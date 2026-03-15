Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie : les infos en direct

Thierry Wenceslas Francois-Endelmont Liste divers gauche

SAINTE MARIE SE NOU Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thierry Wenceslas Francois-Endelmont Programme de Thierry Wenceslas Francois-Endelmont à Sainte-Marie (SAINTE MARIE SE NOU) Démocratie participative Le projet vise à instaurer une gouvernance impliquant les citoyens à travers la concertation et la co-construction. Des conseils consultatifs seront mis en place pour inclure les différentes voix de la communauté, notamment celles des jeunes et des aînés. Cette approche vise à renforcer le lien entre la municipalité et les habitants, favorisant ainsi une meilleure prise en compte des besoins locaux. Équipements modernes Le redressement financier de la ville passe par la réhabilitation et la construction d'équipements modernes et utiles pour tous. Des infrastructures seront mises aux normes pour garantir la sécurité des habitants, notamment face aux aléas climatiques. L'objectif est de revitaliser des espaces laissés à l'abandon et de créer de nouveaux pôles d'activités, comme un Pôle Numérique et un Centre des Arts et de la Culture. Solidarité et inclusion Une nouvelle politique sera mise en place pour accompagner et protéger les populations vulnérables, incluant les personnes âgées et les jeunes. Des initiatives comme un bus médical itinérant et un plan communal de déplacement entre les quartiers visent à améliorer l'accès aux services. L'objectif est de garantir que chaque Samaritain, quelle que soit sa situation, puisse bénéficier d'un soutien adéquat. Culture et attractivité Le développement de la culture et du sport est essentiel pour renforcer la cohésion sociale et dynamiser l'économie locale. Des événements culturels, tels que le festival "SAINTE MARIE TERRE DE BÈL", seront organisés pour promouvoir les arts et les spectacles vivants. En diversifiant l'offre culturelle et sportive, la ville aspire à devenir un lieu attractif où chacun peut s'épanouir.

Thierry Wenceslas Francois-Endelmont

Marie Ghislaine Boguhe

David Yves Touche

Myriam Berthe Adeline

Jean-Pierre Ambroise Honore

Mélanie Pascale Mogade

Jean-Luc Augustine

Mariana Véronique Velayoudon

Parfait François Beausejour

Brigitte France Taverny

Jean-Frantz Cauver

Eunice Coralie Cortana

Daniel Max Diaz

Marie-Line Guilène Albicy

Frédéric Crépin Phesso

Dominique Appoline Verres

Sénio Eddy Dalmat

Martine Elise Jasor

Lionel Trobrillant

Lucie Pompilius

Charles Félix Agathe

Bénédicte Guillaume

Roger Luc Michalon

Mina Baaziz Trillard

Casimir Gébert Ramphort

Léa Bernadette Villette

Gérard Ludovic Bazas

Chantal Sophie Gabin

Franckie Frédéric Theodore

Kathia Defrel

Franck Lalaus

Florence Marcelle Andre

David Paul Yvan Argence

Naïma Amélie Sylvanise

Patrick Florent Adeline

Bruno Nestor Azerot Liste divers gauche

NOU TOUJOU PARÉ Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Bruno Nestor Azerot Programme de Bruno Nestor Azerot à Sainte-Marie (NOU TOUJOU PARÉ) Contexte et Ambition Le contexte actuel impose des défis importants à la commune de Sainte-Marie, notamment la réaffectation des aides publiques et l'augmentation des besoins en services. Malgré ces enjeux, l'ambition de la ville reste intacte, visant à transformer les projets en réalisations concrètes. L'objectif est de bâtir une ville dynamique, solidaire et inclusive, où le développement profite à tous. Action Sociale et Services Publics La cohésion sociale est au cœur des priorités de l'action municipale. Des initiatives telles que l'aide aux plus démunis et l'amélioration des services publics sont essentielles pour protéger les plus fragiles. L'accent sera mis sur l'accessibilité, la modernisation des infrastructures et la qualité des espaces publics pour garantir un cadre de vie agréable. Patrimoine et Culture Sainte-Marie est riche en culture et traditions, et la préservation de son patrimoine est cruciale. La reconstruction de la Maison du Bèlè et les actions culturelles en collaboration avec les associations locales visent à transmettre l'histoire et la fierté de la ville. Valoriser le patrimoine est une manière de renforcer l'identité de la commune pour les générations futures. Développement Économique et Environnement Le développement économique est essentiel pour l'attractivité et l'emploi à Sainte-Marie. Le soutien aux artisans et commerçants, ainsi que la reconstruction du MANA, sont des priorités. Parallèlement, la ville s'engage dans une transition écologique pour améliorer le cadre de vie et protéger l'environnement, en développant des espaces verts et en gérant durablement les ressources.

