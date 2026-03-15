Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Suzanne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Suzanne

Tête de listeListe
Eddie Adekalom
Eddie Adekalom Liste divers centre
NOUT VILLE, NOUT RACIN, NOUT FAMY
  • Eddie Adekalom
  • Priscilla Tian-Van-Kai épouse Moidama
  • Jean-Max Lebon
  • Julie Boyer
  • Régis Pignolet
  • Lauriane Adekalom
  • Jean Idoril Pausé
  • Marie Jessy Sinazie Modély épouse Nosbe
  • Judicaël Amourgom
  • Graziella Alouette épouse Désiré
  • Ludovic Patchéapin
  • Graziella Soudard
  • Luciano Sautron
  • Harini Touneji
  • Willy Moutounaïck
  • Béatrice Tarley épouse Roger
  • Antonin Nivarosa
  • Marie Florence Leriche
  • Jean Stéphane Sidambarom Soupin
  • Angélique Nguyen Van Phong
  • Guillaume Huvelle
  • Anaïs Breze
  • Gérard Techer
  • Marie-Vindhia Arhimann
  • Axel Moutalou Angama
  • Marie Yvette Dalleau
  • Pierrick Victoire
  • Marie Coralie Faussette
  • Jean-François Baker
  • Larissa Sinan
  • Jean Bernard Gustavin
  • Chloé Mavande
  • Jean Richard Lefrançois
  • Tracy Cantalia Tegali
  • Yvon Michel Boucher
  • Laurence Ancelly
  • Expédit Isambert
Nadia Ramassamy
Nadia Ramassamy Liste divers droite
ALON MET' SAINTE-SUZANNE DAN' LA LUMIERE
  • Nadia Ramassamy
  • Gilbert Martino
  • Sabine Fanchin
  • Benjamin Paquiry
  • Marie Hélène Mouniapin
  • Alain Latchoumanin
  • Alexandra Eyleen Bulin
  • René Begue
  • Erika Carpin Derose
  • Jannick Laurent
  • Myriam Francourt
  • Jean-Jacques Amany
  • Rolande Mercantil
  • Eric Orange
  • Marie-Ange Sinaman
  • Alain Autebert
  • Jeanine Smith
  • Elie Chevreuil
  • Marie Johanna Derose
  • Fabrio Maldat
  • Cindy Grondin
  • Bernard Sautron
  • Muriel Carron
  • Larry Lebreton
  • Sylvie Lembert
  • Denis Balbine
  • Marie Céline Sangelle
  • Nicolas Gravel
  • Maeva Breze-Narsama
  • Frédéric Lajartier
  • Murielle Blanchet
  • Dominique Eleonore
  • Marie Benoîte Bancalin
  • Prosper Alouette
  • Leïla Seriacaroupin
  • Ethan Auguste
  • Karina Carpin
Alexandre Lai-Kane-Cheong
Alexandre Lai-Kane-Cheong Liste Divers
AVEK SAINTE-SUZANNE
  • Alexandre Lai-Kane-Cheong
  • Sarah Marie Joëlle Assama
  • Victor Tevane
  • Claudette Ramsamy
  • Thierry Sinan
  • Christelle Hoareau
  • Rémi Issarambe Refane
  • Marie Prisca Turpin épouse Valliamee Nadiana
  • Maximin Astourne
  • Jennifer Selemany Epouse de Fondaumiere
  • Pascal Tailamee
  • Valérie Manciet Epouse Leperlier
  • Hubert Illan
  • Eden Felicidali
  • Serge Alpou
  • Annie Bourges
  • Bruno Partal
  • Marie France Fabas Epouse Guerrand
  • Robert Begue
  • Amandine Capra
  • Wilson Sellaye
  • Isabelle Aaron Epouse Bertrand
  • Francky Cheron
  • Marie-Cynthia Latchimy
  • Arnaud Alagapin
  • Suzie Richefeu Epouse Armougom
  • Romuald Lebon
  • Jessica Moutalou Angama
  • Christophe Imache
  • Flora Jean-Marie
  • Thierry Rehault
  • Leïla Moutin
  • Wilbert Josephine
  • Véronique Coindin Epouse Desiles
  • Johan Sautron
  • Marie Noëlle Saint-Pierre Epouse Souprayen
  • Laurent Dalleau
Johann Idame
Johann Idame Liste divers centre
UN VERITABLE CHANGEMENT POUR SAINTE-SUZANNE !
