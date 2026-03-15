Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie

Tête de listeListe
Thierry Wenceslas Francois-Endelmont
Thierry Wenceslas Francois-Endelmont Liste divers gauche
SAINTE MARIE SE NOU
  • Thierry Wenceslas Francois-Endelmont
  • Marie Ghislaine Boguhe
  • David Yves Touche
  • Myriam Berthe Adeline
  • Jean-Pierre Ambroise Honore
  • Mélanie Pascale Mogade
  • Jean-Luc Augustine
  • Mariana Véronique Velayoudon
  • Parfait François Beausejour
  • Brigitte France Taverny
  • Jean-Frantz Cauver
  • Eunice Coralie Cortana
  • Daniel Max Diaz
  • Marie-Line Guilène Albicy
  • Frédéric Crépin Phesso
  • Dominique Appoline Verres
  • Sénio Eddy Dalmat
  • Martine Elise Jasor
  • Lionel Trobrillant
  • Lucie Pompilius
  • Charles Félix Agathe
  • Bénédicte Guillaume
  • Roger Luc Michalon
  • Mina Baaziz Trillard
  • Casimir Gébert Ramphort
  • Léa Bernadette Villette
  • Gérard Ludovic Bazas
  • Chantal Sophie Gabin
  • Franckie Frédéric Theodore
  • Kathia Defrel
  • Franck Lalaus
  • Florence Marcelle Andre
  • David Paul Yvan Argence
  • Naïma Amélie Sylvanise
  • Patrick Florent Adeline
Bruno Nestor Azerot
Bruno Nestor Azerot Liste divers gauche
NOU TOUJOU PARÉ
  • Bruno Nestor Azerot
  • Séverine Termon
  • Jean-Baptiste Rotsen
  • Violaine Diaz
  • Jean Claude Boudard
  • Calixte Rosette Chinama
  • Daniel Bataille
  • Josette Massolin
  • Camille Caserus
  • Maryse Silbande
  • Franck Mogade
  • Yannick Gaillardon
  • Roger Boniface
  • Adelyne Caserus-Napol
  • Louis-Philippe Birba
  • Fortuna Grivalliers-Coopoof
  • Guy Sylvestre Drane
  • Chantal Bazas-Silbande
  • Alexandre Al Zein
  • Sarah Angama
  • Laurent Richard Milia
  • Nora Marie Martiny
  • Patrick Boniface
  • Maguy Nancy
  • Gabriel Mouflard
  • Monique Defrel
  • Gérard Bajal
  • Line-Rose Telusson
  • Christophe Cebarec
  • Corinne Germany
  • Jean-Hugues Momphile
  • Florence Laura Michaud
  • Guy Richer
Georges-Henry Grandin
Georges-Henry Grandin Liste divers gauche
SAINTE-MARIE MA FIERTE
  • Georges-Henry Grandin
  • Patricia Fauchi
  • Jacques Montflore
  • Stephanie Onier
  • Christopher Vaiti
  • Emelyne Germany
  • Marie-Joseph Marie-Sainte
  • Nadine Nino
  • Manuel Martiny
  • Marcelline Sorrente
  • Hugues Prissaint
  • Claudine Acelor
  • Eric Courset
  • Aude Ciseran
  • Max Chabal
  • Margarette Larché
  • Germain Gellis
  • Maud Montflore
  • Kévin Van Der-Zwalmen
  • Arlette Leonard
  • Guy Ruster
  • Laure Le Fillatre
  • Pascal Bidoyet
  • Josiane Birba
  • Dorothée Bonnialy
  • Flora Tayee
  • Max Vaiti
  • Ghislaine Capitan
  • Gabin Florentin
  • Simonise Colosse
  • Joseph Larché
  • Marlène Cebarec
  • Claude Marechal
Marie-Frédérique Lordinot
Marie-Frédérique Lordinot Liste régionaliste
NOU SAMARITEN
  • Marie-Frédérique Lordinot
  • Claude Lucien Bellance
  • Nicole Jupiter
  • Kevin Rieux
  • Florence Valdivia
  • Georges Plocus
  • Sonia Daclinat
  • Alain Bertille
  • Emilie Tanguy
  • Jean-Claude Delasse
  • Jessica Audinay
  • José Micaa
  • Ketsia Clerempuy
  • Roland Edgard Esther
  • Agnès Grosy
  • Yves Eliazord
  • Jenny Egouy
  • Romuald Denis Laurent
  • Patricia Bellance
  • Francky Petris
  • Wilfrid Paulette Pompilius
  • Robert Martinvalet
  • Magalie Rieux
  • Cédric Bellance
  • Nathalie Jean-Philippe
  • Christian Boniface
  • Mad-Jeanne Leonard
  • Marvin Augustine
  • Cécile Blandine Coriolles
  • Arthur Jean-Philippe
  • Danielle Nepert
  • Wesley Lapoussiniere
  • Françoise Augustine

