Résultat de l'élection municipale 2026 à Saintes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saintes

Tête de listeListe
Ludovic Norigeon
Ludovic Norigeon Liste divers gauche
SAINTES DEMAIN
  • Ludovic Norigeon
  • Sabrina Chaborel
  • Ludovic Labrousse
  • Isabelle Clavel
  • Laurent Akriche
  • Lucie Harvoire
  • Jean-Claude Lemarié
  • Francesca Bui-Diuh Savary
  • Frédéric Desrues
  • Sylvie Sarfaty
  • Fabrice Queffelec
  • Léa Chataigné
  • Frédéric Mahaud
  • Emeline Buscaglia
  • Mickaël Blériot
  • Myriam Bernard
  • Dimbi Ramonjy
  • Malène Tierba
  • Clément Janaud
  • Noëlle Ghirard
  • Pierre-Yves Tonin
  • Hélène Wilmouth
  • Emmanuel de Martel
  • Delphine Barreaud
  • Jean-François Esteve
  • Claire Valeri
  • Ricardo Mella
  • Cécile Lecomte
  • Hubert Klotz
  • Sarah Cathelineau
  • Gilles Guénard
  • Brigitte Arnaud
  • Charles Surrel
  • Nicole Emon Bonneau
  • Jean-Luc Vallegeas
  • Martine Tiberj
  • Jacques Briteau
Rémy Catrou
Rémy Catrou Liste de La France insoumise
SAINTES SOLIDAIRE ET CITOYENNE
  • Rémy Catrou
  • Estelle Clinckemaillie
  • François Sanz
  • Élodie Mathieu
  • Franck Muscat
  • Léa Marchand
  • Didier Collet
  • Élise Duret
  • Hervé Fournaise
  • Nadia Aatti Vallée
  • Thomas Billet
  • Fanny Noguier
  • Julien Gayraud
  • Hilda Aversin
  • Jean-Pierre Baudet
  • Fatima Jaa
  • Olivier Bollin
  • Maud Peyretou
  • Lucas Sandre
  • Sophie Cuissard
  • Mahmoud Abbes
  • Solene Brunet
  • Bruno Preau
  • Emilie Bouyer
  • Samir Ourlissene
  • Lucille Van Lancker
  • Johnny Wiehn
  • Adeline Boisliveau
  • Abdenabi Chaouche
  • Christiane Maurice
  • Michel Gourmanel
  • Dominique Abeille
  • Daniel Philippe
  • Chantal Roussel
  • Jeremy Wilcox
Bruno Drapron
Bruno Drapron Liste divers centre
L'IMPORTANT , C'EST VOUS
  • Bruno Drapron
  • Marie-Line Cheminade
  • Pierre Dietz
  • Charlotte Toussaint
  • Ammar Berdaï
  • Véronique Cambon
  • Günter Jedat
  • Véronique Torchut
  • Philippe Callaud
  • Véronique Abelin-Drapron
  • Thierry Baron
  • Elisabeth Berniard
  • Jean-Charles Langlais
  • Catherine Dehas
  • Joël Terrien
  • Sophie Deborde
  • Cambon Cambon
  • Elisabeth Gombeau
  • Jean-Bernard Forgit
  • Lola Montemont
  • Alain Chartier
  • Marion Langevin
  • Didier Michel
  • Alexane Tanchaud
  • Christian Berthelot
  • Odile Nolosset
  • David Augereau
  • Brigitte Bouzoubaa
  • Noah Lanuza
  • Audrey Poirier
  • Jean-Marie Couton
  • Corinne Kehr
  • Pascal Guerry
  • Claudette Chiron
  • Jacques Loubiere
  • Marie-Madeleine Mauret
  • Bernard Michaud
Laurent Daviet
Laurent Daviet Liste divers droite
SAINTES AU QUOTIDIEN
  • Laurent Daviet
  • Evelyne Parisi
  • Uttarak Kiep
  • Martine Buffet
  • Emeric Babin
  • Catherine David
  • Vincent Personne
  • Dominique Deren
  • David Bariteau
  • Sarah Moiroux
  • Nicolas Gazeau
  • Stéphanie Coudonneau
  • Eric Renieville
  • Michèle Chantoury
  • Laurent Bretaud
  • Anne Cardinale
  • Joël Plus
  • Nathalie Ferret
  • Maurice Hoel
  • Françoise Barbier
  • Marc Frizon
  • Stéphanie Brin
  • Benoit Pinson
  • Françoise Le Colloter
  • Sébastien Le Cann
  • Béatrice Lerouge
  • Bernard Boisard
  • Georgia Clements
  • Christophe Bertandeau
  • Marie-France Hoel
  • Thomas Belenfant
  • Lydia Varache
  • Philippe Meyer
  • Marie-Hélène Rozet
  • Jérémy Fernandez
  • Maud Morisset
  • Alexis Mohand
Jean-Philippe Machon
Jean-Philippe Machon Liste divers centre
J'AIME SAINTES
  • Jean-Philippe Machon
  • Martine Cluzeau-Gicquel
  • Alexandre Renoux
  • Marie Pitre
  • Christophe Le Guilloux
  • Nathalie Loizeau
  • Jean-Pierre Roudier
  • Anne-Sophie Delalande
  • Yvan Rotrou
  • Claire Legwinski
  • Thierry Meneau
  • Ornella Cuciuffo
  • Guillaume Hébert
  • Mado Leonor
  • Cyril Le Tenaff
  • Catherine Barsacq
  • Pierre Souchet
  • Ligia Lamy
  • François Ehlinger
  • Marylise Moreau
  • Guillaume Roth
  • Chantal Peton
  • Marius Roudier
  • Adeline Pajot
  • Dominique Arnaud
  • Anne-Laure Allinand
  • Christophe Rossignol
  • Laurence Billard
  • Rafael Domingo Campos
  • Marie-Jeanne Mache
  • Nicolas Viollet
  • Huguette Prince
  • Philippe Urban
  • Danièle Comby
  • Janick Robin
  • Simone Terville
  • Paul Ellul