  • Johann Idame
  • Josette Ogire
  • Jean-Max Richard
  • Sergine Langevillier
  • Jean-Yves Dijoux
  • Jossia Illan
  • Henri Booz
  • Elodie Jacquottet
  • Axel Tateïa
  • Isabelle Notaise
  • Patrick Hoarau
  • Bernadette Castor
  • Frédéric Barcatoula
  • Sandrine Abeilard
  • Patrice Dupuche
  • Isabelle Rebecca
  • Didier Armougom
  • Aurélie Camatchy
  • Expédit Clain
  • Christine Bancalin
  • Jean Luc Réame
  • Chantale Mounichy
  • Bernard Grondin
  • Mirella Jaurès
  • Aristide Bancalin
  • Sylvaine Amourgom
  • Vincent Paton
  • Stéphanie Maillot
  • Gilbert Tandrayen
  • Brigitte Hoareau
  • Frantz Pitou
  • Yolaine Bénard
  • Fabrice Laurent
  • Sergine Carron
  • Armand Coulama Mounitchy
Daniel Alamelou
Daniel Alamelou Liste divers gauche
L'AVENIR DE SAINTE-SUZANNE SE DECIDE ENSEMBLE !
  • Daniel Alamelou
  • Vanessa Settama
  • Antonio Grondin
  • Ericka Nirlo
  • Georges M'Bajoumbé
  • Yolaine Tounia
  • Christian Picard
  • Annick Aupiais
  • Anselme Vitry
  • Anthonia Thibet
  • Daniel Amaranthe
  • Danielle Valentin
  • Didier Bernard
  • Marie Darrière
  • Patrick Gerbandier
  • Valérie Valliamée Nadiana
  • Jean-François Quenet
  • Alice Carpaye
  • Rico Govindin
  • Cathy Festin Moutoussamy
  • Charles Robert
  • Estelle Clain
  • Mickaël Dalleau
  • Cindy Angama
  • Jean-Marc Gerbandier
  • Marie Carole Carrié
  • Jimmy-Louis Pariel
  • Sylvie Cojondevelou Lauratet
  • Pascal Sinivassin
  • Martine Asseremou
  • Georgelin Abar
  • Sandrine Auguste Jean Baptiste
  • André Nirlo
  • Carine Loto
  • Benjamin Blainville
  • Annie Checkouri
  • Ludovic Bardil
Max Rayepin
Max Rayepin Liste divers gauche
UNIR, AGIR, REUSSIR, SAINTE-SUZANNE EST A NOUS
  • Max Rayepin
  • Sandra Putien
  • Richemond Samy
  • Shanna Atchama
  • Mathieu Angama
  • Véronique Desiles
  • Judicaël Ramachetty
  • Murielle Poulbassia
  • Sébastien Amourgom
  • Lucilia Ramaye
  • Stéphane Cologon
  • Raïssa Lallemand
  • David Moutoussamy
  • Constance Faussette
  • Jean Eddy Mouty-Sinan
  • Léana Atchama
  • Jean-Claude Picard
  • Natacha Lafable
  • Thierry Habrado
  • Claudine Coutin
  • Simon Chane-Chick-Te
  • Yolaine Gevia
  • Grégory Hoarau
  • Christelle Antier
  • Ludovic Kamiza Tamatafika
  • Nelcie Nativel
  • Antuf M'Ze
  • Leïla Thermea
  • Denis Jean Marie Alidor
  • Elodie Cadet
  • Kayran Ticane -Joulay
  • Marie-Annick Hoarau
  • Gaëtan Furia
  • Sandra Candani
  • Johny Virapin Kemma
Frédéric Maillot
Frédéric Maillot Liste divers gauche
SAINTE-SUZANNE,TERRE DE PROGRÈS
  • Frédéric Maillot
  • Julie Blainville
  • Marcel Pony
  • Emilienne Ilamoucha
  • Nicolas Robert
  • Nadine Angélie
  • Jean Hermann Sambenoun
  • Sandra Atanary
  • Igor Ulrich Moutoussamy
  • Marie Nathalie Camatchy
  • Pitumbur Guyrap
  • Blandine Boyer épouse Valgresy
  • Boris Mounigan
  • Anaëlle Picard
  • Gérald Jaurès
  • Monique Calimoutou Sornom
  • Marie Max Bobèche
  • Marion Rosen Elie
  • Daniel Paniandy
  • Line Claire Galais
  • Frédéric Lakane
  • Linda Mzé
  • Thierry Hoareau
  • Marie Renée Bénard
  • Loïc Angama
  • Ginette Carpin
  • Marcel Samuel Antoine Atchama
  • Marie Anick Rakotomanana
  • Lionel Hagen
  • Ketty Mourouveya Mouraman
  • Sébastien Plante
  • Ophélie Chane-Bon
  • Théo Devane
  • Emeline Aurélie Mounoussamy
  • Charles Maillot
  • Chloë Ramaye Rouveau
  • Rohan Simon Amouny
Ramata Toure
Ramata Toure Liste divers centre
AMBITION ET TRANSPARENCE POUR SAINTE-SUZANNE
  • Ramata Toure
  • Laurent Dolphin
