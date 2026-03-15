Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Rose : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Rose

Tête de listeListe
Jean Sully Hoarau
Jean Sully Hoarau Liste divers centre
LE SAINTE-ROSE DE DEMAIN, C'EST AVEC NOUS MAIS PAS SANS VOUS !
  • Jean Sully Hoarau
  • Lise May Techer
  • Jean Noel Benoite
  • Marion Saint-Ange
  • Gérald Benard
  • Vanessa Hoareau
  • Cédric Ablancourt
  • Michèle Hoarau
  • Alex Payet
  • Laurence Nanecou
  • Lilian Almirande
  • Samantha Basque
  • Romain Hoarau
  • Priscilla Lafontaine
  • Kevin Etheves
  • Mélissa Spielmann
  • Joel Collet
  • Christelle Lebreton
  • Michel Sevagamy
  • Patricia Lavernay
  • Joseph Sadon
  • Loriane Cadet
  • Noé Gutierrez
  • Rolande Dalleau
  • Pascal Persee
  • Anne Lefebvre
  • Jérôme Barret
  • Mélanie Gouraya Moussalaya
  • Jean-Pierre Jasmin
Michel Vergoz
Michel Vergoz Liste divers centre
ENSEMBLE EN CONFIANCE AUGMENTEE
  • Michel Vergoz
  • Marie Cindy Bironda
  • Dominique Panambalom
  • Géraldine Boulevard
  • Jean-Yves Thao-Thion
  • Catherine Kbidi
  • Jimmy Peribe
  • Marie-Pierre Moulouma
  • Dominique Clain
  • Henriette Dijoux
  • Cyrille Duchemann
  • Fabienne Jacalas
  • Kévin Dijoux
  • Leslie Dennemont Pacca
  • Henri Georges Soucane
  • Fabienne Techer
  • Alin Diom Time
  • Valérie Lebreton
  • Ludovic Ablancourt
  • Coralie Assani Caye
  • Jean Gabriel Caïla
  • Lyne Rose Grondin
  • Jean Hugues Ibao
  • Estelle Miton
  • Jean Marie Boyer
  • Sandrine Benard
  • Ary Hoarau
  • Stephanie Boyer
  • Benjamin Elma
Jean Ramassamy
Jean Ramassamy Liste divers droite
CHANGEMENT DE CAP LA RELEVE EST LA
  • Jean Ramassamy
  • Emilie Broum
  • Giovanny Boucher
  • Paulette Georgette Bence-Laurent
  • Rodolph Corre
  • Cynthia Samarapaty
  • Freddy Edmond
  • Marie-Anaïs Ramassamy
  • Kevin Antaya
  • Marie Florelle Mace
  • Jordan Nicolas Cleril
  • Jennifer Payet
  • Matthieu Begue
  • Laurence Marie Betty Turpin
  • Erwan Jean Dierick Odules
  • Veronique Imaho
  • Bertrand Grondin
  • Vanessa Gigan
  • Rosaire Payet
  • Amandine Palama
  • Gary Floris Dalleau
  • Alexia Paulin
  • Roland How-Sik
  • Britany Imaho
  • Dominique Expedit Payet
  • Marie Therese Benard - How-Sik
  • Florent Vienne
  • Marie Sautron
  • Slon Leperlier
William Courtois
William Courtois Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR LE CHANGEMENT - DEBOUT SAINTE-ROSE
  • William Courtois
  • Marie-Reine Bassonville
  • Joselitto Payet
  • Clarina Vellayoudom
  • Christophe Hoareau
  • Mitchele Bironda
  • Patrick Payet
  • Carmelle Clain
  • Jack Grondin
  • Cathy Huet
  • Jules Lavernay
  • Murielle Hoareau
  • Alexandre Vidot
  • Ida Lebon
  • Roland Hoarau
  • Isabelle Setapin
  • François Riviere
  • Lisette Plante
  • Jean-Jacques Dijoux
  • Anais Delaunay
  • Jean Prugnières
  • Helene Courtois
  • Herald How-Sik
  • Maeva Hoareau
  • Alain Grondin
  • Samira Leriche
  • Daniel Lauret
  • Beatrice Aratus
  • Alix Benard
  • Jeannette Poudroux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Vergoz
Michel Vergoz (22 élus) Ensemble, continuons notre developpement 		2 374 48,03%
  • Michel Vergoz
  • Edwige Mardaye
  • Dominique Panambalom
  • Cindy Bironda
  • Jean-Yves Thao-Thion
  • Géraldine Boulevard
  • Jimmy Peribe
  • Catherine K/Bidi
  • Dominique Clain
  • Marie-Pierre Moulouma
  • Bernard Gigan
  • Geneviève Voltaire
  • Kévin Dijoux
  • Fabienne Jacalas
  • Georges Soucane
  • Nicaise Granulant
  • Alin Diom Time
  • Mimose Bataille
  • Ludovic Ablancourt
  • Valérie Lebreton
  • Gabriel Caïla
  • Nafiza Payet
Bruno Mamindy Pajany
Bruno Mamindy Pajany (6 élus) Un elan nouveau 		2 193 44,37%
  • Bruno Mamindy Pajany
  • Henriette Dijoux
  • Daniel Almas
  • Josine Reboul
  • Jean Denis Lusinier
  • Adeline Naze
Sully Hoarau
Sully Hoarau (1 élu) Sainte-rose c'est le moment du changement avec sully hoarau 		375 7,58%
  • Sully Hoarau
Participation au scrutin Sainte-Rose
Taux de participation 88,61%
Taux d'abstention 11,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 050

