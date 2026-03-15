Résultat municipale 2026 à Sainte-Savine (10300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Savine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Savine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Savine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud MAGLOIRE
Arnaud MAGLOIRE (29 élus) ARNAUD MAGLOIRE 2026 		2 566 71,56%
  • Arnaud MAGLOIRE
  • Sophie FERNANDEZ
  • Virgil HENNEQUIN
  • Marie-Laure CATERINO
  • Bastien BLANCHOT
  • Martine CHAUDET
  • Romain BERNIER
  • Frederique BEHL
  • Thierry MENERAT
  • Isabelle PIAT
  • Gerald HUART
  • Valerie TIEDREZ
  • Tristan GAUTHERIN
  • Cecile RIBAILLE
  • Adrien ARNAUD
  • Gulcan GULTEKIN
  • Pascal SINGEVIN
  • Pascaline CLERGEAT
  • Pascal GRENIER
  • Anne-Lucy PROTAT
  • David THIBAULT
  • Farida KACEMI
  • Antoine MARTIN
  • Alice BARDET
  • Mickael ASCENSO
  • Sophie DUGARD
  • Jean-Michel POUZIN
  • Fanny BERGERET
  • Arnaud RENNESSON
Valentin MOUZON
Valentin MOUZON (3 élus) RASSEMBLEMENT POUR SAINTE-SAVINE 		797 22,23%
  • Valentin MOUZON
  • Anne SABATINO
  • Luc BEAUFILS
Nelly COLLOT-TOUZÉ
Nelly COLLOT-TOUZÉ (1 élu) Nous, tout simplement 		223 6,22%
  • Nelly COLLOT-TOUZÉ
Participation au scrutin Sainte-Savine
Taux de participation 50,80%
Taux d'abstention 49,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 3 684

Source : ministère de l’Intérieur

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