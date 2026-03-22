Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Suzanne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Suzanne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sainte-Suzanne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Suzanne.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Suzanne
11:52 - Les résultats du premier tour de l'élection à Sainte-Suzanne
Frédéric Maillot (Divers gauche) a terminé en tête du premier round des municipales 2026 à Sainte-Suzanne il y a une semaine, avec 24,77 % des voix. Dans son sillage, Alexandre Lai-Kane-Cheong est arrivé en deuxième position avec 19,74 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Eddy Balbine (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Daniel Alamelou, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 14,36 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à Sainte-Suzanne, le vote a vu 59,98 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sainte-Suzanne
Le deuxième tour des élections municipales à Sainte-Suzanne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nadia Ramassamy
Liste divers droite
ALON MET' SAINTE-SUZANNE DAN' LA LUMIERE
|
|
Alexandre Lai-Kane-Cheong
Liste Divers
AVEK SAINTE-SUZANNE
|
|
Frédéric Maillot
Liste divers gauche
SAINTE-SUZANNE,TERRE DE PROGRÈS
|
|
Eddy Balbine
Liste divers gauche
EDDY BALBINE POU ZOT AVEC ZOT SINTE SIZANE I MÉRIT MIEU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Suzanne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric MAILLOT (Ballotage) SAINTE-SUZANNE,TERRE DE PROGRÈS
|2 887
|24,77%
|Alexandre LAI-KANE-CHEONG (Ballotage) AVEK SAINTE-SUZANNE
|2 300
|19,74%
|Eddy BALBINE (Ballotage) EDDY BALBINE POU ZOT AVEC ZOT SINTE SIZANE I MÉRIT MIEU
|1 758
|15,08%
|Daniel ALAMELOU (Ballotage) L'AVENIR DE SAINTE-SUZANNE SE DECIDE ENSEMBLE !
|1 674
|14,36%
|Nadia RAMASSAMY (Ballotage) ALON MET' SAINTE-SUZANNE DAN' LA LUMIERE
|1 215
|10,43%
|Johann IDAME UN VERITABLE CHANGEMENT POUR SAINTE-SUZANNE !
|573
|4,92%
|Eddie ADEKALOM NOUT VILLE, NOUT RACIN, NOUT FAMY
|418
|3,59%
|Ramata TOURE AMBITION ET TRANSPARENCE POUR SAINTE-SUZANNE
|253
|2,17%
|Louis Eddie RICHARD ENSEMBLE POUR DEMAIN
|216
|1,85%
|Pierrot PARTAL UNION POUR L'EGALITE DES CHANCES DES OUBLIES DE SAINTE-SUZANNE
|194
|1,66%
|Max RAYEPIN UNIR, AGIR, REUSSIR, SAINTE-SUZANNE EST A NOUS
|166
|1,42%
|Participation au scrutin
|Sainte-Suzanne
|Taux de participation
|59,98%
|Taux d'abstention
|40,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Nombre de votants
|12 051
Source : ministère de l’Intérieur
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