Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Rose : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Rose [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sainte-Rose sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Rose.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Rose
13:46 - Évolution de la fiscalité : les données de Sainte-Rose
Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Sainte-Rose, la somme moyenne payée par foyer fiscal a atteint 879 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 456 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 55,18 % en 2024 (contre 23,91 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne s'établit à près de 40 % en France. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 646 900 euros en 2024. Un montant loin des 1,6488 million d'euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 16,20 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Les dernières élections à Sainte-Rose marquées par une triangulaire
Les résultats des précédentes élections municipales à Sainte-Rose ont livré un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Claudine Bajazet (Parti socialiste) a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 34,02% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Fauvert Savan (Divers droite) a capté 1 487 votes (23,25%). L'incontestable avance arrachée initialement donnait des jalons très clairs pour le verdict final. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Claudine Bajazet l'a finalement emporté avec 45,68% des voix, face à Fauvert Savan avec 2 312 électeurs (31,45%) et Henri Yacou réunissant 22,85% des suffrages. La hiérarchie a été confirmée, le fossé se confirmant pour aboutir à un verdict sans appel. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. La candidate étiquetée Parti socialiste a probablement bénéficié des votes des partisans des listes de gauche éliminées, sécurisant 1 182 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Sainte-Rose
Les municipales sont l'occasion pour les Français de se prononcer sur la façon dont est régie leur localité. À Sainte-Rose comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui sera élu après Claudine Bajazet, qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. Consultez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Sainte-Rose. Les 15 bureaux de vote de l'agglomération de Sainte-Rose sont accessibles de 8 h à 18 h pour accueillir les votants. Vous retrouverez les résultats du premier tour à Sainte-Rose sur cette page dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Rose
|Tête de listeListe
|
Adeline Karène Ciserane
Liste régionaliste
MANGE PEYI VIV PEYI
|
|
Jim Lapin
Liste divers centre
UNIS POUR UNE NOUVELLE IMPULSION SAINTE-ROSIENNE
|
|
Adrien Baron
Liste divers gauche
SAINTE-ROSE ENSEMBLE ET FIERE EN ROUTE VERS L'EXCELLENCE
|
|
Nicolas Morris Citadelle
Liste d'union à gauche
Agir Ensemble Pour Sainte-Rose
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claudine Bajazet (24 élus) Avec vous unis pour sainte-rose
|3 358
|45,68%
|
|Fauvert Savan (5 élus) Cap pour sainte-rose
|2 312
|31,45%
|
|Henri Yacou (4 élus) Gagner ensemble
|1 680
|22,85%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Rose
|Taux de participation
|52,84%
|Taux d'abstention
|47,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 713
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claudine Bajazet Avec vous unis pour sainte-rose
|2 176
|34,02%
|Fauvert Savan Cap pour sainte-rose
|1 487
|23,25%
|Henri Yacou Sainte-rose en nous
|1 168
|18,26%
|Hubert, Delphine Quibia Le pacte sainte rosien
|489
|7,64%
|Joseph Sene Peuple ethique et progres sainte rosien
|421
|6,58%
|Marie-Laure Aigle Sainte-rose en avant
|203
|3,17%
|Antoine Joseph Lacrosse Sainte rose le changement
|198
|3,09%
|Tony Eudes Grava Une équipe, un projet, en avant sainte-rose!
|144
|2,25%
|Gérard, Pierre Uneau Sainte rose solidaire et responsable
|109
|1,70%
|Participation au scrutin
|Sainte-Rose
|Taux de participation
|46,05%
|Taux d'abstention
|53,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 763
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claudine Gabriel Épse. Bajazet (27 élus) Avec vous pour sainte-rose
|4 826
|51,76%
|
|Richard Yacou (6 élus) Sainte-rose ensemble, sainte-rose qui gagne
|3 418
|36,66%
|
|Fauvert Savan (2 élus) Cap saint-rosien
|1 079
|11,57%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Rose
|Taux de participation
|66,53%
|Taux d'abstention
|33,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,13%
|Nombre de votants
|9 725
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claudine Gabriel Épse. Bajazet Avec vous pour sainte-rose
|3 135
|36,91%
|Richard Yacou Sainte-rose ensemble, sainte-rose qui gagne
|2 345
|27,61%
|Adrien Baron Tous unis pour saint-rose
|1 260
|14,83%
|Fauvert Savan Cap saint-rosien
|1 103
|12,98%
|Alain Lesueur Sainte-rose demain sainte-rose d'abord
|650
|7,65%
|Participation au scrutin
|Sainte-Rose
|Taux de participation
|61,01%
|Taux d'abstention
|38,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,77%
|Nombre de votants
|8 918
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