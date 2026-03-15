Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sainte-Marie sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Marie.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Marie
13:46 - Fiscalité stable à Sainte-Marie : un effet sur les municipales
À Sainte-Marie, où les taxes locales ont régressé depuis les dernières municipales, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 20,10 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 326 600 euros. Un produit qui est loin des 6 674 630 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Sainte-Marie est passé à 44,44 % en 2024 (contre 31,50 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Sainte-Marie s'est établi à environ 959 euros en 2024 (contre 1 004 € en 2020).
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Sainte-Marie
Quelles leçons tirer des résultats des précédentes municipales à Sainte-Marie ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Richard Nirlo (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 5 009 voix (38,81%). À sa poursuite, Gérald Maillot (Divers centre) a engrangé 3 058 voix (23,69%). Céline Sitouze (Divers gauche) suivait, glanant 13,41% des bulletins. Ce delta notable donnait suite à un rapport de force très net au terme du 1er tour. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Richard Nirlo l'a finalement emporté avec 57,22% des suffrages, face à Gérald Maillot qui a obtenu 6 304 votants (42,77%). La domination de la liste 'Sainte-marie terre d'ambition et d'innovation' s'est intensifiée pour se muer en une victoire retentissante. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement bénéficié du transfert des voix des électeurs des listes de droite, sécurisant 3 425 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Sainte-Marie
Les 38 bureaux de vote de la ville de Sainte-Marie fermeront à 18 h. Les élections municipales offrent la possibilité aux électeurs de Sainte-Marie de se faire entendre sur les enjeux qui affectent leur territoire. À Sainte-Marie comme ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Pour rappel, c'est Richard Nirlo qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Ci-dessous, il est possible de retrouver la liste des prétendants à Sainte-Marie. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie
|Tête de listeListe
|
Jean-Louis Lagourgue
Liste divers droite
RECONSTRUIRE SAINTE-MARIE ENSEMBLE
|
|
Richard Nirlo
Liste divers droite
POUR L'AMOUR DE SAINTE-MARIE
|
|
Valérie Legros
Liste du Rassemblement National
SAINTE-MARIE RASSEMBLÉE
|
|
Gilbert Sellier
Liste divers centre
SAINTE-MARIE EN MOUVEMENT POU ZOT
|
|
Giovanni Payet
Liste de droite souverainiste
ENSEMBLE, REVEILLONS SAINTE-MARIE
|
|
Céline Sitouze
Liste divers gauche
Céline SITOUZE
|
|
Christian Annette
Liste du Parti socialiste
AGIR AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Nirlo (31 élus) Sainte-marie terre d'ambition et d'innovation
|8 434
|57,22%
|
|Gérald Maillot (8 élus) Le rassemblement pour le changement
|6 304
|42,77%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Marie
|Taux de participation
|60,08%
|Taux d'abstention
|39,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 552
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Nirlo Sainte-marie terre d'ambition et d'innovation
|5 009
|38,81%
|Gérald Maillot Reussir ensemble pour sainte-marie
|3 058
|23,69%
|Céline Sitouze Celine sitouze
|1 731
|13,41%
|Christian Annette Reussir sainte-marie
|1 135
|8,79%
|Grégoire Cordeboeuf Sainte-marie, c'est vous !
|851
|6,59%
|Yves Ferrieres Agir pour l'interet commun
|640
|4,95%
|Olivier Joseph Sainte-marie, d'abord !
|361
|2,79%
|Bélinda Adekalom Ensemble sainte-marie reunie
|119
|0,92%
|Participation au scrutin
|Sainte-Marie
|Taux de participation
|52,12%
|Taux d'abstention
|47,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 415
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Lagourgue (29 élus) L'experience au service de la modernite
|9 684
|65,76%
|
|Christian Annette (4 élus) Sainte-marie, ensemble
|3 382
|22,96%
|
|Mario Lechat (2 élus) Reussir sainte-marie autrement
|1 659
|11,26%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Marie
|Taux de participation
|67,29%
|Taux d'abstention
|32,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,46%
|Nombre de votants
|15 252
Villes voisines de Sainte-Marie
- Sainte-Marie (97438)
- Ecole primaire à Sainte-Marie
- Maternités à Sainte-Marie
- Crèches et garderies à Sainte-Marie
- Classement des collèges à Sainte-Marie
- Salaires à Sainte-Marie
- Impôts à Sainte-Marie
- Dette et budget de Sainte-Marie
- Climat et historique météo de Sainte-Marie
- Accidents à Sainte-Marie
- Délinquance à Sainte-Marie
- Inondations à Sainte-Marie
- Nombre de médecins à Sainte-Marie
- Pollution à Sainte-Marie
- Entreprises à Sainte-Marie
- Prix immobilier à Sainte-Marie