  • Marie-Claire Begue
  • Thierry Nourry
  • Marie-Andrée Calimoutou
  • Herman Razafindrazaka
  • Graziella Beaupreau
  • Jimmy Mayot
  • Revady Omeraly
  • Nadjib Bundhee
  • Julie Hoc-Tchouo
  • Kévin Seewathian
  • Odette Mbotimina
  • Teddy Gerbandier
  • Emmanuelle Charlettine
  • Zainou Houmadi
  • Elvina Buffa
  • Ryan Payet
  • Karine Alagama
  • Jean-Claude Payet
  • Zalihata Boinaidi
  • Clément Ledé
  • Marie Nelly Delnard
  • Sully Ramachetty
  • Maéva Pontalba-Bernard
  • Stephen Nabuchodonosor
  • Marie-Daisy Nourry Carpaye
  • Emmanuel Alagama
  • Anne-Lysa Jaures
  • Christopher Boyer
  • Yvette Bernard
  • Jean Patrick Toplan
  • Ciara Jean-Francois
  • Jean Pascal Labbe
  • Cordelia Boyer
Eddy Balbine
Eddy Balbine Liste divers gauche
EDDY BALBINE POU ZOT AVEC ZOT SINTE SIZANE I MÉRIT MIEU
  • Eddy Balbine
  • Ingrid Yamini Barege
  • Johny Gavrama
  • Jessia Barbin
  • René Jules Sotaca
  • Annelore Sizaret
  • Olivier Dugain
  • Stacy Begue
  • Expédit Totoro
  • Anaïs Hoarau
  • Jimmy Cazal
  • Vanessa Jaures
  • Rudy Calimoutou
  • Marie-Andrée Mahomed Issop
  • Thierry Gravina
  • Marine M'Bajoumbe
  • Jean Fabrice Mounien
  • Lauriane Poiny
  • Emmanuel Laurent
  • Sophie Pingret
  • Jean Nelson Azie
  • Karine Nerina
  • Giovanni Paquiry
  • Elodie Crescence
  • Paul Techer
  • Anzilati Assani
  • Rwan Dany
  • Stéphanie Gourichon
  • Jovanny Govindin
  • Samantha Chaudanson-Begue
  • Thierry Rébé
  • Samantha Singabrayen
  • Laurent Grondin
  • Reine Claude Damour
  • Rismin Alexis
Pierrot Partal
Pierrot Partal Liste divers gauche
UNION POUR L'EGALITE DES CHANCES DES OUBLIES DE SAINTE-SUZANNE
  • Pierrot Partal
  • Sylvie Costa
  • Yann Basque
  • Marie Claire Dalleau
  • Patrice Savigny
  • Elodie Bardil
  • Jean-François Amourany
  • Morgane Partal
  • Joé Auguste
  • Christina Bruno
  • Marc Payet
  • Émilie Joséphine
  • Julien Techer
  • Marie Josie Thibault
  • Philippe Chan Cheung
  • Fazila Koleejan
  • Arnaud Palmont
  • Cynthia Robert-Belus
  • Benjamin Bulin
  • Magalie Altiery
  • Nicolas Barivoitse
  • Marie-Thérèse Vorty
  • Jean Daniel Clain
  • Noélie M'Bajoumbe
  • Giovanni Sellom
  • Sabrina Marie Thiburce
  • Patrick Hoarau
  • Marie Denise Francisca
  • Jean Denis Mafouta-Golam
  • Guylène Alamelou
  • Mathias Fin
  • Nadeige Atchama
  • Serge Bancalin
  • Lydie Imbola
  • Rudy Blandy
  • Marguerite Mulot
  • Sully Chane-Bon
Louis Eddie Richard
Louis Eddie Richard Liste divers centre
ENSEMBLE POUR DEMAIN
  • Louis Eddie Richard
  • Vivienne Dijoux
  • Marc Soubaya
  • Christelle Tameno
  • Eric Poulbassia
  • Lucile Parvedy
  • Thierry Metho
  • Christine Pounia
  • Guy Negri
  • Marie Christelle Maillot
  • Laurent Gonthier
  • Yasmina Saïd
  • Daniel Sautron
  • Nadège Soubaya-Camatchy-Ariguelou
  • Bertil Carron
  • Daisy Fontaine
  • David Dijoux
  • Erica Salusse
  • David Dourouguy
  • Yolaine Ariapoutri
  • Jean Michel Cerveau
  • Emmanuelle Settama
  • Yohan Alouette
  • Liantsoa Mandresy
  • Raymond Dolphin
  • Annelore Ouceni
  • Gérard Boyer
  • Emilie Blagnac
  • Ambroise Telchid
  • Natacha Imaho
  • Marcelin Gonthier
  • Marie Fabrice Grondin
  • Jean François Damour
  • Marie Richard
  • Marcel Bidois
  • Elaika Damour
  • Joel Picard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Maurice Gironcel
Maurice Gironcel (26 élus) Ensemble sainte suzanne 		5 144 47,67%
  • Maurice Gironcel
  • Sarah Assama
  • Marcel Pony
  • Ramata Toure
  • Hermann Sambenoun
  • Johanna Coutandy
