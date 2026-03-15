Résultat municipale 2026 à Sainte-Marie-de-Ré (17740) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Marie-de-Ré a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Marie-de-Ré, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie-de-Ré [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck MUSSILLIER
Franck MUSSILLIER ENSEMBLE SAINTE-MARIE-DE-RE 		752 36,45%
Philippe LAULANET
Philippe LAULANET AMBITION SAINTE-MARIE 		679 32,91%
Didier GUYON
Didier GUYON SAINTE-MARIE-DE-RÉ AUTREMENT 		352 17,06%
Bruno BEAUDOUIN
Bruno BEAUDOUIN ALTERNATIVE MARITAISE 		280 13,57%
Participation au scrutin Sainte-Marie-de-Ré
Taux de participation 65,27%
Taux d'abstention 34,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 2 133

Source : ministère de l’Intérieur

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