Résultat municipale 2026 à Sainte-Marie-de-Ré (17740) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie-de-Ré a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Marie-de-Ré, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie-de-Ré [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck MUSSILLIER
Franck MUSSILLIER (18 élus) ENSEMBLE SAINTE-MARIE-DE-RE 		989 48,31%
  • Franck MUSSILLIER
  • Olena GIACOMETTI
  • Frédéric BOUYER
  • Isabelle CHIARELLI
  • Jean-Luc CASTELEIN
  • Estelle NEVIERE
  • Jean CHEVASSU
  • Héloïse SIRJEAN
  • Stéphane GEFFARD
  • Liliane DROIN
  • Philippe DELAFOND
  • Nadège FOURMY-MOUET
  • Sébastien FRADET
  • Isabelle BROUSSE
  • Michel POULET
  • Charlotte MOCEK
  • Jean-Luc CHOUTEAU
  • Marie-Antoinette MOULIN
Philippe LAULANET
Philippe LAULANET (4 élus) AMBITION SAINTE-MARIE 		762 37,23%
  • Philippe LAULANET
  • Laurence LOPEZ
  • Jean-Luc HUMBERT
  • Blanche PAVARD
Didier GUYON
Didier GUYON (1 élu) SAINTE-MARIE-DE-RÉ AUTREMENT 		296 14,46%
  • Didier GUYON
Participation au scrutin Sainte-Marie-de-Ré
Taux de participation 64,52%
Taux d'abstention 35,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 2 108

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Sainte-Marie-de-Ré - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck MUSSILLIER
Franck MUSSILLIER (Ballotage) ENSEMBLE SAINTE-MARIE-DE-RE 		752 36,45%
Philippe LAULANET
Philippe LAULANET (Ballotage) AMBITION SAINTE-MARIE 		679 32,91%
Didier GUYON
Didier GUYON (Ballotage) SAINTE-MARIE-DE-RÉ AUTREMENT 		352 17,06%
Bruno BEAUDOUIN
Bruno BEAUDOUIN (Ballotage) ALTERNATIVE MARITAISE 		280 13,57%
Participation au scrutin Sainte-Marie-de-Ré
Taux de participation 65,27%
Taux d'abstention 34,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 2 133

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