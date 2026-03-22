Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Suzanne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sainte-Suzanne

Le deuxième tour des élections municipales à Sainte-Suzanne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nadia Ramassamy
Nadia Ramassamy Liste divers droite
ALON MET' SAINTE-SUZANNE DAN' LA LUMIERE
  • Nadia Ramassamy
  • Gilbert Martino
  • Sabine Fanchin
  • Benjamin Paquiry
  • Marie Hélène Mouniapin
  • Alain Latchoumanin
  • Alexandra Eyleen Bulin
  • René Begue
  • Erika Carpin Derose
  • Jannick Laurent
  • Myriam Francourt
  • Jean-Jacques Amany
  • Rolande Mercantil
  • Eric Orange
  • Marie-Ange Sinaman
  • Alain Autebert
  • Jeanine Smith
  • Elie Chevreuil
  • Marie Johanna Derose
  • Fabrio Maldat
  • Cindy Grondin
  • Bernard Sautron
  • Muriel Carron
  • Larry Lebreton
  • Sylvie Lembert
  • Denis Balbine
  • Marie Céline Sangelle
  • Nicolas Gravel
  • Maeva Breze-Narsama
  • Frédéric Lajartier
  • Murielle Blanchet
  • Dominique Eleonore
  • Marie Benoîte Bancalin
  • Prosper Alouette
  • Leïla Seriacaroupin
  • Ethan Auguste
  • Karina Carpin
Alexandre Lai-Kane-Cheong
Alexandre Lai-Kane-Cheong Liste Divers
AVEK SAINTE-SUZANNE
  • Alexandre Lai-Kane-Cheong
  • Sarah Marie Joëlle Assama
  • Victor Tevane
  • Claudette Ramsamy
  • Thierry Sinan
  • Christelle Hoareau
  • Rémi Issarambe Refane
  • Marie Prisca Turpin épouse Valliamee Nadiana
  • Maximin Astourne
  • Jennifer Selemany Epouse de Fondaumiere
  • Pascal Tailamee
  • Valérie Manciet Epouse Leperlier
  • Hubert Illan
  • Eden Felicidali
  • Serge Alpou
  • Annie Bourges
  • Bruno Partal
  • Marie France Fabas Epouse Guerrand
  • Robert Begue
  • Amandine Capra
  • Wilson Sellaye
  • Isabelle Aaron Epouse Bertrand
  • Francky Cheron
  • Marie-Cynthia Latchimy
  • Arnaud Alagapin
  • Suzie Richefeu Epouse Armougom
  • Romuald Lebon
  • Jessica Moutalou Angama
  • Christophe Imache
  • Flora Jean-Marie
  • Thierry Rehault
  • Leïla Moutin
  • Wilbert Josephine
  • Véronique Coindin Epouse Desiles
  • Johan Sautron
  • Marie Noëlle Saint-Pierre Epouse Souprayen
  • Laurent Dalleau
Frédéric Maillot
Frédéric Maillot Liste divers gauche
SAINTE-SUZANNE,TERRE DE PROGRÈS
  • Frédéric Maillot
  • Julie Blainville
  • Daniel Alamelou
  • Emilienne Ilamoucha
  • Nicolas Robert
  • Nadine Angélie
  • Jean Hermann Sambenoun
  • Anthonia Thibet
  • Gérald Jaurès
  • Marie Nathalie Camatchy
  • Igor Ulrich Moutoussamy
  • Blandine Boyer épouse Valgresy
  • Boris Mounigan
  • Anaëlle Picard
  • Georges M'Bajoumbé
  • Monique Calimoutou Sornom
  • Daniel Paniandy
  • Ericka Nirlo
  • Pitumbur Guyrap
  • Line Claire Galais
  • Frédéric Lakane
  • Linda Mzé
  • Patrick Gerbandier
  • Ginette Carpin
  • Thierry Hoareau
  • Yolaine Tounia
  • Marcel Samuel Antoine Atchama
  • Marie Renée Bénard
  • Marie Max Bobèche
  • Marion Rosen Elie
  • Sébastien Plante
  • Ophélie Chane-Bon
  • Loïc Angama
  • Ketty Mourouveya Mouraman
  • Charles Maillot
  • Chloë Ramaye Rouveau
  • Lionel Hagen
Eddy Balbine
Eddy Balbine Liste divers gauche
EDDY BALBINE POU ZOT AVEC ZOT SINTE SIZANE I MÉRIT MIEU
  • Eddy Balbine
  • Ingrid Yamini Barege
  • Johny Gavrama
  • Jessia Barbin
  • René Jules Sotaca
  • Annelore Sizaret
  • Olivier Dugain
  • Stacy Begue
  • Expédit Totoro
  • Anaïs Hoarau
  • Jimmy Cazal
  • Vanessa Jaures
  • Rudy Calimoutou
  • Marie-Andrée Mahomed Issop
  • Thierry Gravina
  • Marine M'Bajoumbe
  • Jean Fabrice Mounien
  • Lauriane Poiny
  • Emmanuel Laurent
  • Sophie Pingret
  • Jean Nelson Azie
  • Karine Nerina
  • Giovanni Paquiry
  • Elodie Crescence
  • Paul Techer
  • Anzilati Assani
  • Rwan Dany
  • Stéphanie Gourichon
  • Jovanny Govindin
  • Samantha Chaudanson-Begue
  • Thierry Rébé
  • Samantha Singabrayen
  • Laurent Grondin
  • Reine Claude Damour
  • Rismin Alexis

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Suzanne

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric MAILLOT
Frédéric MAILLOT (Ballotage) SAINTE-SUZANNE,TERRE DE PROGRÈS 		2 887 24,77%
Alexandre LAI-KANE-CHEONG
Alexandre LAI-KANE-CHEONG (Ballotage) AVEK SAINTE-SUZANNE 		2 300 19,74%
Eddy BALBINE
Eddy BALBINE (Ballotage) EDDY BALBINE POU ZOT AVEC ZOT SINTE SIZANE I MÉRIT MIEU 		1 758 15,08%
Daniel ALAMELOU
Daniel ALAMELOU (Ballotage) L'AVENIR DE SAINTE-SUZANNE SE DECIDE ENSEMBLE ! 		1 674 14,36%
Nadia RAMASSAMY
Nadia RAMASSAMY (Ballotage) ALON MET' SAINTE-SUZANNE DAN' LA LUMIERE 		1 215 10,43%
Johann IDAME
Johann IDAME UN VERITABLE CHANGEMENT POUR SAINTE-SUZANNE ! 		573 4,92%
Eddie ADEKALOM
Eddie ADEKALOM NOUT VILLE, NOUT RACIN, NOUT FAMY 		418 3,59%
Ramata TOURE
Ramata TOURE AMBITION ET TRANSPARENCE POUR SAINTE-SUZANNE 		253 2,17%
Louis Eddie RICHARD
Louis Eddie RICHARD ENSEMBLE POUR DEMAIN 		216 1,85%
Pierrot PARTAL
Pierrot PARTAL UNION POUR L'EGALITE DES CHANCES DES OUBLIES DE SAINTE-SUZANNE 		194 1,66%
Max RAYEPIN
Max RAYEPIN UNIR, AGIR, REUSSIR, SAINTE-SUZANNE EST A NOUS 		166 1,42%
Participation au scrutin Sainte-Suzanne
Taux de participation 59,98%
Taux d'abstention 40,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Nombre de votants 12 051

Source : ministère de l’Intérieur

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