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Drapron
Bruno Drapron (23 élus) L'action, le coeur en plus 		2 408 31,76%
  • Bruno Drapron
  • Marie-Line Cheminade
  • Philippe Callaud
  • Evelyne Parisi
  • Ammar Berdaï
  • Véronique Torchut
  • Philippe Creachcadec
  • Charlotte Toussaint
  • Thierry Baron
  • Dominique Deren
  • Joël Terrien
  • Caroline Audouin
  • Charles Delcroix
  • Véronique Cambon
  • François Ehlinger
  • Véronique Abelin-Drapron
  • Laurent Daviet
  • Sophie Deborde
  • Günter Jedat
  • Delphine Guenon
  • Laurent Chantoury
  • Martine Buffet
  • Nicolas Cartier
Pierre Dietz
Pierre Dietz (5 élus) Unis pour saintes 		2 176 28,70%
  • Pierre Dietz
  • Renée Benchimol Lauribe
  • Pierre Maudoux
  • Sabrina Chaborel
  • Didier Martin
Jean-Philippe Machon
Jean-Philippe Machon (4 élus) Saintes 2026 belle durable vivante 		1 772 23,37%
  • Jean-Philippe Machon
  • Céline Viollet
  • Jean-Pierre Roudier
  • Liliane Arnaud
Rémy Catrou
Rémy Catrou (3 élus) Saintes, ecologique et solidaire 		1 224 16,14%
  • Rémy Catrou
  • Florence Betizeau
  • Denys Piningre
Participation au scrutin Saintes
Taux de participation 41,65%
Taux d'abstention 58,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 762

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Machon
Jean-Philippe Machon Saintes 2026 belle durable vivante 		1 539 21,59%
Bruno Drapron
Bruno Drapron L'action, le coeur en plus 		1 462 20,51%
Rémy Catrou
Rémy Catrou Saintes, ecologique et solidaire 		1 363 19,12%
Pierre Dietz
Pierre Dietz Saintes en confiance 		1 254 17,59%
Pierre Maudoux
Pierre Maudoux Pour et avec les saintais 		843 11,82%
Renée Benchimol Lauribe
Renée Benchimol Lauribe Saintes, vert l'avenir 		666 9,34%
Participation au scrutin Saintes
Taux de participation 39,58%
Taux d'abstention 60,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 382

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Machon
Jean-Philippe Machon (28 élus) Un nouveau souffle pour saintes 		5 727 55,72%
  • Jean-Philippe Machon
  • Marie-Line Cheminade
  • Jean-Pierre Roudier
  • Nelly Vrignaud
  • Bruno Drapron
  • Françoise Bleynie
  • Frédéric Neveu
  • Claudette Chiron
  • Marcel Ginoux
  • Céline Viollet
  • Dominique Arnaud
  • Annie Tendron
  • Gérard Desrente
  • Mélissa Trouvé
  • Christian Schmitt
  • Fanny Hervé
  • Jean-Claude Landreau
  • Liliane Arnaud
  • Christian Berthelot
  • Dominique Deren
  • John Engelking
  • Caroline Audouin
  • Philippe Creachcadec
  • Danièle Comby
  • Jacques Loubière
  • Marylise Moreau
  • Nicolas Gazeau
  • Claire Chatelais
Isabelle Pichard-Chauché
Isabelle Pichard-Chauché (7 élus) "saintes passionnément" 		4 550 44,27%
  • Isabelle Pichard-Chauché
  • François Ehlinger
  • Laurence Henry
  • Philippe Callaud
  • Brigitte Favreau
  • Jean-Pierre Boutet-Petit
  • Francesca Bui-Dinh
Participation au scrutin Saintes
Taux de participation 58,72%
Taux d'abstention 41,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,32%
Nombre de votants 10 970

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Machon
Jean-Philippe Machon Un nouveau souffle pour saintes 		4 289 42,82%
Isabelle Pichard-Chauché
Isabelle Pichard-Chauché "saintes passionnément" 		2 556 25,51%
Jean Rouger
Jean Rouger Saintes grandeur nature 		1 078 10,76%
Pierre Maudoux
Pierre Maudoux Un nouveau cap 		940 9,38%
Daniel Métraud
Daniel Métraud La démocratie, même pas peur ! 		590 5,89%
Evelyne Parisi
Evelyne Parisi Reunir saintes 		563 5,62%
Participation au scrutin Saintes
Taux de participation 56,10%
Taux d'abstention 43,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,40%
Nombre de votants 10 477

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