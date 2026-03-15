Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Rose : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Rose [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sainte-Rose sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Rose.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Rose
13:45 - Élections municipales : des impôts en baisse au centre de la campagne à Sainte-Rose
Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Sainte-Rose, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 660 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 753 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à un peu moins de 42,23 % en 2024 (contre 29,29 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 37 400 euros en 2024. Un montant loin des quelque 578 100 euros perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 18,40 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Michel Vergoz à Sainte-Rose
Les forces politiques en présence demeurent encore à ce jour marquées par le verdict des dernières élections municipales à Sainte-Rose. Dès le premier tour à l'époque, Michel Vergoz (Divers centre) a terminé en tête en recueillant 39,24% des suffrages. À sa poursuite, Bruno Mamindy Pajany (Divers droite) a engrangé 37,17% des suffrages. Une troisième force s'est dégagée derrière Sully Hoarau (Divers), réunissant 585 voix (13,02%). Le léger écart entre les deux premières listes débouchait sur un deuxième tour indécis. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Michel Vergoz l'a finalement emporté avec 48,03% des voix, face à Bruno Mamindy Pajany rassemblant 44,37% des électeurs inscrits et Sully Hoarau avec 7,58% des voix. L'incertitude est demeurée complète, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., récupérant 611 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Municipales à Sainte-Rose : les horaires des 8 bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales se déroule ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les maires de l'ensemble des communes françaises. À titre de rappel, les dernières élections municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de coronavirus. Ci-dessous, il est possible de voir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Sainte-Rose. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville pourront se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Sainte-Rose. Pour obtenir gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à Sainte-Rose dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Rose
|Tête de listeListe
|
Jean Sully Hoarau
Liste divers centre
LE SAINTE-ROSE DE DEMAIN, C'EST AVEC NOUS MAIS PAS SANS VOUS !
|
|
Michel Vergoz
Liste divers centre
ENSEMBLE EN CONFIANCE AUGMENTEE
|
|
Jean Ramassamy
Liste divers droite
CHANGEMENT DE CAP LA RELEVE EST LA
|
|
William Courtois
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR LE CHANGEMENT - DEBOUT SAINTE-ROSE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Vergoz (22 élus) Ensemble, continuons notre developpement
|2 374
|48,03%
|
|Bruno Mamindy Pajany (6 élus) Un elan nouveau
|2 193
|44,37%
|
|Sully Hoarau (1 élu) Sainte-rose c'est le moment du changement avec sully hoarau
|375
|7,58%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Rose
|Taux de participation
|88,61%
|Taux d'abstention
|11,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 050
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Vergoz Ensemble, continuons notre developpement
|1 763
|39,24%
|Bruno Mamindy Pajany Un elan nouveau
|1 670
|37,17%
|Sully Hoarau Sainte-rose c'est le moment du changement avec sully hoarau
|585
|13,02%
|Gilles Heekeng L'ambition dans la paix pour sainte rose
|339
|7,54%
|Dominique Ramassamy Au coeur de notre projet allons avance ensemble
|88
|1,95%
|Françoise Dennemont Sainte-rose pour tous
|47
|1,04%
|Participation au scrutin
|Sainte-Rose
|Taux de participation
|81,23%
|Taux d'abstention
|18,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 627
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Mamindy Pajany (22 élus) Sainte rose c'est nous
|2 527
|50,61%
|
|Michel Vergoz (7 élus) Ensemble, reconstruisons notre ville
|2 466
|49,38%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Rose
|Taux de participation
|85,19%
|Taux d'abstention
|14,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,77%
|Nombre de votants
|5 135
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Mamindy Pajany Sainte rose c'est nous
|2 025
|43,15%
|Michel Vergoz Ensemble, reconstruisons notre ville
|1 667
|35,52%
|Gilles Heekeng Sainte-rose y oze
|474
|10,10%
|Benjamin Elma Travail democratie parc pa nou
|316
|6,73%
|Jean Pascal Grondin Tous pour sainte rose
|210
|4,47%
|Participation au scrutin
|Sainte-Rose
|Taux de participation
|79,46%
|Taux d'abstention
|20,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,05%
|Nombre de votants
|4 790
Villes voisines de Sainte-Rose
- Sainte-Rose (97439)
- Ecole primaire à Sainte-Rose
- Maternités à Sainte-Rose
- Crèches et garderies à Sainte-Rose
- Classement des collèges à Sainte-Rose
- Salaires à Sainte-Rose
- Impôts à Sainte-Rose
- Dette et budget de Sainte-Rose
- Climat et historique météo de Sainte-Rose
- Accidents à Sainte-Rose
- Délinquance à Sainte-Rose
- Inondations à Sainte-Rose
- Nombre de médecins à Sainte-Rose
- Pollution à Sainte-Rose
- Entreprises à Sainte-Rose
- Prix immobilier à Sainte-Rose