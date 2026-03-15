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19:21 - Sainte-Marie : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les électeurs de Sainte-Marie peuvent-ils influencer les résultats des municipales ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 27% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,28% sont des personnes âgées. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 041 € par mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (43,29%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (12,31%) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Marie mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,03% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Élections de 2026 : vers une montée du RN à Sainte-Marie ? Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Sainte-Marie il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 17,50% des voix lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron localement avec 64,65% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 2,37% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Sainte-Marie comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 23,47% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 11,28% pour le RN. Il était ensuite relégué plus loin lors du vote final.

16:58 - À Sainte-Marie, l'abstention s'annonce forte aux municipales Pour rappel, la participation s'élevait à 44,54 % à Sainte-Marie lors des municipales de 2020 (dans la moyenne nationale) alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote à cause de la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 6 165 personnes qui ont voté au premier tour, soit 37,50 % de participation. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte en comparaison des échéances locales, il est éclairant d'étudier la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. La mobilisation aux législatives, établie de son côté à 19,95 % en 2022, a fortement grossi pour culminer à 28,04 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 9,28 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité moins participative que la moyenne. Dans le cadre de cette élection municipale à Sainte-Marie, cet élément aura en tout cas un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Sainte-Marie Organisées après la dissolution, les élections législatives à Sainte-Marie avaient propulsé aux avants-postes Yan Monplaisir (Divers droite) avec 41,89% au premier tour, devant Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 38,27%. C'est finalement Marcellin Nadeau (Régionaliste) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 55,02% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Sainte-Marie s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,47%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,84%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (15,38%).

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Sainte-Marie ? La physionomie politique de Sainte-Marie dessine un territoire aux votes hétérogènes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Sainte-Marie voyait en effet Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 50,32% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 17,80%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,65% pour Marine Le Pen, contre 35,35% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Sainte-Marie accordaient leurs suffrages à Jean-Baptiste Joseph Rotsen (DVG) avec 59,44% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Marcellin Nadeau (Régionaliste), vainqueur dans la commune avec 100,00%.

12:58 - Municipales à Sainte-Marie : des impôts stables au centre de la campagne Concernant la pression fiscale de Sainte-Marie, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 690 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 667 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 50,54 % en 2024 (contre environ 31,05 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 619 600 euros en 2024. Un produit qui est loin des quelque 3,65468 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 29,16 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 à Sainte-Marie : une élection pliée dès le premier round Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Sainte-Marie peut être instructif. Au soir du premier tour, Bruno Nestor Azerot (Divers centre) a coiffé ses adversaires au poteau avec 68,68% des suffrages. À ses trousses, Saint-Yves Rangom (Divers) a obtenu 19,75% des voix. Ce succès d'emblée du candidat Divers centre a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sainte-Marie, cet équilibre sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Ce succès éclatant place l'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.