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Nestor Azerot
Bruno Nestor Azerot (29 élus) Nou toujou sav sa nou pa le 		4 912 68,68%
  • Bruno Nestor Azerot
  • Séverine Termon
  • Jean-Baptiste Rotsen
  • Calixte-Rosette Chinama
  • Jean-Claude Boudard
  • Violaine Diaz
  • Jean-Hugues Momphile
  • Josette Massolin
  • Patrick Boniface
  • Sarah Angama
  • Camille Caserus
  • Fabienne Labranche-Grougi
  • Franck Mogade
  • Sylvie Dalmat
  • Roger Boniface
  • Carine Bernard
  • Guy-Albert Nerovique
  • Pierrette Mi-Poudou
  • Daniel Bataille
  • Jocelyne Bazabas
  • Guy-Sylvestre Drane
  • Fortuna Grivalliers Coopoof
  • Théodore Chaubo
  • Laura Laureat
  • Jean Asselie
  • Chantal Bazas-Silbande
  • Guy Richer
  • Fabienne Negrobar
  • Gabriel Mouflard
Saint-Yves Rangom
Saint-Yves Rangom (3 élus) Ansanm pou dezankaye sainte-marie 		1 413 19,75%
  • Saint-Yves Rangom
  • Laura Grivalliers
  • Thierry Francois-Endelmont
Lionel Omer Desroses
Lionel Omer Desroses (1 élu) An lot chimen ba sent-mari 		396 5,53%
  • Lionel Omer Desroses
Claude Copel
Claude Copel Cohesion constructive 		276 3,85%
Miguel Masse
Miguel Masse Sainte-marie en avant 		154 2,15%
Participation au scrutin Sainte-Marie
Taux de participation 44,54%
Taux d'abstention 55,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 471

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Nestor Azerot
Bruno Nestor Azerot (30 élus) Nou sav sa nou lé 		6 760 73,79%
  • Bruno Nestor Azerot
  • Séverine Termon
  • René Vatenar
  • Elise Diser
  • Jean-Hugues Momphile
  • Monique Audinay
  • Camille Caserus
  • Jocelyne Honore
  • Jean Frantz Cauver
  • Fabienne Grougi
  • Guy Angèle Ruster
  • Marie-Ange Lerandy
  • Guy Richer
  • Gabrielle Cypria
  • Luc Lerandy
  • Dorisse Beneteau De La Prairie
  • Patrick Boniface
  • Violaine Diaz
  • Jean-Paul Darien
  • Pierrette Mipoudou
  • Hippolyte Courset
  • Alexandrine Sotier
  • Théodore Chaubo
  • Sylvie Dalmat
  • Guy-Albert Nerovique
  • Patricia Simonin
  • Jacques Monflore
  • Rosette Chinama
  • Frédéric Audinay
  • Fortuna Grivalliers
Georges Venkatapen
Georges Venkatapen (2 élus) Van leve 		1 324 14,45%
  • Georges Venkatapen
  • Annick Dondon
Judes Bazabas
Judes Bazabas (1 élu) Ensemble construisons l'avenir 		758 8,27%
  • Judes Bazabas
Dorothe Bonnialy
Dorothe Bonnialy Rassemblement des forces samaritaines 		318 3,47%
Participation au scrutin Sainte-Marie
Taux de participation 59,76%
Taux d'abstention 40,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 9,96%
Nombre de votants 10 173

Villes voisines de Sainte-Marie

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