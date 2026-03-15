Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Suzanne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Suzanne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sainte-Suzanne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Suzanne.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Suzanne
13:46 - Évolution de la fiscalité : les données de Sainte-Suzanne
Reflet d'une pression fiscale en recul depuis 2020 à Sainte-Suzanne, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 29,75 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 221 650 €. Un montant loin des 4,83717 millions d'euros enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Sainte-Suzanne atteint désormais 47,60 % en 2024 (contre 34,90 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Sainte-Suzanne a atteint 619 € en 2024 contre 765 euros en début de mandat.
11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Sainte-Suzanne
Les résultats des précédentes élections municipales à Sainte-Suzanne ont offert un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Dès le premier tour, Maurice Gironcel (Parti communiste français) a décroché la première place en obtenant 43,42% des suffrages. À sa poursuite, Daniel Alamelou (Divers gauche) a rassemblé 26,92% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Alexandre Laï-Kane-Cheong (Divers), obtenant 1 468 suffrages (15,53%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Maurice Gironcel l'a finalement emporté avec 5 144 suffrages (47,67%), face à Alexandre Laï-Kane-Cheong rassemblant 31,89% des électeurs et Daniel Alamelou obtenant 20,42% des bulletins. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Parti communiste français a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, sécurisant 1 042 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation des challengers se doit coûte que coûte de recomposer une alliance plus compétitive dès le premier tour ce dimanche soir, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Sainte-Suzanne
Les municipales sont l'occasion pour les 19 613 votants de Sainte-Suzanne de se faire entendre sur les enjeux qui concernent leur territoire. À Sainte-Suzanne et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. À titre de rappel, Maurice Gironcel a gagné la mairie au second tour en 2020. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est mise à disposition ci-dessous. Les 28 bureaux de vote de la ville de Sainte-Suzanne sont ouverts de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de s'exprimer. Cette page affichera les résultats du premier tour à Sainte-Suzanne dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Suzanne
|Tête de listeListe
|
Eddie Adekalom
Liste divers centre
NOUT VILLE, NOUT RACIN, NOUT FAMY
|
|
Nadia Ramassamy
Liste divers droite
ALON MET' SAINTE-SUZANNE DAN' LA LUMIERE
|
|
Alexandre Lai-Kane-Cheong
Liste Divers
AVEK SAINTE-SUZANNE
|
|
Johann Idame
Liste divers centre
UN VERITABLE CHANGEMENT POUR SAINTE-SUZANNE !
|
|
Daniel Alamelou
Liste divers gauche
L'AVENIR DE SAINTE-SUZANNE SE DECIDE ENSEMBLE !
|
|
Max Rayepin
Liste divers gauche
UNIR, AGIR, REUSSIR, SAINTE-SUZANNE EST A NOUS
|
|
Frédéric Maillot
Liste divers gauche
SAINTE-SUZANNE,TERRE DE PROGRÈS
|
|
Ramata Toure
Liste divers centre
AMBITION ET TRANSPARENCE POUR SAINTE-SUZANNE
|
|
Eddy Balbine
Liste divers gauche
EDDY BALBINE POU ZOT AVEC ZOT SINTE SIZANE I MÉRIT MIEU
|
|
Pierrot Partal
Liste divers gauche
UNION POUR L'EGALITE DES CHANCES DES OUBLIES DE SAINTE-SUZANNE
|
|
Louis Eddie Richard
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maurice Gironcel (26 élus) Ensemble sainte suzanne
|5 144
|47,67%
|
|Alexandre Laï-Kane-Cheong (6 élus) Lespri lé ankor la
|3 442
|31,89%
|
|Daniel Alamelou (3 élus) Ensemble pour le developpement de sainte-suzanne
|2 204
|20,42%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Suzanne
|Taux de participation
|60,65%
|Taux d'abstention
|39,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 152
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maurice Gironcel Ensemble sainte suzanne
|4 102
|43,42%
|Daniel Alamelou Ensemble pour le developpement de sainte-suzanne
|2 544
|26,92%
|Alexandre Laï-Kane-Cheong Lespri lé ankor la
|1 468
|15,53%
|Johny Jean Roland Adékalom Un renouveau pour un meilleur avenir
|505
|5,34%
|Patricia Coutandy Urgence climatique et sociale
|446
|4,72%
|Aline Murin-Hoarau J'ai compris : "ensemble, on y va"
|382
|4,04%
|Participation au scrutin
|Sainte-Suzanne
|Taux de participation
|53,45%
|Taux d'abstention
|46,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 776
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maurice Marceau Gironcel (27 élus) Ensemb' pour sainte-suzanne
|6 477
|51,80%
|
|Daniel Alamelou (8 élus) Liste d'union pour le developpement de sainte-suzanne
|6 025
|48,19%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Suzanne
|Taux de participation
|78,10%
|Taux d'abstention
|21,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|13 045
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maurice Marceau Gironcel Ensemb' pour sainte-suzanne
|5 503
|48,26%
|Daniel Alamelou Liste d'union pour le developpement de sainte-suzanne
|4 689
|41,12%
|Aline Murin Hoarau Sainte-suzanne, en avant
|650
|5,70%
|René Begue L'avenir pour sainte-suzanne
|560
|4,91%
|Participation au scrutin
|Sainte-Suzanne
|Taux de participation
|71,04%
|Taux d'abstention
|28,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,92%
|Nombre de votants
|11 867
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