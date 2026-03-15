Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sainte-Marie sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Marie.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Marie
13:46 - Municipales à Sainte-Marie : des impôts stables au centre de la campagne
Concernant la pression fiscale de Sainte-Marie, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 690 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 667 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 50,54 % en 2024 (contre environ 31,05 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 619 600 euros en 2024. Un produit qui est loin des quelque 3,65468 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 29,16 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes.
11:59 - Élections municipales 2020 à Sainte-Marie : une élection pliée dès le premier round
Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Sainte-Marie peut être instructif. Au soir du premier tour, Bruno Nestor Azerot (Divers centre) a coiffé ses adversaires au poteau avec 68,68% des suffrages. À ses trousses, Saint-Yves Rangom (Divers) a obtenu 19,75% des voix. Ce succès d'emblée du candidat Divers centre a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sainte-Marie, cet équilibre sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Ce succès éclatant place l'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Bureaux de vote à Sainte-Marie : les horaires d'ouverture
Les municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de désigner les élus locaux des 35 000 communes françaises. Lors des précédentes municipales, la crise du covid avait entraîné le report du deuxième tour. Parcourez ci-dessous la liste des prétendants à Sainte-Marie. Pour voter, les votants de la commune pourront se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de Sainte-Marie. Pour connaître les résultats du premier tour à Sainte-Marie, rendez vous sur cette page à 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie
|Tête de listeListe
|
Thierry Wenceslas Francois-Endelmont
Liste divers gauche
SAINTE MARIE SE NOU
|
|
Bruno Nestor Azerot
Liste divers gauche
NOU TOUJOU PARÉ
|
|
Georges-Henry Grandin
Liste divers gauche
SAINTE-MARIE MA FIERTE
|
|
Marie-Frédérique Lordinot
Liste régionaliste
NOU SAMARITEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Nestor Azerot (29 élus) Nou toujou sav sa nou pa le
|4 912
|68,68%
|
|Saint-Yves Rangom (3 élus) Ansanm pou dezankaye sainte-marie
|1 413
|19,75%
|
|Lionel Omer Desroses (1 élu) An lot chimen ba sent-mari
|396
|5,53%
|
|Claude Copel Cohesion constructive
|276
|3,85%
|Miguel Masse Sainte-marie en avant
|154
|2,15%
|Participation au scrutin
|Sainte-Marie
|Taux de participation
|44,54%
|Taux d'abstention
|55,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 471
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Nestor Azerot (30 élus) Nou sav sa nou lé
|6 760
|73,79%
|
|Georges Venkatapen (2 élus) Van leve
|1 324
|14,45%
|
|Judes Bazabas (1 élu) Ensemble construisons l'avenir
|758
|8,27%
|
|Dorothe Bonnialy Rassemblement des forces samaritaines
|318
|3,47%
|Participation au scrutin
|Sainte-Marie
|Taux de participation
|59,76%
|Taux d'abstention
|40,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|9,96%
|Nombre de votants
|10 173
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