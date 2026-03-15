Résultat municipale 2026 à Sainte-Suzanne (97441) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Suzanne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Suzanne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Suzanne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric MAILLOT
Frédéric MAILLOT SAINTE-SUZANNE,TERRE DE PROGRÈS 		2 887 24,77%
Alexandre LAI-KANE-CHEONG
Alexandre LAI-KANE-CHEONG AVEK SAINTE-SUZANNE 		2 300 19,74%
Eddy BALBINE
Eddy BALBINE EDDY BALBINE POU ZOT AVEC ZOT SINTE SIZANE I MÉRIT MIEU 		1 758 15,08%
Daniel ALAMELOU
Daniel ALAMELOU L'AVENIR DE SAINTE-SUZANNE SE DECIDE ENSEMBLE ! 		1 674 14,36%
Nadia RAMASSAMY
Nadia RAMASSAMY ALON MET' SAINTE-SUZANNE DAN' LA LUMIERE 		1 215 10,43%
Johann IDAME
Johann IDAME UN VERITABLE CHANGEMENT POUR SAINTE-SUZANNE ! 		573 4,92%
Eddie ADEKALOM
Eddie ADEKALOM NOUT VILLE, NOUT RACIN, NOUT FAMY 		418 3,59%
Ramata TOURE
Ramata TOURE AMBITION ET TRANSPARENCE POUR SAINTE-SUZANNE 		253 2,17%
Louis Eddie RICHARD
Louis Eddie RICHARD ENSEMBLE POUR DEMAIN 		216 1,85%
Pierrot PARTAL
Pierrot PARTAL UNION POUR L'EGALITE DES CHANCES DES OUBLIES DE SAINTE-SUZANNE 		194 1,66%
Max RAYEPIN
Max RAYEPIN UNIR, AGIR, REUSSIR, SAINTE-SUZANNE EST A NOUS 		166 1,42%
Participation au scrutin Sainte-Suzanne
Taux de participation 59,98%
Taux d'abstention 40,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Nombre de votants 12 051

Source : ministère de l’Intérieur

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