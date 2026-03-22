Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Mère-Église : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Mère-Église [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sainte-Mère-Église sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Mère-Église.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Mère-Église
11:42 - Un premier constat à Sainte-Mère-Église avec les résultats du 1er tour
Alain Holley a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Sainte-Mère-Église il y a une semaine, avec 45,18 % des votes. Ensuite, Yohann Letouze s'est classé deuxième avec 43,80 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Comme il y a six ans, Alain Holley est resté au sommet du classement, mais il a enregistré une petite baisse de 10 points vis-à-vis des municipales de 2020. Du côté des autres candidats, avec 11,02 %, Céline Lautour a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Sainte-Mère-Église, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 63,70 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sainte-Mère-Église
Le deuxième tour des élections municipales à Sainte-Mère-Église a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alain Holley
Divers
UNIS, CONSTRUISONS L'AVENIR
|
|
Céline Lautour
Divers
ENSEMBLE, UN NOUVEL ELAN POUR SAINTE-MERE EGLISE !
|
|
Yohann Letouze
Divers
Construisons notre Avenir Ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Mère-Église
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain HOLLEY (Ballotage) UNIS, CONSTRUISONS L'AVENIR
|652
|45,18%
|Yohann LETOUZE (Ballotage) Construisons notre Avenir Ensemble
|632
|43,80%
|Céline LAUTOUR (Ballotage) ENSEMBLE, UN NOUVEL ELAN POUR SAINTE-MERE EGLISE !
|159
|11,02%
|Participation au scrutin
|Sainte-Mère-Église
|Taux de participation
|63,70%
|Taux d'abstention
|36,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Nombre de votants
|1 481
Source : ministère de l’Intérieur
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