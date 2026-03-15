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19:20 - Sainte-Mesme : élections municipales et dynamiques démographiques Dans la ville de Sainte-Mesme, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,79%. De plus, le taux de ménages propriétaires (84,66%) souligne le poids des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux important de cadres, atteignant 29,75%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (5,49%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,59%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,30%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Sainte-Mesme, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Les votants de Sainte-Mesme de plus en plus tentés par le RN Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière campagne municipale à Sainte-Mesme en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 13,62% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 31,26% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 12,74% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Sainte-Mesme comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 27,30% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 28,54% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 30,67% lors du vote final.

16:58 - Quelle abstention attendre à Sainte-Mesme aux municipales ? La participation s'élevait à 40,58 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Sainte-Mesme, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison de l'épidémie de coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche rassemblé 82,10 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 59,81 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 74,77 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 54,97 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une contrée assez participative en comparaison de l'ensemble du pays. En ce jour d'élection municipale à Sainte-Mesme, cette réalité sera en tout cas observée de près.

15:59 - Sainte-Mesme : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les Européennes du printemps 2024 à Sainte-Mesme avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,30%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait récolté 18,37% des voix. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Sainte-Mesme plébiscitaient ensuite Aurore Bergé (Majorité présidentielle) avec 34,33% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Aurore Bergé culminant à 51,84% des suffrages exprimés localement. L'orientation des électeurs de Sainte-Mesme a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à Sainte-Mesme ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Sainte-Mesme votaient en priorité pour Emmanuel Macron (32,68%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 23,35%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en livrant 68,74% pour Emmanuel Macron, contre 31,26% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Sainte-Mesme soutenaient en priorité Aurore Bergé (Ensemble !) avec 32,69% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,45%.

12:58 - Les électeurs de Sainte-Mesme voteront-ils sur la question fiscale ? Avec la montée des prélèvements locaux à Sainte-Mesme, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 7,78 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 27 490 €. Une somme loin des 161 590 € enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Sainte-Mesme est passé à 24,15 % en 2024 (contre 11,44 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Sainte-Mesme s'est établi à environ 1 023 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 750 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : le bilan d'une élection de candidats individuels à Sainte-Mesme Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Sainte-Mesme ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Pour rappel, ce scrutin se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes, donnant aux votants l'opportunité de panacher. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier tour, Christophe Vanhove a obtenu les meilleurs résultats avec 208 bulletins (90,43%). À la suite, Jean-Pierre Dognon a obtenu 89,56% des votes. Agnès Munoz était à la troisième place, avec 89,13% des électeurs. Les résultats particulièrement similaires révélaient un vote consensuel au sein de l'électorat. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour l'élection 2026 à Sainte-Mesme, les électeurs doivent à nouveau se prononcer dans ce contexte local très particulier. Dans le pays, le dispositif électoral particulier avec candidatures individuelles appartient toutefois au passé.