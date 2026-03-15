Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Maxime : les infos en direct

Programme de Vincent Morisse à Sainte-Maxime (SAINTE-MAXIME C'EST VOUS)

Engagements de Vincent Morisse

Depuis 2008, Vincent Morisse a été élu à plusieurs reprises grâce à ses engagements envers les Maximois. Ses trois piliers fondamentaux sont la sécurité, la beauté et le dynamisme de Sainte-Maxime. Ces priorités ont guidé ses actions pour améliorer le cadre de vie des habitants.

Sécurité à Sainte-Maxime

La sécurité est un élément essentiel pour garantir une bonne qualité de vie. Au cours de ses mandats, une Police municipale de plus de 40 agents a été mise en place, assurant une présence constante sur le terrain. De plus, un système de vidéoprotection avec plus de 200 caméras a été déployé pour renforcer la sécurité dans la ville.

Beauté et cadre de vie

Vincent Morisse a œuvré pour transformer Sainte-Maxime en réinventant des espaces publics comme la Promenade du front de mer. La propreté et l'embellissement de la ville sont également des priorités, soutenues par le travail des agents municipaux. Des projets comme « Nature en ville » visent à améliorer encore le cadre de vie pour les années à venir.

Vision pour l'avenir

Pour le mandat 2026-2032, Vincent Morisse souhaite continuer à bâtir une ville dynamique et accueillante. Il prévoit d'introduire de nouvelles initiatives pour renforcer la sécurité et embellir Sainte-Maxime. L'engagement envers les citoyens reste au cœur de sa vision pour l'avenir de la ville.