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19:21 - Sainte-Savine : démographie et socio-économie impactent les municipales Comment la population de Sainte-Savine peut-elle peser sur le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 14,03% et une densité de population de 1385 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (69,49%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 4602 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (22,48%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (9,63%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Sainte-Savine mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,34% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Sainte-Savine : des scrutins marqués par la poussée RN Le RN n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Sainte-Savine en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 23,00% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 37,82% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 21,94% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti d'extrême droite réunissait 41,39% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,51% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 33,97% pour le parti d'extrême droite. Il clôturera le scrutin avec 41,89% lors du vote définitif.

16:58 - À Sainte-Savine, l'abstention s'annonce forte aux municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche à Sainte-Savine, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 35,31 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, une mobilisation modeste. 2 551 votants s'étaient alors mobilisés alors qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, une part importante des électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. La course à l'Élysée en 2022 avait cependant provoqué un fort engouement, avec 70,48 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 29,52 %). Si la nature de ces élections diffère des enjeux strictement locaux, il est instructif d'étudier la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. La mobilisation aux législatives, chiffrée quant à elle à 45,53 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 63,90 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 51,69 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins participative que la moyenne. En ce jour d'élection municipale à Sainte-Savine, cette réalité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Sainte-Savine : retour sur la dernière année électorale en date Angélique Ranc (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Sainte-Savine suite à la dissolution en 2024 avec 33,97%. Olivier Girardin (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 29,72%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Olivier Girardin (Union de la gauche), avec 58,11%. Lors du scrutin européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les citoyens de Sainte-Savine avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 32,51% des bulletins. Le contexte politique de Sainte-Savine a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - À Sainte-Savine, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le centre-droit L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Sainte-Savine s'inscrit comme une municipalité de tradition centriste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Sainte-Savine était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,05% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 23,00%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,18% pour Emmanuel Macron, contre 37,82% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Sainte-Savine plébiscitaient Loëtitia Beury (Ensemble !) avec 27,93% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Loëtitia Beury virant de nouveau en tête avec 58,61% des voix.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité locale à Sainte-Savine Côté fiscalité de Sainte-Savine, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 071 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 909 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 45,39 % en 2024 (contre 25,97 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 228 000 euros de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 2,22946 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 16,32 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Sainte-Savine Il y a six ans, qui avait remporté les élections municipales à Sainte-Savine ? Dès le dimanche du premier tour, Alain Moser (Divers gauche) a distancé ses adversaires avec 735 soutiens (29,41%). Juste derrière, Arnaud Magloire (Divers) a recueilli 28,77% des voix. Avec une marge aussi ténue, la configuration du deuxième tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes alignées. Arnaud Magloire l'a finalement emporté avec 38,60% des votes, face à Alain Moser qui a obtenu 810 électeurs inscrits (33,51%) et Loïc Bossuat obtenant 462 bulletins (19,11%). Le challenger a su renverser la vapeur, actant un spectaculaire renversement de tendance. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers a certainement profité du transfert des voix des listes du centre sorties au premier tour, engrangeant 198 voix supplémentaires entre les deux tours.