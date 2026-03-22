Résultat de l'élection municipale 2026 à Saintes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saintes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saintes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saintes.
L'actu des élections municipales 2026 à Saintes
11:49 - Bruno Drapron, Ludovic Norigeon et Laurent Daviet forment le trio de tête à Saintes
Il y a une semaine à Saintes, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a vu 55,66 % des inscrits se déplacer sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Bruno Drapron (Divers centre) qui a pris la tête en s'adjugeant 40,59 % des bulletins valides. Dans son sillage, Ludovic Norigeon (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 24,34 %. Un écart très large séparait les deux candidats. Une belle revanche pour Bruno Drapron qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 20,08 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Laurent Daviet, étiqueté Divers droite, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Jean-Philippe Machon, portant la nuance Divers centre, a récolté 12,48 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saintes
Le deuxième tour des élections municipales à Saintes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Ludovic Norigeon
Liste divers gauche
SAINTES DEMAIN
|
|
Bruno Drapron
Liste divers centre
L'IMPORTANT , C'EST VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saintes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno DRAPRON (Ballotage) L'IMPORTANT , C'EST VOUS
|4 145
|40,59%
|Ludovic NORIGEON (Ballotage) SAINTES DEMAIN
|2 486
|24,34%
|Laurent DAVIET (Ballotage) SAINTES AU QUOTIDIEN
|1 645
|16,11%
|Jean-Philippe MACHON (Ballotage) J'AIME SAINTES
|1 275
|12,48%
|Rémy CATROU SAINTES SOLIDAIRE ET CITOYENNE
|662
|6,48%
|Participation au scrutin
|Saintes
|Taux de participation
|55,66%
|Taux d'abstention
|44,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|10 469
Source : ministère de l’Intérieur
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