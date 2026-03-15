Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Savine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Savine

Tête de listeListe
Valentin Mouzon
Valentin Mouzon Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR SAINTE-SAVINE
  • Valentin Mouzon
  • Anne Sabatino
  • Luc Beaufils
  • Laura Fouard
  • Claude Sabatino
  • Céline Soulier
  • Louis Momy
  • Joëlle Etienne
  • Anthony Demessemaker
  • Sophie Bouquet
  • Anthony Arot
  • Maria de Oliveira
  • Janick Lemmer
  • Lisa-Rose Segaud
  • Kevin Henrion
  • Sandrine Mathis
  • Kévin Moison
  • Patricia Martin
  • Denis Koégler
  • Sandrine Odot
  • Pierre Blondeaux
  • Christiane Langry
  • Gérard Holzer
  • Francine Houderlick
  • François Marchand
  • Lucie Legoût
  • Jean-Pierre Beer
  • Michèle Hoguet
  • Arnault Perier
  • Christine Golabczyk
  • Daniel Berthier
  • Monique Giblas
  • Yves Collin
  • Andrée Clerjeaud
  • Manuel Da Silva Nunes
Nelly Collot-Touzé
Nelly Collot-Touzé Liste écologiste
Nous, tout simplement
  • Nelly Collot-Touzé
  • Philippe Tillier
  • Nathalie Armand
  • Johann Gouthier
  • Sabine Almeri
  • Ferry Touzé-Collot
  • Bernadette Mercier
  • Eric Deschamps
  • Sabine Maigrot
  • Nicolas Rémond
  • Valérie Duquénois
  • Laurent Thomas
  • Yacine Niang
  • Vincent Collomb
  • Marie-Louise Babin
  • Francis Beaucoté
  • Naïma Denden
  • Stéphane Rappe
  • Dany Racon
  • Rémi Doublet
  • Caroline Sangronio
  • Olivier Didon
  • Michelle Lanoë
  • Papa N'Diaye
  • Sylvie Schoenig
  • Umit Bozkirli
  • Salomé Mercier-Cutillas
  • Gérard Raffestin
  • Kelly Peters
  • Marcel Berthelot
  • Karine Feltesse
  • Thierry Didier
  • Marie-Françoise Nadin
  • Stéphane Decool
Arnaud Magloire
Arnaud Magloire Liste divers centre
ARNAUD MAGLOIRE 2026
  • Arnaud Magloire
  • Sophie Fernandez
  • Virgil Hennequin
  • Marie-Laure Caterino
  • Bastien Blanchot
  • Martine Chaudet
  • Romain Bernier
  • Frederique Behl
  • Thierry Menerat
  • Isabelle Piat
  • Gerald Huart
  • Valerie Tiedrez
  • Tristan Gautherin
  • Cecile Ribaille
  • Adrien Arnaud
  • Gulcan Gultekin
  • Pascal Singevin
  • Pascaline Clergeat
  • Pascal Grenier
  • Anne-Lucy Protat
  • David Thibault
  • Farida Kacemi
  • Antoine Martin
  • Alice Bardet
  • Mickael Ascenso
  • Sophie Dugard
  • Jean-Michel Pouzin
  • Fanny Bergeret
  • Arnaud Rennesson
  • Anne-Solene Bouvier
  • Remy Laville
  • Nathalie Roy
  • Vincent Vassart
  • Cecilia Goglin
  • Herve Marchegay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Magloire
Arnaud Magloire (23 élus) Arnaud magloire 2020 		933 38,60%
  • Arnaud Magloire
  • Patricia Kiehn
  • Laurent Van Dalen
  • Gulcan Gultekin
  • Virgil Hennequin
  • Martine Chaudet
  • Olivier Frajman
  • Michelle Martin
  • Bastien Blanchot
  • Elona Marteau
  • Jean-Christophe Stauder
  • Léa Boizard
  • Gerald Huart
  • Alice Bardet
  • Romain Bernier
  • Cécile Ribaille
  • Michel Vivien
  • Frédérique Prelot
  • Rémy Laville
  • Marie-Laure Caterino
  • Jean-Michel Pouzin
  • Sonia Pereira Frajman
  • Jérémie Cerf
Alain Moser
Alain Moser (6 élus) Saviplus 2020 		810 33,51%
  • Alain Moser
  • Catherine Iglesias
  • Jean-François Leix
  • Maud Aumis
  • Bernard Marandet
  • Frédérique Behl
Loïc Bossuat
Loïc Bossuat (3 élus) Ensemble pour sainte-savine 		462 19,11%
  • Loïc Bossuat
  • Anne-Marie Zeltz
  • Karl D'hulst
Nicolas Croquet
Nicolas Croquet (1 élu) Rassemblement national pour sainte-savine 		212 8,77%
  • Nicolas Croquet
Participation au scrutin Sainte-Savine
Taux de participation 33,96%
Taux d'abstention 66,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 454

