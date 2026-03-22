Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Mère-Église : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sainte-Mère-Église

Le deuxième tour des élections municipales à Sainte-Mère-Église a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alain Holley
Alain Holley Divers
UNIS, CONSTRUISONS L'AVENIR
  • Alain Holley
  • Sophie Pressé
  • Frédéric Blet
  • Christelle Sanier
  • Philippe Aufray
  • Marie-Lise Mareuge
  • Pascal Groult
  • Gaëlle Guillevic-Mahon
  • Jean-Yves Leroux
  • Audrey Hasley
  • Bruno Delarue
  • Laurence Auguste
  • Sébastien Sanier
  • Mathilde Cadiet
  • Olivier Osmont
  • Géraldine Pillet
  • Serge Delahaye
  • Aurélie Legoupil
  • Samuel Legendre
  • Karine Voisin
  • Frédéric Skrzypczak
  • Isabelle Santini
  • Alain Lefebvre
  • Christine Ozouf
  • Ludovic Guesnon
  • Sophie Lesieur
  • Yvon Hirsch
  • Gaëlle Leparquier
  • Sylvestre Valognes
Céline Lautour
Céline Lautour Divers
ENSEMBLE, UN NOUVEL ELAN POUR SAINTE-MERE EGLISE !
  • Céline Lautour
  • Philippe Nekrassoff
  • Céline Goff Tanne
  • Vincent Roué-Lecuyer
  • Stéphanie Moisan
  • Patrick Senee
  • Coralie Perrin
  • Vincent Crépel
  • Elodie Larose
  • Yoann Lecaudey
  • Anne-Sophie Desmettre
  • Etienne Lepelletier
  • Christine Debray Senee
  • Jean-Sébastien Tanne
  • Flora Abate
  • Christophe Cornière
  • Clara Thieulent
  • Philippe Weber
  • Nadia Danneville
  • Stéphane Willems
  • Nathalie Weber
  • Ludovic Lamache
  • Evelyne Lehecq
  • Etienne Petit
  • Anne-Claire Marie
  • Andreas Van Oirschot
  • Marylène Duquesnay
  • David Ashe
Yohann Letouze
Yohann Letouze Divers
Construisons notre Avenir Ensemble
  • Yohann Letouze
  • Anne Fortin
  • Alain Pineau
  • Sylvie Houelbec
  • Philippe Papin
  • Séverine Lequertier
  • Bertrand Flambard
  • Marie-Antoinette Lebas
  • Nicolas Desplanques
  • Fanny Artola
  • Guillaume Fleury
  • Madeleine Chapel
  • Alexandre Barbat
  • Lucrèce Lebatard
  • Johanny Rochette
  • Manuella Adragna
  • Pierre Aubril
  • Charlotte Roussel
  • Laurent Digeon
  • Nelly Doraphé
  • Valentin Leconte
  • Laurence Etasse
  • Pierre Robbes
  • Jennifer Martin
  • Jean-Marc Duval
  • Marie-Christine Capitaine
  • Fabien Gouesmel
  • Peggy Dessoliers
  • Rémi Diénis

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Mère-Église

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain HOLLEY
Alain HOLLEY (Ballotage) UNIS, CONSTRUISONS L'AVENIR 		652 45,18%
Yohann LETOUZE
Yohann LETOUZE (Ballotage) Construisons notre Avenir Ensemble 		632 43,80%
Céline LAUTOUR
Céline LAUTOUR (Ballotage) ENSEMBLE, UN NOUVEL ELAN POUR SAINTE-MERE EGLISE ! 		159 11,02%
Participation au scrutin Sainte-Mère-Église
Taux de participation 63,70%
Taux d'abstention 36,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 1 481

Source : ministère de l’Intérieur

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