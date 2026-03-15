Résultat municipale 2026 à Sainte-Maure (10150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Maure a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Maure, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Maure [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis POTTIER
Denis POTTIER (16 élus) GARDONS L'ÉLAN ! 		536 64,66%
  • Denis POTTIER
  • Josiane DEURE
  • Pascal LORION
  • Françoise BEZIN
  • Manuel RIBEIRO
  • Claire DRUJON
  • Laurent SPAGNESI
  • Sylvie VARLET
  • Hervé MENDOZA
  • Céline RIVIERE
  • Raynald GUILBAUD DOMANGE
  • Elodie BERTRAND
  • Nicolas LEGRAND
  • Fanny GELVE
  • Jean-Louis DECK
  • Mélanie ORBINOT
Adrien MORA
Adrien MORA (3 élus) Unis pour l'avenir de notre village 		293 35,34%
  • Adrien MORA
  • Annabelle MIGNON
  • Kévin LANDREAT
Participation au scrutin Sainte-Maure
Taux de participation 64,62%
Taux d'abstention 35,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Nombre de votants 864

Source : ministère de l’Intérieur

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