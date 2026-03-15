Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Maxime : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Maxime [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sainte-Maxime sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Maxime.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Maxime
13:46 - Élections municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne à Sainte-Maxime
Si l'on regarde de près la fiscalité de Sainte-Maxime, la taxe d'habitation a affiché un taux à 20,32 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant près de 10,53109 millions d'euros environ la même année, bien en deçà des quelque 14,92357 millions d'euros (14 923 570 € très exactement) récoltés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Sainte-Maxime a évolué pour se fixer à près de 36,85 % en 2024 (contre 21,36 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Sainte-Maxime a représenté 3 128 euros en 2024 (contre 2 625 € en 2020).
11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Sainte-Maxime ?
Comment s'était terminé le dernier scrutin municipal à Sainte-Maxime ? Lors du premier rendez-vous électoral, Vincent Morisse (Divers droite) a raflé la première place en totalisant 3 015 voix (65,31%). Sur la seconde marche, Valerie Mora (Divers droite) a rassemblé 1 226 voix (26,55%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sainte-Maxime, cette dynamique pose les bases. Les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin d'ébranler cette hégémonie, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Bureaux de vote à Sainte-Maxime : les horaires d'ouverture
Les élections municipales se tiennent ce dimanche à Sainte-Maxime. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux des 35 000 communes françaises. Lors des élections municipales précédentes, en raison de la crise du coronavirus, le second tour, initialement prévu le 22 mars, avait été reporté en juin. Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats à Sainte-Maxime. Les 14 bureaux de vote de l'agglomération de Sainte-Maxime sont accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux votants de décider. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Sainte-Maxime dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Maxime
|Tête de listeListe
|
Vincent Morisse
Liste d'union à droite
SAINTE-MAXIME C'EST VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Morisse (28 élus) Sainte-maxime, c'est vous !
|3 015
|65,31%
|
|Valerie Mora (4 élus) Servir sainte-maxime
|1 226
|26,55%
|
|Sabine Mifsud Lubert (1 élu) Sainte-maxime demain vous appartient
|375
|8,12%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Maxime
|Taux de participation
|40,88%
|Taux d'abstention
|59,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 716
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Morisse (26 élus) Sainte-maxime c'est vous
|4 252
|56,35%
|
|Thierry Gobino (4 élus) Sainte-maxime autrement
|1 967
|26,07%
|
|Bernard Rolland (3 élus) Sainte-maxime avant tout avec bernard rolland
|1 326
|17,57%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Maxime
|Taux de participation
|68,72%
|Taux d'abstention
|31,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Nombre de votants
|7 734
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