Résultat municipale 2026 à Sainte-Rose (97115) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Sainte-Rose. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Sainte-Rose, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Rose [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Adrien BARON
Adrien BARON SAINTE-ROSE ENSEMBLE ET FIERE EN ROUTE VERS L'EXCELLENCE 		6 855 87,39%
Jim LAPIN
Jim LAPIN UNIS POUR UNE NOUVELLE IMPULSION SAINTE-ROSIENNE 		621 7,92%
Nicolas Morris CITADELLE
Nicolas Morris CITADELLE Agir Ensemble Pour Sainte-Rose 		240 3,06%
Adeline Karène CISERANE
Adeline Karène CISERANE MANGE PEYI VIV PEYI 		128 1,63%
Participation au scrutin Sainte-Rose Partiels *
Taux de participation 57,31%
Taux d'abstention 42,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 8 084

* Résultats partiels sur 93% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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