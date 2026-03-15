Résultat de l'élection municipale 2026 à Saintes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saintes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saintes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saintes.
L'actu des élections municipales 2026 à Saintes
13:46 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saintes
Si l'on observe la fiscalité de Saintes, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,02 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 831 080 €. Une recette bien loin des 6 144 230 € engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saintes atteint désormais un peu moins de 58,28 % en 2024 (contre 36,78 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saintes a représenté 1 439 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 195 € relevés en 2020.
11:59 - La liste "L'action, Le Coeur En Plus" grande gagnante des dernières municipales à Saintes
L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Saintes est riche d'enseignements. Dès le premier tour, Jean-Philippe Machon (Divers centre) a imposé son rythme avec 21,59% des voix. À ses trousses, Bruno Drapron (Divers centre) a obtenu 20,51% des bulletins valides. Le petit écart entre les listes en tête débouchait sur un deuxième tour sans certitude. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 4 listes candidates. Bruno Drapron l'a finalement emporté avec 31,76% des voix, face à Pierre Dietz s'adjugeant 2 176 électeurs (28,70%) et Jean-Philippe Machon avec 1 772 électeurs (23,37%). Après un premier tour particulièrement serré, la dynamique s'est totalement inversée, confirmant le renversement attendu. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., gagnant 869 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Elections à Saintes : les horaires des 19 bureaux de vote
À l’occasion des élections municipales de 2026, les citoyens de Saintes devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin représente une étape importante de la vie démocratique locale. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. Les 19 bureaux de vote de l'agglomération de Saintes seront ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux votants de prendre une décision. Pour être informé gratuitement des résultats du premier tour des élections à Saintes dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saintes
|Tête de listeListe
|
Ludovic Norigeon
Liste divers gauche
SAINTES DEMAIN
|
|
Rémy Catrou
Liste de La France insoumise
SAINTES SOLIDAIRE ET CITOYENNE
|
|
Bruno Drapron
Liste divers centre
L'IMPORTANT , C'EST VOUS
|
|
Laurent Daviet
Liste divers droite
SAINTES AU QUOTIDIEN
|
|
Jean-Philippe Machon
Liste divers centre
J'AIME SAINTES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Drapron (23 élus) L'action, le coeur en plus
|2 408
|31,76%
|
|Pierre Dietz (5 élus) Unis pour saintes
|2 176
|28,70%
|
|Jean-Philippe Machon (4 élus) Saintes 2026 belle durable vivante
|1 772
|23,37%
|
|Rémy Catrou (3 élus) Saintes, ecologique et solidaire
|1 224
|16,14%
|
|Participation au scrutin
|Saintes
|Taux de participation
|41,65%
|Taux d'abstention
|58,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 762
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Machon Saintes 2026 belle durable vivante
|1 539
|21,59%
|Bruno Drapron L'action, le coeur en plus
|1 462
|20,51%
|Rémy Catrou Saintes, ecologique et solidaire
|1 363
|19,12%
|Pierre Dietz Saintes en confiance
|1 254
|17,59%
|Pierre Maudoux Pour et avec les saintais
|843
|11,82%
|Renée Benchimol Lauribe Saintes, vert l'avenir
|666
|9,34%
|Participation au scrutin
|Saintes
|Taux de participation
|39,58%
|Taux d'abstention
|60,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 382
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Machon (28 élus) Un nouveau souffle pour saintes
|5 727
|55,72%
|
|Isabelle Pichard-Chauché (7 élus) "saintes passionnément"
|4 550
|44,27%
|
|Participation au scrutin
|Saintes
|Taux de participation
|58,72%
|Taux d'abstention
|41,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,32%
|Nombre de votants
|10 970
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Machon Un nouveau souffle pour saintes
|4 289
|42,82%
|Isabelle Pichard-Chauché "saintes passionnément"
|2 556
|25,51%
|Jean Rouger Saintes grandeur nature
|1 078
|10,76%
|Pierre Maudoux Un nouveau cap
|940
|9,38%
|Daniel Métraud La démocratie, même pas peur !
|590
|5,89%
|Evelyne Parisi Reunir saintes
|563
|5,62%
|Participation au scrutin
|Saintes
|Taux de participation
|56,10%
|Taux d'abstention
|43,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,40%
|Nombre de votants
|10 477
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