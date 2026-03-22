Résultat de l'élection municipale 2026 à Saintes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saintes

Le deuxième tour des élections municipales à Saintes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Ludovic Norigeon
Ludovic Norigeon Liste divers gauche
SAINTES DEMAIN
  • Ludovic Norigeon
  • Sabrina Chaborel
  • Ludovic Labrousse
  • Isabelle Clavel
  • Laurent Akriche
  • Lucie Harvoire
  • Jean-Claude Lemarié
  • Francesca Bui-Diuh Savary
  • Frédéric Desrues
  • Sylvie Sarfaty
  • Fabrice Queffelec
  • Léa Chataigné
  • Frédéric Mahaud
  • Emeline Buscaglia
  • Mickaël Blériot
  • Myriam Bernard
  • Dimbi Ramonjy
  • Malène Tierba
  • Clément Janaud
  • Noëlle Ghirard
  • Pierre-Yves Tonin
  • Hélène Wilmouth
  • Emmanuel de Martel
  • Delphine Barreaud
  • Jean-François Esteve
  • Claire Valeri
  • Ricardo Mella
  • Cécile Lecomte
  • Hubert Klotz
  • Sarah Cathelineau
  • Gilles Guénard
  • Brigitte Arnaud
  • Charles Surrel
  • Nicole Emon Bonneau
  • Jean-Luc Vallegeas
  • Martine Tiberj
  • Jacques Briteau
Bruno Drapron
Bruno Drapron Liste divers centre
L'IMPORTANT , C'EST VOUS
  • Bruno Drapron
  • Marie-Line Cheminade
  • Pierre Dietz
  • Charlotte Toussaint
  • Ammar Berdaï
  • Véronique Cambon
  • Günter Jedat
  • Véronique Torchut
  • Philippe Callaud
  • Véronique Abelin-Drapron
  • Thierry Baron
  • Elisabeth Berniard
  • Jean-Charles Langlais
  • Catherine Dehas
  • Joël Terrien
  • Sophie Deborde
  • Cambon Cambon
  • Elisabeth Gombeau
  • Jean-Bernard Forgit
  • Lola Montemont
  • Alain Chartier
  • Marion Langevin
  • Didier Michel
  • Alexane Tanchaud
  • Christian Berthelot
  • Odile Nolosset
  • David Augereau
  • Brigitte Bouzoubaa
  • Noah Lanuza
  • Audrey Poirier
  • Jean-Marie Couton
  • Corinne Kehr
  • Pascal Guerry
  • Claudette Chiron
  • Jacques Loubiere
  • Marie-Madeleine Mauret
  • Bernard Michaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saintes

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno DRAPRON
Bruno DRAPRON (Ballotage) L'IMPORTANT , C'EST VOUS 		4 145 40,59%
Ludovic NORIGEON
Ludovic NORIGEON (Ballotage) SAINTES DEMAIN 		2 486 24,34%
Laurent DAVIET
Laurent DAVIET (Ballotage) SAINTES AU QUOTIDIEN 		1 645 16,11%
Jean-Philippe MACHON
Jean-Philippe MACHON (Ballotage) J'AIME SAINTES 		1 275 12,48%
Rémy CATROU
Rémy CATROU SAINTES SOLIDAIRE ET CITOYENNE 		662 6,48%
Participation au scrutin Saintes
Taux de participation 55,66%
Taux d'abstention 44,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 10 469

Source : ministère de l’Intérieur

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