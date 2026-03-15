Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Savine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Savine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sainte-Savine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Savine.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Savine
13:46 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité locale à Sainte-Savine
Côté fiscalité de Sainte-Savine, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 071 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 909 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 45,39 % en 2024 (contre 25,97 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 228 000 euros de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 2,22946 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 16,32 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune.
11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Sainte-Savine
Il y a six ans, qui avait remporté les élections municipales à Sainte-Savine ? Dès le dimanche du premier tour, Alain Moser (Divers gauche) a distancé ses adversaires avec 735 soutiens (29,41%). Juste derrière, Arnaud Magloire (Divers) a recueilli 28,77% des voix. Avec une marge aussi ténue, la configuration du deuxième tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes alignées. Arnaud Magloire l'a finalement emporté avec 38,60% des votes, face à Alain Moser qui a obtenu 810 électeurs inscrits (33,51%) et Loïc Bossuat obtenant 462 bulletins (19,11%). Le challenger a su renverser la vapeur, actant un spectaculaire renversement de tendance. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers a certainement profité du transfert des voix des listes du centre sorties au premier tour, engrangeant 198 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Journée électorale à Sainte-Savine : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales sont organisées ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre d'élire les nouveaux maires de toutes les communes françaises. Pour mémoire, le 15 mars 2020, le premier tour des municipales s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats à Sainte-Savine. A noter que les horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de Sainte-Savine sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Sainte-Savine dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Savine
|Tête de listeListe
|
Valentin Mouzon
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR SAINTE-SAVINE
|
|
Nelly Collot-Touzé
Liste écologiste
Nous, tout simplement
|
|
Arnaud Magloire
Liste divers centre
ARNAUD MAGLOIRE 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Magloire (23 élus) Arnaud magloire 2020
|933
|38,60%
|
|Alain Moser (6 élus) Saviplus 2020
|810
|33,51%
|
|Loïc Bossuat (3 élus) Ensemble pour sainte-savine
|462
|19,11%
|
|Nicolas Croquet (1 élu) Rassemblement national pour sainte-savine
|212
|8,77%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Savine
|Taux de participation
|33,96%
|Taux d'abstention
|66,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 454
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Moser Saviplus 2020
|735
|29,41%
|Arnaud Magloire Arnaud magloire 2020
|719
|28,77%
|Loïc Bossuat Ensemble pour sainte-savine
|583
|23,32%
|Nicolas Croquet Rassemblement national pour sainte-savine
|296
|11,84%
|Nelly Collot-Touzé Projet de vie-projet de ville
|166
|6,64%
|Participation au scrutin
|Sainte-Savine
|Taux de participation
|35,31%
|Taux d'abstention
|64,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 551
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Arnaud (24 élus) Saviplus
|1 758
|43,50%
|
|Anne-Marie Zeltz (5 élus) Sainte savine ensemble
|1 181
|29,22%
|
|Karl D'hulst (3 élus) Une ambition pour sainte-savine
|692
|17,12%
|
|Jean-Luc Sautreau (1 élu) Horizon 2020
|410
|10,14%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Savine
|Taux de participation
|54,34%
|Taux d'abstention
|45,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,85%
|Nombre de votants
|4 203
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Arnaud Saviplus
|1 586
|38,84%
|Anne-Marie Zeltz Sainte savine ensemble
|929
|22,75%
|Karl D'hulst Une ambition pour sainte-savine
|775
|18,98%
|Jean-Luc Sautreau Horizon 2020
|528
|12,93%
|Nelly Collot-Touzé Sainte-savine a coeur
|265
|6,49%
|Participation au scrutin
|Sainte-Savine
|Taux de participation
|55,00%
|Taux d'abstention
|45,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,00%
|Nombre de votants
|4 253
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