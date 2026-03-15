En direct

19:18 - Comprendre l'électorat de Sainte-Mère-Église : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Sainte-Mère-Église, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 910 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 196 entreprises attestent une économie favorable. Dans la commune, 27% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 32,49% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 43,13% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,52%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 029 €/an. Sainte-Mère-Église manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

17:57 - Avant les municipales 2026, le RN en posture de force à Sainte-Mère-Église Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière campagne municipale à Sainte-Mère-Église il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 30,55% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis serrait de près Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,23% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 19,51% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Sainte-Mère-Église comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 38,98% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 39,49% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 42,59% lors du vote final.

16:58 - Sainte-Mère-Église : 46,15 % d'abstention à la dernière élection municipale En ce jour d'élection municipale à Sainte-Mère-Église, l'abstention sera particulièrement scrutée. Lors des municipales de 2020, l'abstention avait culminé à 46,15 % à la fin du premier tour (un score en demi-teinte) alors que débutait la crise du coronavirus. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les municipales demeurent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, des rendez-vous où les Français se mobilisent particulièrement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre élevé à 24,91 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 60,16 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 32,67 % au premier tour, contre 49,28 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une zone assez abstentionniste en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Sainte-Mère-Église il y a deux ans Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Sainte-Mère-Église avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 38,98% des inscrits. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Sainte-Mère-Église avaient ensuite propulsé aux avants-postes Franck Simon (Rassemblement National) avec 39,49% au premier tour, devant Philippe Gosselin (Divers droite) avec 38,70%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Philippe Gosselin (Divers droite), avec 57,41%. La préférence des électeurs de Sainte-Mère-Église a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un secteur difficile à classer, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Sainte-Mère-Église apparaissait comme complexe à positionner sur l'échiquier politique Globalement, le paysage électoral fait de Sainte-Mère-Église un territoire aux votes hétérogènes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Sainte-Mère-Église privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,39%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 30,55%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,77% pour Emmanuel Macron, contre 49,23% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Sainte-Mère-Église accordaient leurs suffrages à Philippe Gosselin (LR) avec 42,60% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 75,66% des suffrages.

12:58 - Quel bilan fiscal pour le maire de Sainte-Mère-Église avant ces municipales 2026 ? Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Sainte-Mère-Église, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 682 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 439 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 36,95 % en 2024 (contre 15,59 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, en hausse de 1,2 point depuis 2020. Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 56 480 € de recettes en 2024, contre 268 300 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 9,02 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Sainte-Mère-Église Examiner les scores du dernier scrutin municipal à Sainte-Mère-Église peut s'avérer instructif. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Alain Holley a viré en tête en obtenant 668 voix (56,13%). À sa poursuite, Catherine Kervadec a engrangé 43,86% des voix. Cette victoire au premier tour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Sainte-Mère-Église, ce décor a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel place les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.