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Vergoz
Michel Vergoz Ensemble, continuons notre developpement 		1 763 39,24%
Bruno Mamindy Pajany
Bruno Mamindy Pajany Un elan nouveau 		1 670 37,17%
Sully Hoarau
Sully Hoarau Sainte-rose c'est le moment du changement avec sully hoarau 		585 13,02%
Gilles Heekeng
Gilles Heekeng L'ambition dans la paix pour sainte rose 		339 7,54%
Dominique Ramassamy
Dominique Ramassamy Au coeur de notre projet allons avance ensemble 		88 1,95%
Françoise Dennemont
Françoise Dennemont Sainte-rose pour tous 		47 1,04%
Participation au scrutin Sainte-Rose
Taux de participation 81,23%
Taux d'abstention 18,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 627

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Mamindy Pajany
Bruno Mamindy Pajany (22 élus) Sainte rose c'est nous 		2 527 50,61%
  • Bruno Mamindy Pajany
  • Jeanne Mardaye
  • Henri Thao Thion
  • Florence Houareau Épouse Bironda
  • Daniel Almas
  • Wilhemine Laude
  • Georges Cadar
  • Mélissa Prost
  • Fabrice Peribe
  • Juliette Mausole
  • Cedric Lautier
  • Hélena Clain
  • Eric Dalleau
  • Elvige Auguste
  • Robert Comersamy
  • Carole Ango
  • Gino Elisabeth
  • Corinne Mathurin Épouse Avril
  • Thierry Barret
  • Marie Nadine Hoareau
  • Pierre Keraldy
  • Paulette Ramampiandra Ep Andrianorosoa
Michel Vergoz
Michel Vergoz (7 élus) Ensemble, reconstruisons notre ville 		2 466 49,38%
  • Michel Vergoz
  • Geraldine Boulevard
  • Jean Yves Thao-Thion
  • Edwige Mardaye
  • Dominique Panambalom
  • Catherine Elma
  • Pascal Faustin
Participation au scrutin Sainte-Rose
Taux de participation 85,19%
Taux d'abstention 14,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Nombre de votants 5 135

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Mamindy Pajany
Bruno Mamindy Pajany Sainte rose c'est nous 		2 025 43,15%
Michel Vergoz
Michel Vergoz Ensemble, reconstruisons notre ville 		1 667 35,52%
Gilles Heekeng
Gilles Heekeng Sainte-rose y oze 		474 10,10%
Benjamin Elma
Benjamin Elma Travail democratie parc pa nou 		316 6,73%
Jean Pascal Grondin
Jean Pascal Grondin Tous pour sainte rose 		210 4,47%
Participation au scrutin Sainte-Rose
Taux de participation 79,46%
Taux d'abstention 20,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Nombre de votants 4 790

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