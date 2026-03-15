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19:17 - Sainte-Marie-de-Ré et municipales : démographie, économie et choix électoraux Quelle influence la population de Sainte-Marie-de-Ré exerce-t-elle sur les résultats des élections municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 21% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,77%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (74,95%) met en relief le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 3 139 € par mois souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2390 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (9,73%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,52%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 52,16%, comme à Sainte-Marie-de-Ré, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Ce que révèlent les résultats sur le vote RN à Sainte-Marie-de-Ré Le mouvement lepéniste était absent à la dernière campagne municipale à Sainte-Marie-de-Ré en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 14,91% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 28,19% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 9,98% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Sainte-Marie-de-Ré comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 20,23% aux élections européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 21,61% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 24,25% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Sainte-Marie-de-Ré plutôt mobilisée lors des élections Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Sainte-Marie-de-Ré, la mobilisation aura un rôle pivot sur les résultats. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 52,26 % lors des municipales de 2020 (un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays) alors que le rendez-vous se déroulait en pleine pandémie de coronavirus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 78,02 %. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 53,77 % au premier tour en 2022 à 73,70 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 57,75 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une zone fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Il y a deux ans, Sainte-Marie-de-Ré avait opté pour la droite Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Sainte-Marie-de-Ré. Lors des élections européennes, le podium à Sainte-Marie-de-Ré s'était en effet dessiné autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,98%), à la première place devant Jordan Bardella (20,23%) et Raphaël Glucksmann (18,43%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Sainte-Marie-de-Ré portaient leur choix sur Olivier Falorni (Divers gauche) avec 56,22% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Olivier Falorni culminant à 75,75% des votes localement.

14:57 - Sainte-Marie-de-Ré : rappel des résultats clés de la dernière présidentielle en date Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Sainte-Marie-de-Ré voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 39,98% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 15,87%. Le second tour validait ensuite cette introduction en livrant 71,81% pour Emmanuel Macron, contre 28,19% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Sainte-Marie-de-Ré portaient leur choix sur Olivier Falorni (DVG) avec 39,79% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Falorni virant de nouveau en tête avec 76,01% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Sainte-Marie-de-Ré À Sainte-Marie-de-Ré, en matière de fiscalité locale, la facture moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint 1 512 € en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 927 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 35,04 % en 2024 (contre près de 13,54 % en 2020). Par comparaison, la moyenne s'établit à près de 40 % en France. Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 618 220 € en 2024, bien en deçà des 1 057 750 € récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 10,96 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Sainte-Marie-de-Ré ? À Sainte-Marie-de-Ré, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Gisèle Vergnon a terminé en tête en obtenant 891 soutiens (54,59%). À sa poursuite, Didier Guyon a engrangé 741 votes (45,40%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sainte-Marie-de-Ré, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.