Résultat municipale 2026 à Sainte-Terre (33350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Terre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Terre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Terre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnès ALFONSO-CHARIOL
Agnès ALFONSO-CHARIOL (15 élus) Sainte-Terre, une evidence 		527 56,73%
  • Agnès ALFONSO-CHARIOL
  • Fabrice MICHEL
  • Aurore ROSSI
  • Antoine CANTE
  • Véronique GRANEREAU
  • Thierry BIHR
  • Aurore UGOLINI
  • David DURAND
  • Florence CESARINI
  • Clément RICAUD
  • Élodie LOUCHEZ-SANCHEZ
  • Sebastien NOUGUEY
  • Valérie PORTAL
  • Nicolas BOYER
  • Muriel BALAYN
Patrice LAGUILLON
Patrice LAGUILLON (4 élus) Sainte-Terre, Lavagnac, construisons l'avenir ensemble 		402 43,27%
  • Patrice LAGUILLON
  • Delphine COUTURE
  • Bernard FONMARTY
  • Isabelle FAURE MATHIEU
Participation au scrutin Sainte-Terre
Taux de participation 70,76%
Taux d'abstention 29,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 963

Source : ministère de l’Intérieur

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