Bruno Nestor Azerot

Séverine Termon

Jean-Baptiste Rotsen

Violaine Diaz

Jean Claude Boudard

Calixte Rosette Chinama

Daniel Bataille

Josette Massolin

Camille Caserus

Maryse Silbande

Franck Mogade

Yannick Gaillardon

Roger Boniface

Adelyne Caserus-Napol

Louis-Philippe Birba

Fortuna Grivalliers-Coopoof

Guy Sylvestre Drane

Chantal Bazas-Silbande

Alexandre Al Zein

Sarah Angama

Laurent Richard Milia

Nora Marie Martiny

Patrick Boniface

Maguy Nancy

Gabriel Mouflard

Monique Defrel

Gérard Bajal

Line-Rose Telusson

Christophe Cebarec

Corinne Germany

Jean-Hugues Momphile

Florence Laura Michaud

Guy Richer

Georges-Henry Grandin Liste divers gauche

SAINTE-MARIE MA FIERTE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Georges-Henry Grandin Programme de Georges-Henry Grandin à Sainte-Marie (SAINTE-MARIE MA FIERTE) Protection et justice sociale Le maire a pour mission de veiller sur les habitants de Sainte-Marie. Cela inclut le soutien aux familles, aux seniors et l'amélioration de l'accès aux droits et services. L'objectif est de s'assurer que personne ne se sente abandonné et que les plus fragiles soient respectés. Dynamisme et gestion exemplaire Une gestion efficace des services de proximité est essentielle pour la commune de Sainte-Marie. Cela implique un entretien adéquat des infrastructures, une gestion financière transparente et des services municipaux performants. Le maire doit agir comme un facilitateur pour les habitants et les associations. Préparation de l'avenir Sainte-Marie aspire à devenir un moteur du Nord-Atlantique, offrant des opportunités pour la jeunesse et un développement culturel et touristique. En 2026, la commune doit entrer dans une nouvelle phase de dynamisme et d'ambition. L'engagement collectif est crucial pour faire avancer la fierté samaritaine. Valeurs fondamentales Les valeurs de respect, solidarité, mobilité et emploi sont au cœur du projet pour Sainte-Marie. Elles guident les actions et les décisions pour construire un avenir meilleur pour tous les habitants. Ces principes visent à renforcer le lien social et à favoriser le développement économique local.

Georges-Henry Grandin

Patricia Fauchi

Jacques Montflore

Stephanie Onier

Christopher Vaiti

Emelyne Germany

Marie-Joseph Marie-Sainte

Nadine Nino

Manuel Martiny

Marcelline Sorrente

Hugues Prissaint

Claudine Acelor

Eric Courset

Aude Ciseran

Max Chabal

Margarette Larché

Germain Gellis

Maud Montflore

Kévin Van Der-Zwalmen

Arlette Leonard

Guy Ruster

Laure Le Fillatre

Pascal Bidoyet

Josiane Birba

Dorothée Bonnialy

Flora Tayee

Max Vaiti

Ghislaine Capitan

Gabin Florentin

Simonise Colosse

Joseph Larché

Marlène Cebarec

Claude Marechal

Marie-Frédérique Lordinot Liste régionaliste

NOU SAMARITEN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Marie-Frédérique Lordinot Programme de Marie-Frédérique Lordinot à Sainte-Marie (NOU SAMARITEN) Sainte-Marie en difficulté Depuis plusieurs décennies, Sainte-Marie fait face à des défis économiques et sociaux majeurs tels que la précarité et le chômage. La commune souffre d'un décrochage économique structurel, avec une fragilité du tissu productif local et une perte d'attractivité. Il est essentiel d'initier un changement pour surmonter ces obstacles et redynamiser le territoire. Collectif et individu La conviction de Nou Samariten est que le progrès d'un territoire passe par le bien-être de chaque individu. Il est crucial que le collectif fonctionne bien pour que chacun puisse s'épanouir. Les membres de l'association sont ancrés dans les réalités des 14 quartiers de Sainte-Marie, ce qui leur permet de proposer des solutions adaptées aux divers parcours de vie. Priorités économiques Pour relancer Sainte-Marie, il est nécessaire de développer une économie locale forte en soutenant l'agriculture et l'entrepreneuriat. La promotion des circuits courts et la valorisation des savoir-faire traditionnels sont également essentielles. Une maîtrise publique du foncier contribuera à l'autonomie économique du territoire. Éducation et gouvernance L'éducation et la formation sont des leviers cruciaux pour rompre le cycle de la pauvreté à Sainte-Marie. Une gouvernance responsable et participative est nécessaire pour garantir l'équité sociale et la transparence. La liste présentée par Nou Samariten se compose de personnes compétentes et engagées, prêtes à œuvrer pour l'intérêt général.