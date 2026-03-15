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19:21 - Comprendre l'électorat de Sainte-Rose : un regard sur la démographie locale Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Sainte-Rose est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 17 494 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 112 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (52,99%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 1 208 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 282 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 29,58%, révélant une situation économique mitigée. Ainsi, Sainte-Rose incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Sainte-Rose ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Sainte-Rose en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 21,43% des votes lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 74,54% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 25,31% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN obtenait 55,86% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 44,21% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 32,73% pour le RN. Il terminera avec 37,06% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Sainte-Rose avant 2026 Les archives de 2020 révèlent que 6 763 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Sainte-Rose, correspondant à un taux de participation de 46,05 %, une proportion assez classique alors que l'événement se déroulait dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a par ailleurs réuni 42,91 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Il y a quatre ans, les législatives affichaient pour leur part une participation de 27,91 % (47,51 % au national), avant de bondir à 36,52 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 15,45 % des électeurs (soit environ 2 247 votants). En prenant du recul, les chiffres dessinent in fine le profil d'une zone en retrait des urnes au regard des moyennes nationales. En ce jour de municipale à Sainte-Rose, cette contingence sera en conséquence suivie à la loupe.

15:59 - Sainte-Rose : retour sur le vote de l'année de la dissolution Lors des législatives de juin 2024, les votants de Sainte-Rose plébiscitaient Max Mathiasin (Divers gauche) avec 39,64% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Max Mathiasin culminant à 62,94% des votes sur place. Les Européennes en amont à Sainte-Rose avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (44,21%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 13,11% des suffrages.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Sainte-Rose ? Lors des législatives de 2022, les votants de Sainte-Rose plébiscitaient Rody Tolassy (DVG) avec 39,08% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,86% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Sainte-Rose plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 56,78% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 21,43%. Le duel final se soldait finalement par un score de 74,54% pour Marine Le Pen, contre 25,46% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Sainte-Rose une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les données de Sainte-Rose Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Sainte-Rose, la somme moyenne payée par foyer fiscal a atteint 879 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 456 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 55,18 % en 2024 (contre 23,91 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne s'établit à près de 40 % en France. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 646 900 euros en 2024. Un montant loin des 1,6488 million d'euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 16,20 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Les dernières élections à Sainte-Rose marquées par une triangulaire Les résultats des précédentes élections municipales à Sainte-Rose ont livré un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Claudine Bajazet (Parti socialiste) a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 34,02% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Fauvert Savan (Divers droite) a capté 1 487 votes (23,25%). L'incontestable avance arrachée initialement donnait des jalons très clairs pour le verdict final. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Claudine Bajazet l'a finalement emporté avec 45,68% des voix, face à Fauvert Savan avec 2 312 électeurs (31,45%) et Henri Yacou réunissant 22,85% des suffrages. La hiérarchie a été confirmée, le fossé se confirmant pour aboutir à un verdict sans appel. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. La candidate étiquetée Parti socialiste a probablement bénéficié des votes des partisans des listes de gauche éliminées, sécurisant 1 182 voix supplémentaires entre les deux tours.