Résultat municipale 2026 à Sainte-Menehould (51800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Menehould a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Menehould, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Menehould [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis PIOT
Régis PIOT (22 élus) NOTRE ATOUT C'EST MENOU 		848 55,21%
  • Régis PIOT
  • Julie MATHIOTTE
  • Didier HENNEBERG
  • Maryline PICHELIN
  • Nicolas HELLOCO
  • Lucile COUSIN
  • Jérémy DEL-BONTA
  • Pascale DIEUDONNÉ
  • Cédrick PROIX
  • Annie VALLET
  • Jean-Yves GASCARD
  • Alexandra MBAKANI
  • Victor HELLOCO
  • Claudine PARMANTIER
  • Thomas BASINSKI
  • Fabienne ROBERT
  • Stephane DIDIER
  • Vinciane BARBIER
  • Stephan DALLE
  • Brigitte CAQUOT
  • Claude HEINEN
  • Cindy JACQUEMIN
Laurent VILLEMIN
Laurent VILLEMIN (4 élus) CREER POUR TOUS, ENSEMBLE 		450 29,30%
  • Laurent VILLEMIN
  • Imane EL HAMRAOUI
  • Tomassino LAFRATTA
  • Amanda KLEIN
Thibaut MOURLET
Thibaut MOURLET (1 élu) EMBELLIR ET BÂTIR L'AVENIR 		149 9,70%
  • Thibaut MOURLET
Thierry SOUFFIR
Thierry SOUFFIR LE TEMPS DU CHANGEMENT 		89 5,79%
Participation au scrutin Sainte-Menehould
Taux de participation 54,29%
Taux d'abstention 45,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Nombre de votants 1 600

Source : ministère de l’Intérieur

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