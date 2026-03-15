Résultat municipale 2026 à Sainte-Marie (97230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Marie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Marie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Nestor AZEROT
Bruno Nestor AZEROT (29 élus) NOU TOUJOU PARÉ 		5 008 70,28%
  • Bruno Nestor AZEROT
  • Séverine TERMON
  • Jean-Baptiste ROTSEN
  • Violaine DIAZ
  • Jean Claude BOUDARD
  • Calixte Rosette CHINAMA
  • Daniel BATAILLE
  • Josette MASSOLIN
  • Camille CASERUS
  • Maryse SILBANDE
  • Franck MOGADE
  • Yannick GAILLARDON
  • Roger BONIFACE
  • Adelyne CASERUS-NAPOL
  • Louis-Philippe BIRBA
  • Fortuna GRIVALLIERS-COOPOOF
  • Guy Sylvestre DRANE
  • Chantal BAZAS-SILBANDE
  • Alexandre AL ZEIN
  • Sarah ANGAMA
  • Laurent Richard MILIA
  • Nora Marie MARTINY
  • Patrick BONIFACE
  • Maguy NANCY
  • Gabriel MOUFLARD
  • Monique DEFREL
  • Gérard BAJAL
  • Line-Rose TELUSSON
  • Christophe CEBAREC
Thierry Wenceslas FRANCOIS-ENDELMONT
Thierry Wenceslas FRANCOIS-ENDELMONT (2 élus) SAINTE MARIE SE NOU 		919 12,90%
  • Thierry Wenceslas FRANCOIS-ENDELMONT
  • Marie Ghislaine BOGUHE
Marie-Frédérique LORDINOT
Marie-Frédérique LORDINOT (1 élu) NOU SAMARITEN 		619 8,69%
  • Marie-Frédérique LORDINOT
Georges-Henry GRANDIN
Georges-Henry GRANDIN (1 élu) SAINTE-MARIE MA FIERTE 		580 8,14%
  • Georges-Henry GRANDIN
Participation au scrutin Sainte-Marie
Taux de participation 46,27%
Taux d'abstention 53,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Nombre de votants 7 540

Source : ministère de l’Intérieur

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