  • Hubert Illan
  • Jacqueline Cazeau
  • Maximin Astourne
  • Marie-Josée Lakane
  • Expédit Totoro
  • Yolaine Tounia
  • Antoine Chamand
  • Valérie Manciet
  • Serge Alpou
  • Marie Andrée Mahomed Issop
  • Guillaume Balaya Mangaman
  • Annie-Claude Duchemann
  • Gérald Jaures
  • Blandine Boyer
  • Jean Ivoula
  • Emilienne Ilamoucha
  • Laurent Dalleau
  • Monique Calimoutou
  • Pitumbur Guyrap
  • Anne Carole Alamelou
Alexandre Laï-Kane-Cheong
Alexandre Laï-Kane-Cheong (6 élus) Lespri lé ankor la 		3 442 31,89%
  • Alexandre Laï-Kane-Cheong
  • Anaïs Singabrayen
  • Victor Tevane
  • Christelle Hoareau
  • Olivier Dugain
  • Claudette Ramsamy
Daniel Alamelou
Daniel Alamelou (3 élus) Ensemble pour le developpement de sainte-suzanne 		2 204 20,42%
  • Daniel Alamelou
  • Yolande Pause
  • Antonio Grondin
Participation au scrutin Sainte-Suzanne
Taux de participation 60,65%
Taux d'abstention 39,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 152

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maurice Gironcel
Maurice Gironcel Ensemble sainte suzanne 		4 102 43,42%
Daniel Alamelou
Daniel Alamelou Ensemble pour le developpement de sainte-suzanne 		2 544 26,92%
Alexandre Laï-Kane-Cheong
Alexandre Laï-Kane-Cheong Lespri lé ankor la 		1 468 15,53%
Johny Jean Roland Adékalom
Johny Jean Roland Adékalom Un renouveau pour un meilleur avenir 		505 5,34%
Patricia Coutandy
Patricia Coutandy Urgence climatique et sociale 		446 4,72%
Aline Murin-Hoarau
Aline Murin-Hoarau J'ai compris : "ensemble, on y va" 		382 4,04%
Participation au scrutin Sainte-Suzanne
Taux de participation 53,45%
Taux d'abstention 46,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 776

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Maurice Marceau Gironcel
Maurice Marceau Gironcel (27 élus) Ensemb' pour sainte-suzanne 		6 477 51,80%
  • Maurice Marceau Gironcel
  • Josette Ogire
  • Guy Martin
  • Eva Sambenoun
  • Marcel Pony
  • Jacqueline Cazeau
  • Johny Adékalom
  • Patricia Coutandy
  • Pierrot Partal
  • Nadine Camalon
  • Henri Booz
  • Maïva Duchemann
  • Eddie Adékalom
  • Marie-Andrée Anthony
  • Patrick Gerbandier
  • Astrid Bancalin
  • Alain Pothin
  • Jennifer Sélémany
  • Willy Moutounaïck
  • Priscilla Tian Van Kaï
  • Anselme Vitry
  • Marie Josée Lakane
  • Jean Ivoula
  • Reine-Claude Leriche
  • Expédit Totoro
  • Blandine Valgrésy
  • Axel Epiloïs
Daniel Alamelou
Daniel Alamelou (8 élus) Liste d'union pour le developpement de sainte-suzanne 		6 025 48,19%
  • Daniel Alamelou
  • Yolande Pausé
  • Julius Antonio Grondin
  • Aline Murin Hoarau
  • Jacky Balmine
  • Valérie Desiles
  • Janick Cidney
  • Annick Maillot Épouse Aupiais
Participation au scrutin Sainte-Suzanne
Taux de participation 78,10%
Taux d'abstention 21,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 13 045

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maurice Marceau Gironcel
Maurice Marceau Gironcel Ensemb' pour sainte-suzanne 		5 503 48,26%
Daniel Alamelou
Daniel Alamelou Liste d'union pour le developpement de sainte-suzanne 		4 689 41,12%
Aline Murin Hoarau
Aline Murin Hoarau Sainte-suzanne, en avant 		650 5,70%
René Begue
René Begue L'avenir pour sainte-suzanne 		560 4,91%
Participation au scrutin Sainte-Suzanne
Taux de participation 71,04%
Taux d'abstention 28,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,92%
Nombre de votants 11 867

Villes voisines de Sainte-Suzanne

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