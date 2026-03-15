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19:17 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Sainte-Terre Les données démographiques et socio-économiques de Sainte-Terre révèlent des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,87% et une densité de population de 136 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (81,16%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 971 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,70%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,80%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Sainte-Terre mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,71% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le Rassemblement national bien ancré à Sainte-Terre Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à Sainte-Terre en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 31,99% des voix comptabilisées lors du premier round, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la commune avec 50,10% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 30,87% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste sécurisait 49,10% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,24% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 47,97% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,38% lors du vote définitif, et un siège remporté par Florent Boudié.

16:58 - Une abstention de 55,67 % à Sainte-Terre aux dernières municipales Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 563 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Sainte-Terre, correspondant à un taux de participation de 44,33 %, dans la moyenne nationale, en pleine crise sanitaire à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 82,23 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 58,99 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 73,23 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 54,44 % des inscrits. Ce retour sur la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone relativement attachée au vote en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Sainte-Terre, cet élément jouera quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Comment a voté Sainte-Terre lors des dernières élections ? Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Sainte-Terre soutenaient en priorité Sandrine Chadourne (Rassemblement National) avec 47,97% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sandrine Chadourne culminant à 50,38% des voix dans la commune. Lors des élections européennes précédemment, le résultat à Sainte-Terre s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,24%), devant Valérie Hayer (12,70%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,17%). La situation politique de Sainte-Terre a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Sainte-Terre : des résultats très instructifs lors des élections il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sainte-Terre voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 31,99% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 27,13%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en livrant 50,10% pour Marine Le Pen, contre 49,90% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Sainte-Terre soutenaient en priorité Florent Boudié (Ensemble !) avec 35,47% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Florent Boudié virant de nouveau en tête avec 50,90% des voix.

12:58 - La fiscalité locale à Sainte-Terre, un enjeu de campagne ? À Sainte-Terre, pour ce qui est des contributions locales, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 555 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 400 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 32,54 % en 2024 (contre 15,08 % en 2020). Cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 20 550 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 189 200 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 9,16 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Guy Marty vainqueur de la dernière élection municipale à Sainte-Terre Lors des élections municipales précédentes à Sainte-Terre, les résultats ont livré un panorama précis des forces politiques en présence. Sans aucune opposition, la liste menée par Guy Marty a logiquement obtenu 493 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Sainte-Terre, cet équilibre pose les bases. À la suite de ce scrutin sans réelle compétition, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un début de réponse assez clair a d'ores et déjà été donné avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).