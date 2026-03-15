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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Sainte-Rose Devant les 8 bureaux de vote dispersés à travers Sainte-Rose, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 6 450 habitants répartis dans 2 834 logements, cette agglomération présente une densité de 36 hab/km². Avec 217 entreprises, Sainte-Rose permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (35,99%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 10,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 14 695 € par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 32,78%, révélant une situation économique précaire. À Sainte-Rose, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Un Rassemblement national solidement implanté à Sainte-Rose Le RN était resté en retrait lors des élections locales à Sainte-Rose en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 26,07% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 54,99% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 10,46% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Sainte-Rose comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 26,63% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 27,93% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 39,47% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 18,77 % d'abstention à Sainte-Rose En parallèle de la municipale, la valeur de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Sainte-Rose. L'abstention se montait à 18,77 % pour le premier tour des élections de 2020, un score très inférieur aux 55,3 % du pays, en pleine épidémie à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention se fixer à 41,88 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 58,90 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 51,77 %, loin des 61,03 % affichés aux législatives de 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent à l'arrivée une zone assez abstentionniste face aux moyennes nationales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Sainte-Rose Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (46,83%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Sainte-Rose soutenaient en priorité Jean-Hugues Ratenon (Divers gauche) avec 42,09% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Hugues Ratenon culminant à 60,53% des votes localement.

14:57 - Sainte-Rose : regard sur les résultats de la dernière présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Sainte-Rose portaient leur choix sur Jean-Hugues Ratenon (DVG) avec 41,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Hugues Ratenon virant de nouveau en tête avec 100,00% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sainte-Rose plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 34,90% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 30,42%. Lors de la finale de l'élection à Sainte-Rose, les électeurs accordaient 54,99% pour Marine Le Pen, contre 45,01% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Sainte-Rose un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Élections municipales : des impôts en baisse au centre de la campagne à Sainte-Rose Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Sainte-Rose, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 660 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 753 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à un peu moins de 42,23 % en 2024 (contre 29,29 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 37 400 euros en 2024. Un montant loin des quelque 578 100 euros perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 18,40 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Michel Vergoz à Sainte-Rose Les forces politiques en présence demeurent encore à ce jour marquées par le verdict des dernières élections municipales à Sainte-Rose. Dès le premier tour à l'époque, Michel Vergoz (Divers centre) a terminé en tête en recueillant 39,24% des suffrages. À sa poursuite, Bruno Mamindy Pajany (Divers droite) a engrangé 37,17% des suffrages. Une troisième force s'est dégagée derrière Sully Hoarau (Divers), réunissant 585 voix (13,02%). Le léger écart entre les deux premières listes débouchait sur un deuxième tour indécis. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Michel Vergoz l'a finalement emporté avec 48,03% des voix, face à Bruno Mamindy Pajany rassemblant 44,37% des électeurs inscrits et Sully Hoarau avec 7,58% des voix. L'incertitude est demeurée complète, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., récupérant 611 voix supplémentaires entre les deux tours.