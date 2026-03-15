Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Rose : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Rose

Tête de listeListe
Adeline Karène Ciserane
Adeline Karène Ciserane Liste régionaliste
MANGE PEYI VIV PEYI
  • Adeline Karène Ciserane
  • Alex Pierre Pery
  • Sandra Carole Sadjan
  • Philippe Lesueur
  • Natacha Kamare Chicate
  • Patrick Aimé Boyeau
  • Pauline Deshayes
  • Walter Nicolas Lascary
  • Cynthia Germaine Gradel
  • Bily Christine
  • Mélina Josephe Eger
  • Tony Thomas Faisans
  • Chloé Romualde Albert
  • Sergius Didier Lauba
  • Prescillia Dominique Rayapin
  • Teddy Sylvère Alexandre
  • Aude Andrée Jeanne Percher
  • Antoine Joseph
  • Catherine Raïssa Decastel
  • Cliford Delice
  • Sonia Tessa Bonfils
  • Pascal Narcisse Vahala
  • Monica Jocelyne Kali
  • Gilbert Simplice Alfred Saint-Marc
  • Carmazol Sizanne Celius
  • Fabien Camille Blirando
  • Marie-Louise Valentine Navis
  • Nicolas Jocelyn Nabal
  • Nathalie Aubou
  • Roberto Anne-Marie
  • Emilie Maria Suzanne Mouraud
  • Thomas Charlemagne Pajamandy
  • Sandra Frantzy Emilie Arnerin
Jim Lapin
Jim Lapin Liste divers centre
UNIS POUR UNE NOUVELLE IMPULSION SAINTE-ROSIENNE
  • Jim Lapin
  • Line Laguerre
  • Lucien Serge Ellapin
  • Thémyr Charabie
  • Joseph François Sene
  • Flore Ceva
  • Marc Servais Mevalet
  • Claudine Valton
  • Tafari Citadelle
  • Savannah Pindy
  • Johann Isma
  • Anny Claude Artis
  • Francys Nidoy
  • Amina Laine
  • Fred Dominique Verin
  • Jacqueline Anicet Abdoul
  • Eric Hetmanski
  • Nadia Alphonse Castard
  • Charles Dominique Mongorin
  • Béatrice Marcellin
  • Devy Marius Ramassamy
  • Pauline Mulbine
  • Marius Eric Dacourt
  • Marie Côme Angèle Montella
  • Marc Jean Desbonnes
  • Cory Foggea
  • Johvann Meddy Bordey
  • Léone Agnès Charabie
  • Jacquy Armournaïkin
  • Kathy Marie-Pierre Siffleur
  • Sandro Félix Roche
  • Mylène Elbourg
  • Eddy Nestor
  • Marlène Julienne Alcabelard
  • Nadir Ramrani
Adrien Baron
Adrien Baron Liste divers gauche
SAINTE-ROSE ENSEMBLE ET FIERE EN ROUTE VERS L'EXCELLENCE
  • Adrien Baron
  • Isabelle Jomie
  • Henri Yacou
  • Lucienne Lomba épouse Dika
  • Fauvert Savan
  • Jocelyne Heron épouse Caracasse
  • Joël Hilaire
  • Patricia Mariamoutou épouse Hilaire
  • Guy Manette
  • Gwen Surville-Barland
  • Henri Jotham
  • Reine Pellan
  • Christophe Crail
  • Christine Serber
  • Jean-Paul Triviaux-Frenet
  • Jacqueline Rayapin
  • Patrick Saint-Andre
  • Viviane Melane épouse Romand
  • Jimmy Nestor Repir
  • Floriane Fernande Pichi
  • Darry Pajamandy
  • Mariane Ceva
  • Richard Raghouber
  • Annabel Demuth
  • Rodolphe Landre
  • Mendy Soundourayen
  • Stéphane Tuyeras
  • Mariette Levi
  • Luc Nestor
  • Marie-Céline Rubens
  • Nicolas Racon
  • Sabrina Bajazet
  • Francis Farant
  • Patricia Elusue
  • Henri Sequele
Nicolas Morris Citadelle
Nicolas Morris Citadelle Liste d'union à gauche
Agir Ensemble Pour Sainte-Rose
  • Nicolas Morris Citadelle
  • Marie-Laure Pauline Aigle
  • Raphaël Philippe Lapin
  • Christine Grech
  • Antoine Joseph Lacrosse
  • Annaelle Sarah Antonin
  • Jean-Marie Firpion
  • Maguy Dore
  • Swan Saint-Etienne
  • Théodose Albertina Bellerose
  • Jean-Marie Laguerre
  • Clarissa Ornella Marie Samson
  • Patrick Serge Brute
  • Marie-Christine Samson
  • Charly Kali
  • Emilie René
  • Mark Phaan
  • Monique Potiron
  • Ruddy Doutau
  • Sandra Fernande Meliot
  • Raphael Mongorin
  • Nathalie Radom
  • Jimmy Lama
  • Louise Randal
  • Gianny Longfort
  • Joselita Dorlipo
  • Honoré Gebert Citadelle
  • Micheline Rempartcole
  • Patrick Randal
  • Ketty Mathilde Caucase
  • Joël Meril
  • Valerie Afoy
  • David Poitout

