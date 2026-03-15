Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie

Tête de listeListe
Jean-Louis Lagourgue
Jean-Louis Lagourgue Liste divers droite
RECONSTRUIRE SAINTE-MARIE ENSEMBLE
  • Jean-Louis Lagourgue
  • Julie Lebon
  • Jérôme Alaguiry
  • Cindy M'Couroupa
  • Yves Ferrières
  • Elisemène Erapa
  • Rémy Lagourgue
  • Mickaëlle Lan-Chin
  • Daniel Jean Baptiste
  • Valérie Yen-Pon
  • Emmanuel Virin
  • Sandra Boisédu
  • Alexandre Grondin
  • Marie Esparon
  • James Clain
  • Amélie Pade
  • Thierry Flahaut
  • Myriam Clain
  • Serge Valgrésy
  • Bélinda Adékalom
  • Antony Vénérosy
  • Indraline Sautron
  • Thierry Guichard
  • Jasmine Relliaud
  • Georges Vinguétama
  • Indranie Maillot
  • Sandrik Minatchy
  • Maëva Vohara
  • Eric Boisédu
  • Moinamaoulida Issoufi
  • Harry Yan-Sin
  • Séverine M'Tima
  • Christophe Chan Liat
  • Karine Lombardin
  • Dévaradja Apou
  • Nicole Boudia
  • Christophe Vellayoudom
  • Nasra Attoumani
  • Killian Blainville
  • Georgina Fichère
  • Sabyl Nakhuda
Richard Nirlo
Richard Nirlo Liste divers droite
POUR L'AMOUR DE SAINTE-MARIE
  • Richard Nirlo
  • Marie Line Soubadou
  • Ayoub Qazi
  • Ludivine Tomas
  • Billy Panechou
  • Corine Gauvin
  • Matthias Dassot
  • Sylvie Billaud
  • André M'Voulama
  • Marie Sonia Ogire
  • Mario Lechat
  • Rose-May Vaitinadapoulle
  • Grégoire Cordeboeuf
  • Valérie Marie Aline Gravier
  • Jean Dany Gaëtan Boisedu
  • Olivette Taombe
  • Christian Dalleau
  • Marie Vivienne Dalleau
  • Jean-Louis Latouche
  • Pascaline Apou
  • Ruddy Nirlo
  • Stéphanie Cazal
  • Christopher Relique
  • Marie Cécile Elisabeth
  • Anthony Nauche
  • Marie Odile Tingapermal
  • Frédéric Jean François Boyer
  • Marie-Françoise Victorine
  • Yannis Robert
  • Larissa Maillot
  • Alain Patrick Lusigny
  • Lindsay Guichard
  • Max Aure
  • Paulette Marie Denise Marinier
  • Vincent Irsapoulle
  • Paméla Marie Karen Tevanin
  • Georges-Marie Issambina
  • Naomi Boyer
  • Ludovic Siquilini
  • Daisy Dijoux
  • Jean Fabrice Parassouramin Vally
Valérie Legros
Valérie Legros Liste du Rassemblement National
SAINTE-MARIE RASSEMBLÉE
  • Valérie Legros
  • Yannis Adamo
  • Gilda Bidois
  • Erick Boyer
  • Marie-Pierre Desplat
  • Nicolas Harbonnier
  • Eva Cazal
  • Jean Noël Hoareau
  • Brunella Marie-Louise
  • Roanito Alavin
  • Murielle Martin
  • Michel Le Bret
  • Chloé Dreinaza
  • Roland Andy
  • Carole Bovalo
  • Dany de Louise
  • Faïna Baco
  • Pascal Le Boeuf
  • Annaëlle Ribotte
  • Thomas Hoarau
  • Ghislaine Monjatina
  • Patrick Martin
  • Bahati Salim
  • Marc Sidambarompoule
  • Catherine Andy
  • Miftahou Said
  • Sabrina Demery
  • Sébastien Deschamps
  • Eliette Clain
  • Kemina Alavin
  • Marina Dijoux
  • Serge Justine
  • Franny Andrianjafy
  • Stéphane Marie-Louise
  • Laure Robert
  • Freddy Virapatrin-Sittama
  • Raïssa Desiles
  • Joël Dijoux
  • Aurélie Titus
Gilbert Sellier
Gilbert Sellier Liste divers centre
SAINTE-MARIE EN MOUVEMENT POU ZOT
  • Gilbert Sellier
  • Virginie Robert
  • Jean-Marc Payao
  • Fatima Matroukou Assani
  • Jérôme Barege
  • Christine Vaïtilingom
  • Tommy Sellier
  • Kelly Eclapier
  • Florent Mazagran
  • Schaylla Mari Hachime
  • Jean Loup Hoarau
  • Delphine Clain
  • Mathieu Itarre
  • Louisette Banon
