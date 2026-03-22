Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Suzanne : les résultats du 2e tour

Programme de Frédéric Maillot à Sainte-Suzanne (SAINTE-SUZANNE, TERRE DE PROGRÈS)

Engagement municipal

La candidature de Frédéric Maillot est fondée sur un engagement de proximité et d'action. Il a écouté les attentes des habitants de Sainte-Suzanne pour construire un projet municipal concret. Son objectif est de renforcer la présence de la municipalité sur le terrain et d'améliorer la vie quotidienne des citoyens.

Progrès et développement

Sainte-Suzanne aspire à devenir une commune mieux équipée, entretenue et attractive. Le projet met l'accent sur le soutien aux associations et aux entrepreneurs locaux. La vision est de valoriser les atouts agricoles, culturels et environnementaux de la commune.

Solidarité et inclusion

Le programme municipal vise à accompagner la jeunesse dans sa formation et son insertion professionnelle. Il met également un point d'honneur à protéger les plus fragiles de la société. La solidarité est au cœur des priorités pour construire une communauté unie.

Feuille de route

Une feuille de route claire a été établie pour les sept prochaines années, avec des engagements précis. Chaque action vise à préparer l'avenir et à relever les défis connus de la commune. Frédéric Maillot et son équipe sont déterminés à faire de Sainte-Suzanne une terre de progrès.