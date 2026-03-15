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19:21 - Sainte-Suzanne : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale municipale, Sainte-Suzanne est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 24 855 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 165 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 7 081 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 42% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 26,10% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 211 résidents étrangers favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 503 euros/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 28,62%, annonçant une situation économique mitigée. À Sainte-Suzanne, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Le RN marque des points à Sainte-Suzanne Le Rassemblement national n'apparaissait pas dans les listes qui comptent lors des élections locales à Sainte-Suzanne il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 26,84% des votes lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 64,93% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 4,82% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Sainte-Suzanne comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,84% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 22,01% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 38,59% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 46,55 % d'abstention à Sainte-Suzanne Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale à Sainte-Suzanne avait été marqué par une abstention de 46,55 %, un chiffre assez faible (la participation se limitant à 53,45 %) alors que le scrutin avait été maintenu dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Les municipales sont en effet, avec la présidentielle, un moment où les Français votent le plus souvent. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 49,76 % des habitants inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 73,47 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 51,07 %, loin des 63,62 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone marquée par l'abstention. Pour ces municipales, cette donnée à Sainte-Suzanne sera en définitive fondamentale dans l'issue du scrutin.

14:57 - Sainte-Suzanne affichait un profil politique atypique lors des dernières élections Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Sainte-Suzanne accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 37,29%, devant Marine Le Pen qui recueillait 26,84%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,93% pour Marine Le Pen, contre 35,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Sainte-Suzanne portaient leur choix sur Nadine Gironcel Damour (DVG) avec 48,51% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Alexandre Laï-Kane-Cheong (Divers extrême gauche), vainqueur dans la commune avec 54,36%. Cette physionomie politique de Sainte-Suzanne laisse ainsi apparaître une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les données de Sainte-Suzanne Reflet d'une pression fiscale en recul depuis 2020 à Sainte-Suzanne, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 29,75 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 221 650 €. Un montant loin des 4,83717 millions d'euros enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Sainte-Suzanne atteint désormais 47,60 % en 2024 (contre 34,90 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Sainte-Suzanne a atteint 619 € en 2024 contre 765 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Sainte-Suzanne Les résultats des précédentes élections municipales à Sainte-Suzanne ont offert un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Dès le premier tour, Maurice Gironcel (Parti communiste français) a décroché la première place en obtenant 43,42% des suffrages. À sa poursuite, Daniel Alamelou (Divers gauche) a rassemblé 26,92% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Alexandre Laï-Kane-Cheong (Divers), obtenant 1 468 suffrages (15,53%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Maurice Gironcel l'a finalement emporté avec 5 144 suffrages (47,67%), face à Alexandre Laï-Kane-Cheong rassemblant 31,89% des électeurs et Daniel Alamelou obtenant 20,42% des bulletins. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Parti communiste français a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, sécurisant 1 042 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation des challengers se doit coûte que coûte de recomposer une alliance plus compétitive dès le premier tour ce dimanche soir, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.