  • Jean-François Tamaya
  • Chakilati Ali Hadi
  • Jean David Victorine
  • Valérie Payao
  • Jean-Noël Ramara
  • Emilie Guersant
  • John Payet
  • Harmonie Neyt
  • Pierre Therinca
  • Anne-Gaelle Imanga Issanoumouna
  • Etienne Robert
  • Olga Perita
  • Thibaud Barege
  • Marie Sandra Quintuly
  • Vincent Rasda
  • Marie Georgina Simissiel Farlae
  • Jérôme Chalopin
  • Marie-Rose Gigan
  • Jean-Florian Serge
  • Corine Robert
  • Jacques Peter
  • Marie Odette Philogene
  • Adrien Morau
  • Jacqueline Kischenapin
  • Benjamin Suiffet
Giovanni Payet
Giovanni Payet Liste de droite souverainiste
ENSEMBLE, REVEILLONS SAINTE-MARIE
  • Giovanni Payet
  • Mégan Pauline
  • Paul Olivier M'Doihoma
  • Julie Michel
  • Erick Turpin
  • Stéphanie Rangama-Petchy
  • Fernand Remanaho
  • Gaëlle Maillot
  • Sandragassen Veeraraghoven
  • Amina Toiouilou
  • Frédéric Lauret
  • Gaëlle Mouniapin
  • Georget Etheve
  • Angélique Payet
  • Dylan Manoro
  • Ophélie Maillot
  • Sébastien Hoareau
  • Alicia Masseaux
  • Mathieu Liatout
  • Maëva Gustave
  • Anthony Revenaz
  • Henriette Payet
  • Frédéric Raynaud
  • Lauriane Iva
  • Benjamin Varondin
  • Sabine Ramcalia
  • Benjee Varondin
  • Clara Ikarack
  • Alex Hivanhoe
  • Laëtitia Trules
  • Jean-Pierre Boyer
  • Johanna Marechal
  • Denis Souffleur
  • Sitti Omar
  • Vivian Techer
  • Virginie Mounitchy
  • Teddy Elisabeth
  • Brigitte Ichana
  • Farid Mlazahahe
  • Prisca Rasoazananaivo
  • Abdillah Saidali
Céline Sitouze
Céline Sitouze Liste divers gauche
Céline SITOUZE
  • Céline Sitouze
  • André Cherimont
  • Lucie Grondin-Dafreville
  • Daniel Convert
  • Angélique Moutoussamy
  • Jean-Paul Leocadie
  • Régine Soupramanien Moutama
  • Yanis Marinier
  • Rose Line Valliamee-Caly
  • Alexandre Martin
  • Marie-Silogia Techer
  • Jean-François Velin-Cassim
  • Joëlle Nauche
  • Nils Brynhildsvoll
  • Nicole Givran
  • Teddy Paliata
  • Renée Guedama
  • David Bruno
  • Angélina Poullain
  • David Moucouveia
  • Fabienne Ivoule Moussa
  • Teddy Libelle
  • Cynthia Laude
  • Dimitri Vinketassala
  • Heliette Bakari
  • Julien Rode
  • Elodie Apalama
  • Julien Imaho
  • Catherine Peroumal Ellama
  • Gilbert Ramassamy
  • Edith Buisson de Larichaudy
  • Jean-Marc Deniset
  • Magalie Cassim
  • Jérémy Maillot
  • Erika Foumenaigue
  • Daniel Carlier
  • Corine Kavaroa
  • Vincent Virapin Caroumbin
  • Magali Abalan
  • Gabriel Moniteur
  • Priscilla Therinca
Christian Annette
Christian Annette Liste du Parti socialiste
AGIR AUTREMENT
  • Christian Annette
  • Marie Michèle Coisser
  • Médéric Victoire
  • Rose-May Begue
  • Olivier Difernand
  • Amina Velou
  • Noël Wambo Fegueng
  • Louisette Lauret
  • Christophe Rousseau
  • Elysa Nicolay
  • Issac Lambate
  • Anaïs Victorine
  • Jaky Justine
  • Francette Periac
  • Bernard Venner
  • Christine Manique
  • Manampisoa Andrianomenalinjaka
  • Karin Pounoussamy
  • Johan Philogene
  • Eve Virapinmodely
  • Claude Ephrem
  • Johanna Latchimy
  • Jean Jacques Turpin
  • Marie Makoudoum
  • Raymond Solé
  • Jacqueline Gopal
  • Bruno Alamelou
  • Géraldine Galisse
  • Désiré Camlindia
  • Lisa Burthere
  • Dominique Fenelon
  • Isabelle Cillon
  • Daniel Valgresy
  • Laurence Maillot
  • Luc-Emmanuel Pounoussamy
  • Wendy Gajac
  • Eric Boyer
  • Murielle Viraye
  • Dominique Ifangousine
  • Marie Pakirchy
  • Jean M'Doihoma

