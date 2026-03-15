Résultat municipale 2026 à Sainte-Mesme (78730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Mesme a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Mesme, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Mesme [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle COPETTI
Isabelle COPETTI (12 élus) UNIS POUR SAINTE MESME 		224 50,11%
  • Isabelle COPETTI
  • Christophe VANHOVE
  • Sylvie MARGOT
  • Yves BERNIER
  • Corinne LEDAUPHIN
  • Luc FRANQUEZA
  • Nadia ABADIR-MICHRIKY
  • Laurent TRAVANUT
  • Odile ROSSIGNOL
  • Thierry TREBOUET
  • Sylvaine CHANDAVOINE
  • Joël BORDAS
Jean BERGOUNIOUX
Jean BERGOUNIOUX (2 élus) UN NOUVEL ELAN POUR SAINTE-MESME 		157 35,12%
  • Jean BERGOUNIOUX
  • Agnès MUNOZ
Alain DESCROIX
Alain DESCROIX (1 élu) AGIR ENSEMBLE POUR SAINTE-MESME 		66 14,77%
  • Alain DESCROIX
Participation au scrutin Sainte-Mesme
Taux de participation 71,25%
Taux d'abstention 28,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,22%
Nombre de votants 451

Source : ministère de l’Intérieur

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