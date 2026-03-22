Résultat municipale 2026 à Sainte-Marie-de-Ré (17740) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie-de-Ré a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Marie-de-Ré, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie-de-Ré [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck MUSSILLIER (18 élus) ENSEMBLE SAINTE-MARIE-DE-RE
|989
|48,31%
|
|Philippe LAULANET (4 élus) AMBITION SAINTE-MARIE
|762
|37,23%
|
|Didier GUYON (1 élu) SAINTE-MARIE-DE-RÉ AUTREMENT
|296
|14,46%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Marie-de-Ré
|Taux de participation
|64,52%
|Taux d'abstention
|35,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|2 108
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Sainte-Marie-de-Ré - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck MUSSILLIER (Ballotage) ENSEMBLE SAINTE-MARIE-DE-RE
|752
|36,45%
|Philippe LAULANET (Ballotage) AMBITION SAINTE-MARIE
|679
|32,91%
|Didier GUYON (Ballotage) SAINTE-MARIE-DE-RÉ AUTREMENT
|352
|17,06%
|Bruno BEAUDOUIN (Ballotage) ALTERNATIVE MARITAISE
|280
|13,57%
|Participation au scrutin
|Sainte-Marie-de-Ré
|Taux de participation
|65,27%
|Taux d'abstention
|34,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Nombre de votants
|2 133
Election municipale 2026 à Sainte-Marie-de-Ré [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sainte-Marie-de-Ré sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Marie-de-Ré.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Marie-de-Ré
18:36 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Sainte-Marie-de-Ré
Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Olivier Falorni (Divers gauche) en tête du peloton avec 56,22% au premier tour, devant Emma Chauveau (Rassemblement National) avec 21,61%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Olivier Falorni culminant à 75,75% des voix dans la localité. Le rendez-vous électoral des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Sainte-Marie-de-Ré avait cette fois vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,98%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui avait recueilli 20,23% des suffrages. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Sainte-Marie-de-Ré demeurait à l'époque un paysage politique fragmenté.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Sainte-Marie-de-Ré ?
Quel bilan peut-on tirer des résultats des municipales précédentes à Sainte-Marie-de-Ré ? Au soir du premier scrutin, Gisèle Vergnon a surclassé la concurrence en recueillant 891 voix (54,59%). Derrière, Didier Guyon a obtenu 45,40% des votes. Ce triomphe au premier tour de Gisèle Vergnon a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Sainte-Marie-de-Ré, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche un défi colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Sainte-Marie-de-Ré pour le 2e tour ?
Comme le montrent les candidatures au second tour communiquées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, Philippe Laulanet (DIV), Franck Mussillier (DIV) et la liste menée par Didier Guyon (DIV) sont donc alignés ce dimanche pour ce deuxième passage dans les bureaux de vote. La tête de liste Bruno Beaudouin a de son côté décidé de ne pas déposer de candidature, malgré un résultat suffisant dans les urnes au tour précédent. Les électeurs de la commune ont la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Sainte-Marie-de-Ré, pour voter.
11:59 - Quels étaient les résultats des élections à Sainte-Marie-de-Ré dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Sainte-Marie-de-Ré ont vu Franck Mussillier s'imposer dimanche dernier avec 36,45 % des bulletins valides. Dans son sillage, Philippe Laulanet est arrivé en deuxième position avec 32,91 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, avec 17,06 %, Didier Guyon a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Bruno Beaudouin a terminé avec 13,57 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Sainte-Marie-de-Ré, le vote a enregistré une participation de 65,27 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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