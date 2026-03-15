Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Maxime : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Maxime

Tête de listeListe
Vincent Morisse
Vincent Morisse Liste d'union à droite
SAINTE-MAXIME C'EST VOUS
  • Vincent Morisse
  • Véronique Lenoir
  • Jean Maurice Zorzi
  • Cécile Ledoux
  • Jean-Louis Rouffilange
  • Magali Montrichard
  • Maxime Esposito
  • Marie Anne Julie Marteau
  • Thierry Gobino
  • Sabrina Benamar
  • Arnaud Rives
  • Christelle Meinardi
  • Eric Provensal
  • Karine Lauvard
  • Patrice Amado
  • Justine Peronnet
  • Michel Le Dard
  • Céline Fontarosa
  • Patrick Vassal
  • Julienne Gautier
  • Jérémie Legoupil
  • Pauline Sampic
  • Patrick Guibbolini
  • Françoise Bruno
  • Pascal Bourgoin
  • Micheline Martel
  • Jean-François Kerhoas
  • Bénédicte Hanin
  • Daniel Jacquemot
  • Caroline Maissin
  • Cédric Salmon
  • Isabelle Troubat
  • Patrice Varlet
  • Marie-Catherine Senn
  • Maxime Zbinden

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Morisse
Vincent Morisse (28 élus) Sainte-maxime, c'est vous ! 		3 015 65,31%
  • Vincent Morisse
  • Cécile Ledoux
  • Jean-Maurice Zorzi
  • Micheline Martel
  • Jean-Louis Rouffilange
  • Véronique Lenoir
  • Michel Le Dard
  • Julienne Gautier
  • Thierry Gobino
  • Isabelle Carbon
  • Patrick Vassal
  • Karine Lauvard
  • Maxime Esposito
  • Michèle Dallies
  • Michel Faccin
  • Sabrina Benamar
  • Jeremie Legoupil
  • Josiane Devaux-De-Mourgues
  • Arnaud Rives
  • Magali Montrichard
  • José Leclere
  • Evelyne Pittet
  • Jean-François Kerhoas
  • Danielle Provost
  • Pascal Bourgoin
  • Justine Peronnet
  • Patrice Varlet
  • Mariette Serres
Valerie Mora
Valerie Mora (4 élus) Servir sainte-maxime 		1 226 26,55%
  • Valerie Mora
  • Alain Pierrugues
  • Marie Guicciardi-Escamilla
  • Georges Delort
Sabine Mifsud Lubert
Sabine Mifsud Lubert (1 élu) Sainte-maxime demain vous appartient 		375 8,12%
  • Sabine Mifsud Lubert
Participation au scrutin Sainte-Maxime
Taux de participation 40,88%
Taux d'abstention 59,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 716

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Morisse
Vincent Morisse (26 élus) Sainte-maxime c'est vous 		4 252 56,35%
  • Vincent Morisse
  • Jeanne-Marie Cagnol
  • Jean-Louis Rouffilange
  • Micheline Martel
  • Patrick Vassal
  • Hélène Bernardi
  • Patrice Amado
  • Julienne Gautier
  • Jean-Maurice Zorzi
  • Nathalie Dantas
  • Charles Pierrugues
  • Françoise Lubert
  • Michel Le Dard
  • Josiane Devaux
  • Jean-Marie Toucas
  • Michèle Dallies
  • Franck Mandruzzato
  • Evelyne Pittet
  • Pierre-Yves Tierce
  • Jehanne Arnaud
  • Paul Girard
  • Stefania Quirac
  • Jean-Loup Bonnefoi-Bollache
  • Catherine Defrancq
  • José Leclere
  • Véronique Kerhoas
Thierry Gobino
Thierry Gobino (4 élus) Sainte-maxime autrement 		1 967 26,07%
  • Thierry Gobino
  • Sabine Mifsud
  • Bruno Porpiglia
  • Pascale Chevreau
Bernard Rolland
Bernard Rolland (3 élus) Sainte-maxime avant tout avec bernard rolland 		1 326 17,57%
  • Bernard Rolland
  • Isabelle Gautier
  • Eric Provensal
Participation au scrutin Sainte-Maxime
Taux de participation 68,72%
Taux d'abstention 31,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Nombre de votants 7 734

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