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Nirlo
Richard Nirlo (31 élus) Sainte-marie terre d'ambition et d'innovation 		8 434 57,22%
  • Richard Nirlo
  • Sylvie Billaud
  • Rémy Lagourgue
  • Marie-Line Soubadou
  • Mario Lechat
  • Marlène Rodier
  • Didier Gopal
  • Corine Gauvin
  • James Clain
  • Eloïse Nauche
  • André M'voulama
  • Nicole Fahin
  • Daniel Jatob
  • Marie Corine Thomas
  • Stéphane Peroumal Thevanin
  • Mickaëlle Lan-Chin
  • Jonathan Venerosy
  • Vivienne Dalleau
  • Thierry Flahaut
  • Carole Hivanhoe
  • Jean François Boyer
  • Reine-May Zitambi
  • Christian Dalleau
  • Michelle Nirlo
  • Christophe Chane Liat
  • Myrielle Hivanhoe
  • Jérôme Alaguiry
  • Nadia Wu-Tiu-Yen
  • Jean-Louis Latouche
  • Dorianne Jean-Baptiste
  • Eric Thiburce
Gérald Maillot
Gérald Maillot (8 élus) Le rassemblement pour le changement 		6 304 42,77%
  • Gérald Maillot
  • Céline Sitouze
  • Christian Annette
  • Valérie Gravier
  • Grégoire Cordeboeuf
  • Sylvie Nativel
  • André Chérimont
  • Olivette Taombé
Participation au scrutin Sainte-Marie
Taux de participation 60,08%
Taux d'abstention 39,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 552

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Nirlo
Richard Nirlo Sainte-marie terre d'ambition et d'innovation 		5 009 38,81%
Gérald Maillot
Gérald Maillot Reussir ensemble pour sainte-marie 		3 058 23,69%
Céline Sitouze
Céline Sitouze Celine sitouze 		1 731 13,41%
Christian Annette
Christian Annette Reussir sainte-marie 		1 135 8,79%
Grégoire Cordeboeuf
Grégoire Cordeboeuf Sainte-marie, c'est vous ! 		851 6,59%
Yves Ferrieres
Yves Ferrieres Agir pour l'interet commun 		640 4,95%
Olivier Joseph
Olivier Joseph Sainte-marie, d'abord ! 		361 2,79%
Bélinda Adekalom
Bélinda Adekalom Ensemble sainte-marie reunie 		119 0,92%
Participation au scrutin Sainte-Marie
Taux de participation 52,12%
Taux d'abstention 47,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 415

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Lagourgue
Jean-Louis Lagourgue (29 élus) L'experience au service de la modernite 		9 684 65,76%
  • Jean-Louis Lagourgue
  • Marlène Rodier
  • Richard Nirlo
  • Sylvie Billaud
  • Yves Ferrieres
  • Vivienne Dalleau
  • Rémy Lagourgue
  • Corine Gauvin
  • Didier Gopal
  • Pascaline Grondin
  • Ravy Vellayoudom
  • Marie-Line Soubadou
  • Georges Vinguétama Périanagom
  • Pascaline Apou
  • André M'voulama
  • Nicole Fahin
  • Stéphane Peroumal Thevanin
  • Paulette Isambert
  • Eric Thiburce
  • Louisette Lauret
  • Jean-Pierre Hivanhoé
  • Marie Nicole Latchy
  • Jonathan Venerosy
  • Karine Beroire
  • Christian Dalleau
  • Diana Mercher
  • Dominique Ho-Pin
  • Marie Corine Thomas
  • Jean-Louis Latouche
Christian Annette
Christian Annette (4 élus) Sainte-marie, ensemble 		3 382 22,96%
  • Christian Annette
  • Céline Sitouze
  • James Clain
  • Marie Josée Mussard Dit Marie Jo
Mario Lechat
Mario Lechat (2 élus) Reussir sainte-marie autrement 		1 659 11,26%
  • Mario Lechat
  • France Dit Zouquette Dorseuil-Plantey
Participation au scrutin Sainte-Marie
Taux de participation 67,29%
Taux d'abstention 32,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,46%
Nombre de votants 15 252

Villes voisines de Sainte-Marie

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