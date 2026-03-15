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19:21 - Sainte-Marie : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le profil socio-économique de Sainte-Marie déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec une densité de population de 408 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,25%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (72,23%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 12166 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (8,84%) et le nombre de résidences HLM (18,97% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Sainte-Marie mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,69% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Sainte-Marie Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Sainte-Marie il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 26,81% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 59,99% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 10,70% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Sainte-Marie comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 32,36% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 29,28% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 44,21% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 52,12 % de participation à Sainte-Marie Dans le cadre de ces élections municipales à Sainte-Marie, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Aux municipales de 2020, l'abstention avait culminé à 47,88 % à la fin du premier round (en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux). 13 415 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'épidémie de Covid commençait à toucher le pays. La présidentielle de 2022 a confirmé cette dynamique avec une abstention se maintenant à 48,15 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 75,25 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 55,71 % au premier tour, contre 72,22 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité marquée par l'abstention.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Sainte-Marie il y a deux ans À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Sainte-Marie avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,36% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Sainte-Marie avaient ensuite propulsé aux avants-postes Frédéric Maillot (Divers gauche) avec 29,82% au premier tour, devant Valérie Legros (Rassemblement National) avec 29,28%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Frédéric Maillot culminant à 55,79% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Dans la commune, les votants ont dessiné un chemin clair lors de la dernière présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Sainte-Marie portaient leur choix sur Frédéric Maillot (DVG) avec 37,76% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Frédéric Maillot virant de nouveau en tête avec 54,30% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Sainte-Marie quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 36,63% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 26,81%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,99% pour Marine Le Pen, contre 40,01% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Sainte-Marie révèle ainsi une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Fiscalité stable à Sainte-Marie : un effet sur les municipales À Sainte-Marie, où les taxes locales ont régressé depuis les dernières municipales, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 20,10 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 326 600 euros. Un produit qui est loin des 6 674 630 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Sainte-Marie est passé à 44,44 % en 2024 (contre 31,50 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Sainte-Marie s'est établi à environ 959 euros en 2024 (contre 1 004 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Sainte-Marie Quelles leçons tirer des résultats des précédentes municipales à Sainte-Marie ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Richard Nirlo (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 5 009 voix (38,81%). À sa poursuite, Gérald Maillot (Divers centre) a engrangé 3 058 voix (23,69%). Céline Sitouze (Divers gauche) suivait, glanant 13,41% des bulletins. Ce delta notable donnait suite à un rapport de force très net au terme du 1er tour. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Richard Nirlo l'a finalement emporté avec 57,22% des suffrages, face à Gérald Maillot qui a obtenu 6 304 votants (42,77%). La domination de la liste 'Sainte-marie terre d'ambition et d'innovation' s'est intensifiée pour se muer en une victoire retentissante. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement bénéficié du transfert des voix des électeurs des listes de droite, sécurisant 3 425 voix supplémentaires entre les deux tours.