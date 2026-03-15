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19:18 - Analyse socio-économique de Sainte-Menehould : perspectives électorales Dans la ville de Sainte-Menehould, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 73 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,36%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 820 € par an peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,48%) révèle des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (10,29%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Sainte-Menehould mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 33,06% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Sainte-Menehould ? Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Sainte-Menehould il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 33,55% des votes lors du tour de chauffe, puis serrait de près Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,76% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 26,74% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN validait 41,96% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 45,25% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 45,49% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 52,04% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Lise Magnier.

16:58 - Les électeurs de Sainte-Menehould peu mobilisés lors des scrutins En ce jour d'élections municipales à Sainte-Menehould, la participation sera observée de près. La participation atteignait 26,70 % pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau très bas alors qu'en raison du coronavirus, de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part fédéré 65,51 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 44,91 % des électeurs (soit environ 1 293 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 56,98 %, bien au-delà des 39,25 % enregistrés en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres établissent le profil d'une contrée en retrait des urnes au regard des moyennes nationales.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à Sainte-Menehould Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Sainte-Menehould accordaient leurs suffrages à Achille Bisiaux (Rassemblement National) avec 45,49% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Achille Bisiaux culminant à 52,04% des suffrages exprimés localement. Pour le tour unique des européennes précédemment, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,25%). La physionomie politique de Sainte-Menehould a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Sainte-Menehould présentait un profil politique atypique il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Sainte-Menehould portaient leur choix sur Lise Magnier (Ensemble !) avec 37,99% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,04% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Sainte-Menehould quelques semaines plus tôt était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 33,55% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 31,00%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en offrant 50,76% pour Marine Le Pen, contre 49,24% pour d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Sainte-Menehould comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Quel bilan en matière de fiscalité pour le maire de Sainte-Menehould à l'approche des municipales 2026 ? À Sainte-Menehould, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,34 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 63 200 euros, en net recul par rapport aux quelque 658 400 euros enregistrés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Sainte-Menehould s'est établi à un peu plus de 31,13 % en 2024 (contre 15,62 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Sainte-Menehould s'est chiffrée à 739 € en 2024 (contre 593 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 à Sainte-Menehould : des résultats sans véritable concurrence Se pencher sur les scores des dernières municipales à Sainte-Menehould peut se révéler éclairant. Seule en lice, 'Sainte-ménehould : la terre, les hommes, l'histoire' menée par Bertrand Courot a sans surprise engrangé 597 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Sainte-Menehould, cet équilibre pose les bases. Le défi à l'occasion des résultats de ces élections municipales sera de savoir si une vraie opposition parvient à se structurer contre cette mainmise. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez éloquent a déjà été apporté.