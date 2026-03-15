Résultat municipale 2026 à Sainte-Marie (97438) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Marie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Marie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Marie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Céline SITOUZE
Céline SITOUZE Céline SITOUZE 		5 279 33,38%
Jean-Louis LAGOURGUE
Jean-Louis LAGOURGUE RECONSTRUIRE SAINTE-MARIE ENSEMBLE 		4 055 25,64%
Richard NIRLO
Richard NIRLO POUR L'AMOUR DE SAINTE-MARIE 		3 955 25,00%
Christian ANNETTE
Christian ANNETTE AGIR AUTREMENT 		1 063 6,72%
Valérie LEGROS
Valérie LEGROS SAINTE-MARIE RASSEMBLÉE 		749 4,74%
Giovanni PAYET
Giovanni PAYET ENSEMBLE, REVEILLONS SAINTE-MARIE 		403 2,55%
Gilbert SELLIER
Gilbert SELLIER SAINTE-MARIE EN MOUVEMENT POU ZOT 		313 1,98%
Participation au scrutin Sainte-Marie
Taux de participation 57,59%
Taux d'abstention 42,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Nombre de votants 16 336

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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