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Claudine Bajazet
Claudine Bajazet (24 élus) Avec vous unis pour sainte-rose 		3 358 45,68%
  • Claudine Bajazet
  • Adrien Baron
  • Ginette Converty-Veroix
  • Joël Hilaire
  • Line Laguerre
  • Jean-Paul Trivaux-Frenet
  • Edmée Demea Veuve Mauriello
  • Henri Jotham
  • Patricia Guesde Epouse Elusue
  • Marc Mevalet
  • Marie Omer Lucienne Lomba Epouse Dika
  • Sébastien Tabary
  • Nissrine Dkhissi
  • Fritz Donavin
  • Albertina Bellerose
  • Christophe Crail
  • Reine Pellan
  • Jimmy Repir
  • Sylvie Delos
  • Magloire Brute
  • Viviane Melane Epouse Romand
  • Patrick Saint-Andre
  • Viviane Vati
  • Marc Petchimoutou
Fauvert Savan
Fauvert Savan (5 élus) Cap pour sainte-rose 		2 312 31,45%
  • Fauvert Savan
  • Josy Alexis
  • Joseph Sene
  • Jocelyne Caracasse-Heron
  • Henri Sequele
Henri Yacou
Henri Yacou (4 élus) Gagner ensemble 		1 680 22,85%
  • Henri Yacou
  • Isabelle Amireille Epouse Jomie
  • Jim Lapin
  • Claudine, Dominique Perrot
Participation au scrutin Sainte-Rose
Taux de participation 52,84%
Taux d'abstention 47,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 713

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claudine Bajazet
Claudine Bajazet Avec vous unis pour sainte-rose 		2 176 34,02%
Fauvert Savan
Fauvert Savan Cap pour sainte-rose 		1 487 23,25%
Henri Yacou
Henri Yacou Sainte-rose en nous 		1 168 18,26%
Hubert, Delphine Quibia
Hubert, Delphine Quibia Le pacte sainte rosien 		489 7,64%
Joseph Sene
Joseph Sene Peuple ethique et progres sainte rosien 		421 6,58%
Marie-Laure Aigle
Marie-Laure Aigle Sainte-rose en avant 		203 3,17%
Antoine Joseph Lacrosse
Antoine Joseph Lacrosse Sainte rose le changement 		198 3,09%
Tony Eudes Grava
Tony Eudes Grava Une équipe, un projet, en avant sainte-rose! 		144 2,25%
Gérard, Pierre Uneau
Gérard, Pierre Uneau Sainte rose solidaire et responsable 		109 1,70%
Participation au scrutin Sainte-Rose
Taux de participation 46,05%
Taux d'abstention 53,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 763

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Claudine Gabriel Épse. Bajazet
Claudine Gabriel Épse. Bajazet (27 élus) Avec vous pour sainte-rose 		4 826 51,76%
  • Claudine Gabriel Épse. Bajazet
  • Joseph Sene
  • Ginette Veroix
  • Alain Lascary
  • Marie-Laure Aigle
  • Hubert Quiaba
  • Line Laguerre
  • Tony Grava
  • Patricia Elusue
  • Joel Hilaire
  • Christiane Coyo
  • Gaston Gabriel
  • Evelyne Gemain
  • Gerard Miatti
  • Edmee Mauriello
  • Jocelyn Manço
  • Marie-Dannielle Vado
  • Laurent Jotham
  • Mariane Ceva
  • Fritz Donavin
  • Jacqueline Duvenru
  • Pierre-Andre Theodore
  • Simone Meliot
  • Jose Etienne
  • Cherryl Nerome
  • Franck Charabie
  • Constance Zadigue
Richard Yacou
Richard Yacou (6 élus) Sainte-rose ensemble, sainte-rose qui gagne 		3 418 36,66%
  • Richard Yacou
  • Lyscelle Moutoussamy
  • Adrien Baron
  • Nadia Cesarin
  • Louis-Daniel Justine
  • Bernadette Taupe
Fauvert Savan
Fauvert Savan (2 élus) Cap saint-rosien 		1 079 11,57%
  • Fauvert Savan
  • Christine Serber Ep. Tabary
Participation au scrutin Sainte-Rose
Taux de participation 66,53%
Taux d'abstention 33,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,13%
Nombre de votants 9 725

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claudine Gabriel Épse. Bajazet
Claudine Gabriel Épse. Bajazet Avec vous pour sainte-rose 		3 135 36,91%
Richard Yacou
Richard Yacou Sainte-rose ensemble, sainte-rose qui gagne 		2 345 27,61%
Adrien Baron
Adrien Baron Tous unis pour saint-rose 		1 260 14,83%
Fauvert Savan
Fauvert Savan Cap saint-rosien 		1 103 12,98%
Alain Lesueur
Alain Lesueur Sainte-rose demain sainte-rose d'abord 		650 7,65%
Participation au scrutin Sainte-Rose
Taux de participation 61,01%
Taux d'abstention 38,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,77%
Nombre de votants 8 918

Villes voisines de Sainte-Rose

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