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Moser
Alain Moser Saviplus 2020 		735 29,41%
Arnaud Magloire
Arnaud Magloire Arnaud magloire 2020 		719 28,77%
Loïc Bossuat
Loïc Bossuat Ensemble pour sainte-savine 		583 23,32%
Nicolas Croquet
Nicolas Croquet Rassemblement national pour sainte-savine 		296 11,84%
Nelly Collot-Touzé
Nelly Collot-Touzé Projet de vie-projet de ville 		166 6,64%
Participation au scrutin Sainte-Savine
Taux de participation 35,31%
Taux d'abstention 64,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 551

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Arnaud
Jean-Jacques Arnaud (24 élus) Saviplus 		1 758 43,50%
  • Jean-Jacques Arnaud
  • Odile Finet
  • Alain Moser
  • Marie-France Collot
  • Armel Miginiac
  • Sylvia Voinet
  • Bernard Marandet
  • Nadia Rabat Artaux
  • Régis Labbé
  • Sophie Alves
  • Alain André
  • Marylène Jouille
  • Denis Bienaimé
  • Stéphanie Perret
  • Pascal Feugé
  • Catherine Iglesias
  • Virgil Hennequin
  • Nadine Camus
  • Denis Detourbét
  • Ghislaine Renaud
  • Jean-François Leix
  • Emmanuelle Riani
  • Morgan Moison
  • Caroline Marceau-Rousselet
Anne-Marie Zeltz
Anne-Marie Zeltz (5 élus) Sainte savine ensemble 		1 181 29,22%
  • Anne-Marie Zeltz
  • Thierry Menerat
  • Véronique Simon
  • Bruno Capozzoli
  • Nathalie Roy
Karl D'hulst
Karl D'hulst (3 élus) Une ambition pour sainte-savine 		692 17,12%
  • Karl D'hulst
  • Capucine Malaussena
  • Jean-Michel Hartmann
Jean-Luc Sautreau
Jean-Luc Sautreau (1 élu) Horizon 2020 		410 10,14%
  • Jean-Luc Sautreau
Participation au scrutin Sainte-Savine
Taux de participation 54,34%
Taux d'abstention 45,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,85%
Nombre de votants 4 203

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Arnaud
Jean-Jacques Arnaud Saviplus 		1 586 38,84%
Anne-Marie Zeltz
Anne-Marie Zeltz Sainte savine ensemble 		929 22,75%
Karl D'hulst
Karl D'hulst Une ambition pour sainte-savine 		775 18,98%
Jean-Luc Sautreau
Jean-Luc Sautreau Horizon 2020 		528 12,93%
Nelly Collot-Touzé
Nelly Collot-Touzé Sainte-savine a coeur 		265 6,49%
Participation au scrutin Sainte-Savine
Taux de participation 55,00%
Taux d'abstention 45,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,00%
Nombre de votants 4 253

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