Marie-de-Gosse portaient leur choix sur Lionel Causse (Ensemble !) avec 32,02% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Marc Lespade (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 51,11%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Sainte-Marie-de-Gosse tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 24,28% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 24,02%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,25% pour Emmanuel Macron, contre 47,75% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Sainte-Marie-de-Gosse comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité locale à Sainte-Marie-de-Gosse Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Sainte-Marie-de-Gosse, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 8,91 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant près de 16 300 euros la même année, en net recul par rapport aux quelque 108 400 euros enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Sainte-Marie-de-Gosse atteint désormais 35,09 % en 2024 (contre 18,12 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 % (en hausse de 1,2 point en quatre ans). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Sainte-Marie-de-Gosse a atteint 552 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 454 € relevés en 2020.

11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment Francis Betbeder s'est imposé à Sainte-Marie-de-Gosse L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Sainte-Marie-de-Gosse s'avère très révélatrice. Au soir du premier tour à l'époque, Francis Betbeder a décroché la pole position en récoltant 51,28% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Laurie Aramendi a recueilli 48,71% des suffrages. Ce succès d'emblée de Francis Betbeder a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Sainte-Marie-de-Gosse, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.