Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sainte-Marie

Le deuxième tour des élections municipales à Sainte-Marie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Louis Lagourgue
Jean-Louis Lagourgue Liste divers droite
RECONSTRUIRE SAINTE-MARIE ENSEMBLE
  • Jean-Louis Lagourgue
  • Julie Lebon
  • Jérôme Alaguiry
  • Cindy M'Couroupa
  • Yves Ferrières
  • Elisemène Erapa
  • Rémy Lagourgue
  • Mickaëlle Lan-Chin
  • Daniel Jean Baptiste
  • Valérie Yen-Pon
  • Emmanuel Virin
  • Sandra Boisédu
  • Alexandre Grondin
  • Marie Esparon
  • James Clain
  • Amélie Pade
  • Thierry Flahaut
  • Myriam Clain
  • Serge Valgrésy
  • Bélinda Adékalom
  • Antony Vénérosy
  • Indraline Sautron
  • Thierry Guichard
  • Jasmine Relliaud
  • Georges Vinguétama
  • Indranie Maillot
  • Sandrik Minatchy
  • Maëva Vohara
  • Eric Boisédu
  • Moinamaoulida Issoufi
  • Harry Yan-Sin
  • Séverine M'Tima
  • Christophe Chan Liat
  • Karine Lombardin
  • Dévaradja Apou
  • Nicole Boudia
  • Christophe Vellayoudom
  • Nasra Attoumani
  • Killian Blainville
  • Georgina Fichère
  • Sabyl Nakhuda
Richard Nirlo
Richard Nirlo Liste divers droite
POUR L'AMOUR DE SAINTE-MARIE
  • Richard Nirlo
  • Marie Line Soubadou
  • Ayoub Qazi
  • Ludivine Tomas
  • Billy Panechou
  • Corine Gauvin
  • Matthias Dassot
  • Sylvie Billaud
  • André M'Voulama
  • Marie Sonia Ogire
  • Mario Lechat
  • Rose-May Vaitinadapoulle
  • Grégoire Cordeboeuf
  • Valérie Marie Aline Gravier
  • Jean Dany Gaëtan Boisedu
  • Olivette Taombe
  • Christian Dalleau
  • Marie Vivienne Dalleau
  • Jean-Louis Latouche
  • Pascaline Apou
  • Ruddy Nirlo
  • Stéphanie Cazal
  • Christopher Relique
  • Marie Cécile Elisabeth
  • Anthony Nauche
  • Marie Odile Tingapermal
  • Frédéric Jean François Boyer
  • Marie-Françoise Victorine
  • Yannis Robert
  • Larissa Maillot
  • Alain Patrick Lusigny
  • Lindsay Guichard
  • Max Aure
  • Paulette Marie Denise Marinier
  • Vincent Irsapoulle
  • Paméla Marie Karen Tevanin
  • Georges-Marie Issambina
  • Naomi Boyer
  • Ludovic Siquilini
  • Daisy Dijoux
  • Jean Fabrice Parassouramin Vally
Céline Sitouze
Céline Sitouze Liste divers gauche
Céline SITOUZE
  • Céline Sitouze
  • André Cherimont
  • Lucie Grondin-Dafreville
  • Daniel Convert
  • Angélique Moutoussamy
  • Jean-Paul Leocadie
  • Régine Soupramanien Moutama
  • Yanis Marinier
  • Rose Line Valliamee-Caly
  • Alexandre Martin
  • Marie-Silogia Techer
  • Jean-François Velin-Cassim
  • Joëlle Nauche
  • Nils Brynhildsvoll
  • Nicole Givran
  • Teddy Paliata
  • Renée Guedama
  • David Bruno
  • Angélina Poullain
  • David Moucouveia
  • Fabienne Ivoule Moussa
  • Teddy Libelle
  • Cynthia Laude
  • Dimitri Vinketassala
  • Heliette Bakari
  • Julien Rode
  • Elodie Apalama
  • Julien Imaho
  • Catherine Peroumal Ellama
  • Gilbert Ramassamy
  • Edith Buisson de Larichaudy
  • Jean-Marc Deniset
  • Magalie Cassim
  • Jérémy Maillot
  • Erika Foumenaigue
  • Daniel Carlier
  • Corine Kavaroa
  • Vincent Virapin Caroumbin
  • Magali Abalan
  • Gabriel Moniteur
  • Priscilla Therinca

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie

Tête de listeListe Voix % des voix
Céline SITOUZE
Céline SITOUZE (Ballotage) Céline SITOUZE 		5 279 33,38%
Jean-Louis LAGOURGUE
Jean-Louis LAGOURGUE (Ballotage) RECONSTRUIRE SAINTE-MARIE ENSEMBLE 		4 055 25,64%
Richard NIRLO
Richard NIRLO (Ballotage) POUR L'AMOUR DE SAINTE-MARIE 		3 955 25,00%
Christian ANNETTE
Christian ANNETTE AGIR AUTREMENT 		1 063 6,72%
Valérie LEGROS
Valérie LEGROS SAINTE-MARIE RASSEMBLÉE 		749 4,74%
Giovanni PAYET
Giovanni PAYET ENSEMBLE, REVEILLONS SAINTE-MARIE 		403 2,55%
Gilbert SELLIER
Gilbert SELLIER SAINTE-MARIE EN MOUVEMENT POU ZOT 		313 1,98%
Participation au scrutin Sainte-Marie
Taux de participation 57,59%
Taux d'abstention 42,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Nombre de votants 16 335

Source : ministère de l’Intérieur

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