Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Suzanne : les infos en direct

Programme de Frédéric Maillot à Sainte-Suzanne (SAINTE-SUZANNE, TERRE DE PROGRÈS)

Engagement Municipal

La candidature de Frédéric Maillot pour les élections municipales est fondée sur un engagement de proximité avec les habitants de Sainte-Suzanne. Il a écouté les attentes des citoyens et a construit un projet municipal qui répond à leurs priorités. Son objectif est de créer une commune plus solidaire et mieux équipée pour tous.

Développement Local

Le projet pour Sainte-Suzanne vise à soutenir les associations et les entrepreneurs locaux afin de dynamiser l'économie de la commune. Il inclut également des initiatives pour accompagner la jeunesse dans sa formation et son insertion professionnelle. La valorisation des atouts agricoles, culturels et environnementaux est essentielle pour le développement local.

Amélioration de la Vie Quotidienne

Une feuille de route claire a été établie pour les sept prochaines années, avec des engagements concrets pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Les défis identifiés nécessitent une municipalité active et organisée, capable de répondre aux besoins des citoyens. L'accent est mis sur la protection des plus fragiles et l'entretien des infrastructures.

Vision d'Avenir

La vision de Frédéric Maillot pour Sainte-Suzanne est celle d'une terre de progrès, où chaque habitant peut s'épanouir. Il souhaite ouvrir une nouvelle étape pour la commune, en mettant l'accent sur l'attractivité et la solidarité. Ensemble, les habitants sont invités à participer à cette dynamique de changement et d'amélioration continue.