Résultat municipale 2026 à Sainte-Mère-Église (50480) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Mère-Église a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Mère-Église, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Mère-Église [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain HOLLEY
Alain HOLLEY UNIS, CONSTRUISONS L'AVENIR 		652 45,18%
Yohann LETOUZE
Yohann LETOUZE Construisons notre Avenir Ensemble 		632 43,80%
Céline LAUTOUR
Céline LAUTOUR ENSEMBLE, UN NOUVEL ELAN POUR SAINTE-MERE EGLISE ! 		159 11,02%
Participation au scrutin Sainte-Mère-Église
Taux de participation 63,70%
Taux d'abstention 36,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 1 481

Source : ministère de l’Intérieur

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