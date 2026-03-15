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19:16 - Sainte-Maure : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Sainte-Maure, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des municipales ? Dans la commune, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,76% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (9,52%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 961 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,43%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,07%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Sainte-Maure mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,28% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le vote RN fermement enraciné à Sainte-Maure Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Sainte-Maure en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 32,83% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 51,73% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 31,18% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti nationaliste sécurisait 50,64% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 42,72% pour les européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 49,47% pour le parti nationaliste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Jordan Guitton.

16:58 - La commune de Sainte-Maure plutôt mobilisée lors des élections Il y a six ans, le premier tour de l'élection municipale à Sainte-Maure avait été marqué par une abstention de 68,59 %, un score notable (la participation se limitant à 31,41 %) alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Notons que les élections municipales sont pourtant historiquement, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 23,19 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 42,53 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 27,74 % au premier tour, contre 48,79 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste du pays. Au soir de ces municipales 2026, cette réalité pèsera en conséquence définitivement sur les résultats de Sainte-Maure.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Sainte-Maure ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Sainte-Maure. Lors des européennes, le podium à Sainte-Maure s'était en effet cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (42,72%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,30%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,39%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Sainte-Maure portaient leur choix sur Jordan Guitton (Rassemblement National) avec 49,47% au premier tour. La conclusion des urnes était d'ailleurs acquise dès le premier round dans la circonscription.

14:57 - À Sainte-Maure, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à la droite radicale Globalement, le paysage électoral fait de Sainte-Maure une ville au vote identitaire très marqué. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Sainte-Maure privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (32,83%), devant Emmanuel Macron qui récoltait 25,55%. Lors de la finale de l'élection à Sainte-Maure, les électeurs accordaient 51,73% pour Marine Le Pen, contre 48,27% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Sainte-Maure soutenaient en priorité Jordan Guitton (RN) avec 31,18% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jordan Guitton virant de nouveau en tête avec 50,64% des voix.

12:58 - Les impôts locaux à Sainte-Maure : une dynamique en hausse au cours des dernières années Si l'on regarde de près la fiscalité de Sainte-Maure, la taxe d'habitation a affiché un taux à 14,71 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 22 110 € la même année, contre 255 300 euros enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Sainte-Maure atteint désormais 36,29 % en 2024 (contre 16,87 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Sainte-Maure a atteint environ 659 euros en 2024 contre 546 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Sainte-Maure Les résultats des précédentes élections municipales à Sainte-Maure ont livré un constat instructif sur les rapports de force locaux. Unique liste en présence, 'Agir pour le bien de tous' a naturellement recueilli 371 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Sainte-Maure, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux au lendemain de ce scrutin sans véritable compétition. Un élément de réponse assez parlant a d'ores et déjà été fourni avec l'annonce des candidatures.