Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sainte-Marie sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Marie.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Marie
11:52 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à Sainte-Marie
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Sainte-Marie dimanche dernier, le vote a mobilisé 57,59 % des électeurs dans la ville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Céline Sitouze (Divers gauche) qui a pris l'avantage avec 33,38 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Jean-Louis Lagourgue (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 25,64 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, avec 25,00 %, Richard Nirlo, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Christian Annette, avec la nuance Parti socialiste, a rassemblé 6,72 % des bulletins, insuffisant pour se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sainte-Marie
Le deuxième tour des élections municipales à Sainte-Marie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Louis Lagourgue
Liste divers droite
RECONSTRUIRE SAINTE-MARIE ENSEMBLE
|
|
Richard Nirlo
Liste divers droite
POUR L'AMOUR DE SAINTE-MARIE
|
|
Céline Sitouze
Liste divers gauche
Céline SITOUZE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Céline SITOUZE (Ballotage) Céline SITOUZE
|5 279
|33,38%
|Jean-Louis LAGOURGUE (Ballotage) RECONSTRUIRE SAINTE-MARIE ENSEMBLE
|4 055
|25,64%
|Richard NIRLO (Ballotage) POUR L'AMOUR DE SAINTE-MARIE
|3 955
|25,00%
|Christian ANNETTE AGIR AUTREMENT
|1 063
|6,72%
|Valérie LEGROS SAINTE-MARIE RASSEMBLÉE
|749
|4,74%
|Giovanni PAYET ENSEMBLE, REVEILLONS SAINTE-MARIE
|403
|2,55%
|Gilbert SELLIER SAINTE-MARIE EN MOUVEMENT POU ZOT
|313
|1,98%
|Participation au scrutin
|Sainte-Marie
|Taux de participation
|57,59%
|Taux d'abstention
|42,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,72%
|Nombre de votants
|16 335
Source : ministère de l’Intérieur
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