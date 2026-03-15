Résultat municipale 2026 à Sainte-Rose (97439) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Rose a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Rose, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Rose [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel VERGOZ
Michel VERGOZ (24 élus) ENSEMBLE EN CONFIANCE AUGMENTEE 		2 606 58,27%
  • Michel VERGOZ
  • Marie Cindy BIRONDA
  • Dominique PANAMBALOM
  • Géraldine BOULEVARD
  • Jean-Yves THAO-THION
  • Catherine KBIDI
  • Jimmy PERIBE
  • Marie-Pierre MOULOUMA
  • Dominique CLAIN
  • Henriette DIJOUX
  • Cyrille DUCHEMANN
  • Fabienne JACALAS
  • Kévin DIJOUX
  • Leslie DENNEMONT PACCA
  • Henri Georges SOUCANE
  • Fabienne TECHER
  • Alin DIOM TIME
  • Valérie LEBRETON
  • Ludovic ABLANCOURT
  • Coralie ASSANI CAYE
  • Jean Gabriel CAÏLA
  • Lyne Rose GRONDIN
  • Jean Hugues IBAO
  • Estelle MITON
Jean Sully HOARAU
Jean Sully HOARAU (3 élus) LE SAINTE-ROSE DE DEMAIN, C'EST AVEC NOUS MAIS PAS SANS VOUS ! 		1 048 23,43%
  • Jean Sully HOARAU
  • Lise May TECHER
  • Jean Noel BENOITE
William COURTOIS
William COURTOIS (2 élus) RASSEMBLEMENT POUR LE CHANGEMENT - DEBOUT SAINTE-ROSE 		777 17,37%
  • William COURTOIS
  • Marie-Reine BASSONVILLE
Jean RAMASSAMY
Jean RAMASSAMY CHANGEMENT DE CAP LA RELEVE EST LA 		41 0,92%
Participation au scrutin Sainte-Rose
Taux de participation 79,75%
Taux d'abstention 20,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Nombre de votants 4 621

Source : ministère de l’Intérieur

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