Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Savine : les infos en direct

Programme de Valentin Mouzon à Sainte-Savine (RASSEMBLEMENT POUR SAINTE-SAVINE)

Élections municipales

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2026 à Sainte-Savine. Ce scrutin est crucial pour l'avenir de la commune et ses habitants. La participation des citoyens est essentielle pour choisir un maire qui répondra à leurs attentes.

Engagement et transparence

Le candidat, Valentin MOUZON, met l'accent sur une gestion rigoureuse des finances publiques. Il s'engage à analyser chaque dépense pour éviter les mauvaises surprises. Une politique de transparence sera instaurée pour informer les habitants sur l'utilisation de l'argent public.

Priorités locales

Parmi les priorités, on trouve la requalification de l’Av. Gailleni et l'amélioration de la sécurité. Le candidat souhaite également engager des consultations avec les habitants pour élaborer des projets en adéquation avec leurs besoins. La rénovation des écoles et le bien-être animal seront également au cœur des préoccupations.

Rassemblement et proximité

Le projet de Valentin MOUZON repose sur un rassemblement d'hommes et de femmes engagés pour Sainte-Savine. Il prône une approche de proximité avec les citoyens pour mieux répondre à leurs préoccupations. L'objectif est de redonner à la ville le rayonnement qu'elle mérite.